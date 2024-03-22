https://ukraina.ru/20240322/1054032265.html

"Их переоденут в форму ВСУ": политолог раскрыл, под какой "маской" войска НАТО могут зайти на Украину

"Их переоденут в форму ВСУ": политолог раскрыл, под какой "маской" войска НАТО могут зайти на Украину - 22.03.2024 Украина.ру

"Их переоденут в форму ВСУ": политолог раскрыл, под какой "маской" войска НАТО могут зайти на Украину

Если европейцы будут воевать на Украине, они сделают это либо "под маской" ЧВК, либо их переоденут в форму ВСУ как добровольцев. Хотя тут есть пример Чехии. Там желающим воевать на Украине рапорты подписывает лично президент. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Государственного Гуманитарного Университета Вадим Трухачев

2024-03-22T05:20

2024-03-22T05:20

2024-03-22T05:20

новости

украина

чехия

россия

трухачев

нато

чвк

всу

европа

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/71/1034307129_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_dbc61125fc677f937614c1f7da50e36f.jpg

Большинство европейцев не против того, чтобы помогать Украине деньгами и оружием. Но они не желают, чтобы такая поддержка отрицательно сказывалась на уровне жизни. Лично воевать за Украину они тоже не готовы, рассказал политолог.Если европейцы все же будут воевать на Украине, они сделают это либо "под маской" ЧВК, либо их переоденут в форму ВСУ как добровольцев. Хотя тут есть пример Чехии. Там желающим воевать на Украине рапорты подписывает лично президент, добавил эксперт.При этом он отметил, что на прошедших выходных президент Литвы впервые участвовал в похоронах добровольца-наемника, который погиб на Украине. Ранее наемников в Европе уже хоронили с почестями. Но впервые в этом принимал участие президент страны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Вадим Трухачев: России придется больно ударить по опасной Чехии, чтобы выбить ВСУ хотя бы из Харькова читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240320/1053999602.html

украина

чехия

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, чехия, россия, трухачев, нато, чвк, всу, европа, война, украинская армия, ес, иностранные наемники