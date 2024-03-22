https://ukraina.ru/20240322/1054044203.html

Человеческое горе на границе. Что происходит в Грайвороне Белгородской области

Человеческое горе на границе. Что происходит в Грайвороне Белгородской области - 22.03.2024 Украина.ру

Человеческое горе на границе. Что происходит в Грайвороне Белгородской области

В пятницу, 22 марта Белгородская область подверглась очередной атаке со стороны ВСУ: украинские военные применили реактивную систему залпового огня RM-70 "Вампир"

2024-03-22T14:06

2024-03-22T14:06

2024-03-22T14:06

эксклюзив

белгородская область

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украина.ру

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В воздухе над областью системы ПВО уничтожили восемь реактивных снарядов, но один разорвался в Белгороде, унеся жизнь женщины, которая шла по улице, и ее собаки. Пострадали еще два человекаАтаки на Белгородскую область не прекращаются в последние недели ни на сутки. Сильнее всего страдает Грайворонский городской округ, ближайшие к украинской границе города, поселки и деревни.Страдают не только из-за непрекращающихся обстрелов артиллерии, РСЗО и дронов, но и во время атак диверсионных групп, которые особенно активно терроризировали Белгородчину накануне президентских выборов в России.О ситуации в районе сообщает глава округа Геннадий Бондарев: накануне, в четверг, он призвал жителей эвакуироваться:"Обращаюсь к тем, кто остаётся в приграничных населенных пунктах городского округа. Ситуация продолжает оставаться напряженной. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть приграничные территории.Коллеги из Ярославской области готовы принять грайворонцев. Пожалуйста, напишите мне, кто готов уехать. Мы организуем отъезд. Мы стараемся доставлять продукты питания жителям, но это зависит от оперативной обстановки. Настоятельно рекомендую не подвергать себя и своих близких опасности", - написал Бондарев.Уже сегодня Бондарев сообщил, что часть выехавших людей находятся в пунктах временного размещения в Старом Осколе. Планируется открытие и новых ПВРов…Но уезжают не все.Каждый, у кого в районах боевых действий находятся родственники, особенно пожилые, знает: уговорить их эвакуироваться если и не невозможно, то близко к тому.В Грайворонском округе нашелся человек, который занялся этим лично: уже несколько дней местные телеграм-каналы публикуют видео с главой села Козинка Игорем Моховенко, который лично приезжает к людям, остающимся в самых горячих точках, увещевает их: нужно, срочно нужно уезжать, ситуация критичная. Тех, кто соглашается, вывозит на своей машине.Комментарии СМИ Моховенко давать отказывается и удивляется, что кому-то сейчас может быть дело до подобных глупостей.Источник издания Украина.ру, девушка, родственники которой остаются в Грайвороне и деревне около города, рассказала, что ей удалось выяснить.Удалось, надо сказать, мало: в округе практически нет ни связи, ни интернета, сеть ловит только один оператор, да и то изредка. На выезде стоят блокпосты: эвакуироваться, уезжать можно, а вот назад, в находящиеся под огнем поселки, пускают не всех. Родственник собеседницы издания едва уговорил военных пропустить его: ездил в город за генератором — подстанцию разрушили во время обстрела, света нет.Девушка рассказала, что связывалась также и со знакомыми из Ахтырки – украинского города в Сумской области, которому президент Владимир Зеленский год назад присвоил звание "города-героя".Знакомые рассказали: для жителей города не секрет, откуда обстреливают белгородское приграничье. Техника, которая необходима для обстрелов, проходит у всех на виду по железнодорожному переезду. С легким недоумением отмечают: по местам транспортировки не было ни одного прилета, хотя в целом и город, и округа нередко попадают под обстрел.На Сумщине, в приграничных селах, ситуация тоже тяжёлая.Села Великописаревской, Краснопольской и Ахтырской территориальных общин в бедственном положении, сообщает Красный Крест Харьковской области, объявивший оттуда эвакуацию.Украинское издание "Страна.UA" на днях опубликовало репортаж из приграничного села Великая Писаревка, которое находится всего в пяти километрах от границы.Волонтер на видео рассказывает:"Людей эвакуируют, но не все хотят. В соседних Александровке и Лукашовке ситуация еще хуже (они находятся ещё ближе к границе) и местные говорят: "Даже не думайте ехать туда!" За людей, которые остаются там, а также Поповке, можно только "молиться"."Никакой централизованной государственной эвакуации не проводят. В селе Луговка, которое находится через кордон от Козинки Белгородской области, разрушен мост через реку Ворсклу – единственный, по которому в эти населенные пункты волонтеры доставляли еду и лекарства.Теперь села буквально отрезаны от мира. На выезде стоят полицейские и военные патрули, волонтеров пропускают не всегда. Магазины и аптеки закрыты.

https://ukraina.ru/20240322/1054021059.html

https://ukraina.ru/20240301/1053645719.html

белгородская область

грайворон

сумская область

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эксклюзив, белгородская область, грайворон , сумская область, волонтеры, жертвы, владимир зеленский, белгород, вооруженные силы украины, украина.ру, красный крест