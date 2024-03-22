Российские ракеты достали до объектов "Нафтогаза"
Российская армия ударила на Украине по объектам "Нафтогаза", сообщила 22 марта пресс-служба "Нафтогаза Украины" в телеграм-канале
"Есть повреждения, в частности и на объектах группы "Нафтогаз", - говорится в сообщении.
Из сотрудников предприятия никто не пострадал, уточнили в пресс-службе.
Вооруженные силы Российской Федерации утром 22 марта нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко утром 22 марта заявил, что ВС РФ совершили "самую масштабную атаку на украинскую энергетику", чтобы вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подчеркнул, что Россия в Харькове наносила удары исключительно по энергетической инфраструктуре.
В разных регионах регионы отключено электроснабжение, а вода подается по графику.
10:16Российские ВС ударили по ДнепроГЭС, Украина грозит ЗАЭС блэкаутомВС РФ нанесли удар по Днепровской гидроэлектростанции, плотина не пострадала, сообщил 22 марта глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов журналистам РИА Новости