https://ukraina.ru/20240322/1054047232.html

Российские ракеты достали до объектов "Нафтогаза"

Российские ракеты достали до объектов "Нафтогаза" - 22.03.2024 Украина.ру

Российские ракеты достали до объектов "Нафтогаза"

Российская армия ударила на Украине по объектам "Нафтогаза", сообщила 22 марта пресс-служба "Нафтогаза Украины" в телеграм-канале

2024-03-22T16:07

2024-03-22T16:07

2024-03-22T16:07

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Из сотрудников предприятия никто не пострадал, уточнили в пресс-службе.Вооруженные силы Российской Федерации утром 22 марта нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.Министр энергетики Украины Герман Галущенко утром 22 марта заявил, что ВС РФ совершили "самую масштабную атаку на украинскую энергетику", чтобы вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подчеркнул, что Россия в Харькове наносила удары исключительно по энергетической инфраструктуре.В разных регионах регионы отключено электроснабжение, а вода подается по графику.

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новости, россия, украина, нафтогаз, ракетный удар, энергетика, энергосистема украины