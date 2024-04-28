https://ukraina.ru/20240428/1054800293.html

Смертные страсти по отставному генералу. Для чего готовят экс-главкома ВСУ и посла Залужного

Смертные страсти по отставному генералу. Для чего готовят экс-главкома ВСУ и посла Залужного - 28.04.2024 Украина.ру

Смертные страсти по отставному генералу. Для чего готовят экс-главкома ВСУ и посла Залужного

Недавнее сообщение телеведущей индийского канала WION о том, что на инофрмпампасах независимой Украины уже паре недель не отсвечивает экс-главком ВСУ Валерий Залужный, законно взволновала всех. Но в первую очередь граждан Украины.

2024-04-28T16:50

2024-04-28T16:50

2024-04-28T17:14

эксклюзив

украина

лондон

чугуев

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владимир зеленский

кирилл буданов

вооруженные силы украины

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И небезосновательно. Если подтвердится информация, что Залужного убили во время нанесения российскими войсками высокоточного удара по полигону в Чугуеве, что породило слухи о гибели главы Главуправления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, внесенного в РФ в список экстремистов и террористов, а также действующего главкома ВСУ Александра Сырского, то это одно дело.И совсем другой расклад до кровавых мальчиков в глазах корчится, если Залужный жив, но его, во-первых, арестовали по приказу Офиса президента (ОПУ) и его главы Андрея Ермака, чтобы раз и навсегда взять под контроль и избавить от животных страхов фюрера украинского народа Владимира Зеленского, который до изморози в самых нескромных местах боится конкурента.Ведь по данным всех соцопросов Незалежной, Залужный обходил Зеленского по популярности, как стремительный конькобежец -- тупой недвижный столб на повороте. А в марте украинский Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS обнародовал результаты опроса населения на тему выборов главы государства. Согласно данным исследования, оказалось, что Залужный обходит Зеленского с большим отрывом.Залужного отправили в отставку с поста в феврале 2024-го. И уже 7 марта как бы назначили послом Украины в Великобританию. Но в том же месяце украинский Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS обнародовал результаты опроса населения на тему выборов главы государства. И согласно данным исследования, оказалось, что Залужный обходит Зеленского с большим отрывом.Конечно, Зеленскому страшно. Залужный пользовался да и сейчас, наверное, еще пользуется популярностью не только среди солдат, но и у гражданского населения, которое действующий президент по закону о мобилизации- "могилизации" вознамерился быстренько утилизировать.И хуже, когда, во-вторых, Залужный после возможных ударов выжил, как и во время мнимого ранения в мае 2023 года, когда рассказывали всякие страшилки, что главком так ранен, что в башку ему вмонтировали металлическую пластинку, чтобы ценные для "нэньки" мозги зря не разбрызгивал.Вот такое же говорят и сейчас после указанного чугуевского прилета: Залужный-де выжил, но пережил несколько операций и сейчас со страшной силой восстанавливается. И пластинку на башке ему вообще поменяли на практически непроницаемую, импортную, сплошь из нано-частиц, выращенных под Житомиром, но по американско-бердичевской технологии. И теперь даже мозжечок будет в неприкосновенности и может послужить "пэрэмози" (победе то есть).И тут, ясное дело, Зеленский тоже завидует, негодуя, или негодует, завидуя. Ведь тогда получается, что Залужный мог отбыть в Лондон к новому месту работы, и что он там наработает под чутким руководством Ми-6, одному Богу да Ричарду Муру (начальник Ми-6) ведомо.А Ричард Мур ведь прославился тем, что завербовал как-то даже самого Зеленского, которого как-то в октябре 2020 года занесло на Туманный Альбион. Но мистер Мур ведь -- человек опытный. И за прошедшие годы он смог и составить портрет Зеленского, и по достоинству оценить деловые качества фигуранта, и даже сравнить его с ТТХ Залужного. И кто знает, кто кого вставил – Зеленский Залужного или наоборот – в объективках двух украинских как бы политиков. А Мур – брезглив, конечно, но разбираться с качествами украинцев – его работа. И он, как золотарь, смело ныряет по месту работы, несмотря на сопровождающий эти места запах…Но Зеленскому явно несдобровать, если сравнение Мура не в его пользу. Тогда Залужного будут либо до лучших или нужных времен сохранять в Лондоне от мстительности дуэта Зеленский-Ермак и их наемных и безотказных ликвидаторов в лице Кирилла Буданов* (ГУР) и Василия Малюка* (глава СБУ). Этот квартет за власть и за безальтернативный доступ к корыту готов замочить любого.Либо же наоборот – решать, что нужное время уже наспело, и будут усиленно готовить Залужного на роль президента. Тем более что все раздутые узурпацией и репрессиями полномочия и щеки Зеленского после 20 мая превратятся даже не в тыкву, а в гнилой украинский буряк (свеклу, если кто не понял). Ибо кто бы и чтобы там ни говорил, а 21 мая 2024 года "президентскость" Зеленского и его легитимность на посту главы государства испаряются. И после этой даты могут держаться только на покорности украинского пипла (так в Украине называют народ), запуганного внутренними и внешними штыками.И Ми-6, которой, в принципе, все равно, какой болванчик выполняет ее задачи в колонии, вполне может заменить Зеленского на Залужного. И сейчас вполне может заниматься тем, что готовит отряд для вторжения и замены одного на другого. Для этого по большому счету нужно немного: например, достаточно того, что охрана Зеленского, состоящая из бравых британцев и уже давно превращенная в тупорылый, но исполнительный конвой, просто на время исполнит роль ликвидационной команды. И фюрера украинского народа либо канделябром оглоушит, либо подушкой придушит. А британцы это ой как умеют!Вот поэтому телеведущая WION как бы нечаянно намекнула на то, что Незалежная может находиться накануне военного переворота. А Telegram-канала "Резидент" утверждает, что Залужного где-то держат под усиленной охраной. И пытаются выдавить-выудить из него публичное заявление о поддержке президента Украины. И усиленно муссирует еще одну информацию: дескать, никакой Залужный не популярный, ибо когда в Киеве проводилась акция с требованием вернуть Залужному должность, то она насчитала лишь несколько десятков человек.Вторая информация на эту тему – такая же: мол, не надо ждать Залужного из Лондона – он туда не попал, ибо его после назначения послом никто не видел в МИД Украины.Однако другие наблюдатели напоминают: агреман-то посла Залужный в Лондоне получил, и эта информация пока никем не опровергнута. А из Украины сегодняшней незаметно половину ее можно вывезти, не то что одного человека, пусть и такого важного, как Залужный.Конечно, неонацистский режим может легко сковырнуть и опровергнуть все эти логические построения и предположения, если явит миру и украинцам Залужного. В любом виде, даже пускающего слюни на подбородок в следствия удара ракетой по голове.Однако, с другой стороны, даже все эти разговоры о скором конце Зеленского, его животный страх перед таким концом, метания его соратников, похожие на крысиные или тараканье бега от резко включенного света, свидетельствуют – конец мороку близок. Как говорится, у всего бывает закат, и только ночь кончается рассветом…* Признан террористом и экстремистомЕще больше о конфликте Зеленского и Залужного можно прочитать в статье Решится ли Залужный на "голландскую храбрость". Украинские эксперты цинично сомневаются в Макроне

https://ukraina.ru/20240403/1054253390.html

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эксклюзив, украина, лондон, чугуев, валерий залужный, владимир зеленский, кирилл буданов, вооруженные силы украины, сбу