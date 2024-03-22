"Их переоденут в форму ВСУ": политолог раскрыл, под какой "маской" войска НАТО могут зайти на Украину
Если европейцы будут воевать на Украине, они сделают это либо "под маской" ЧВК, либо их переоденут в форму ВСУ как добровольцев. Хотя тут есть пример Чехии. Там желающим воевать на Украине рапорты подписывает лично президент. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Государственного Гуманитарного Университета Вадим Трухачев
Большинство европейцев не против того, чтобы помогать Украине деньгами и оружием. Но они не желают, чтобы такая поддержка отрицательно сказывалась на уровне жизни. Лично воевать за Украину они тоже не готовы, рассказал политолог.
Если европейцы все же будут воевать на Украине, они сделают это либо "под маской" ЧВК, либо их переоденут в форму ВСУ как добровольцев. Хотя тут есть пример Чехии. Там желающим воевать на Украине рапорты подписывает лично президент, добавил эксперт.
"Эта практика может быть распространена на все страны ЕС и НАТО. То есть формально ЕС и НАТО как объединения с Россией не воюют, но их страны в войне участвуют", - отметил Трухачев.
При этом он отметил, что на прошедших выходных президент Литвы впервые участвовал в похоронах добровольца-наемника, который погиб на Украине. Ранее наемников в Европе уже хоронили с почестями. Но впервые в этом принимал участие президент страны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Вадим Трухачев: России придется больно ударить по опасной Чехии, чтобы выбить ВСУ хотя бы из Харькова читайте на сайте Украина.ру
20 марта, 14:56Алексей Самойлов: Когда Франция грамотно заменит ВСУ, русский медведь вырвется из клетки Франция сейчас предпринимает абсолютную провокацию. Прикрываясь странами НАТО и своими ядерными силами, она начинает колоть пикой большого русского медведя, считает участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов