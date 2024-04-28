Смертные страсти по отставному генералу. Для чего готовят экс-главкома ВСУ и посла Залужного
16:50 28.04.2024 (обновлено: 17:14 28.04.2024)
Валерий Залужный
Недавнее сообщение телеведущей индийского канала WION о том, что на инофрмпампасах независимой Украины уже паре недель не отсвечивает экс-главком ВСУ Валерий Залужный, законно взволновала всех. Но в первую очередь граждан Украины.
И небезосновательно. Если подтвердится информация, что Залужного убили во время нанесения российскими войсками высокоточного удара по полигону в Чугуеве, что породило слухи о гибели главы Главуправления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, внесенного в РФ в список экстремистов и террористов, а также действующего главкома ВСУ Александра Сырского, то это одно дело.
И совсем другой расклад до кровавых мальчиков в глазах корчится, если Залужный жив, но его, во-первых, арестовали по приказу Офиса президента (ОПУ) и его главы Андрея Ермака, чтобы раз и навсегда взять под контроль и избавить от животных страхов фюрера украинского народа Владимира Зеленского, который до изморози в самых нескромных местах боится конкурента.
Ведь по данным всех соцопросов Незалежной, Залужный обходил Зеленского по популярности, как стремительный конькобежец -- тупой недвижный столб на повороте. А в марте украинский Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS обнародовал результаты опроса населения на тему выборов главы государства. Согласно данным исследования, оказалось, что Залужный обходит Зеленского с большим отрывом.
Залужного отправили в отставку с поста в феврале 2024-го. И уже 7 марта как бы назначили послом Украины в Великобританию. Но в том же месяце украинский Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS обнародовал результаты опроса населения на тему выборов главы государства. И согласно данным исследования, оказалось, что Залужный обходит Зеленского с большим отрывом.
Конечно, Зеленскому страшно. Залужный пользовался да и сейчас, наверное, еще пользуется популярностью не только среди солдат, но и у гражданского населения, которое действующий президент по закону о мобилизации- "могилизации" вознамерился быстренько утилизировать.
И хуже, когда, во-вторых, Залужный после возможных ударов выжил, как и во время мнимого ранения в мае 2023 года, когда рассказывали всякие страшилки, что главком так ранен, что в башку ему вмонтировали металлическую пластинку, чтобы ценные для "нэньки" мозги зря не разбрызгивал.
Вот такое же говорят и сейчас после указанного чугуевского прилета: Залужный-де выжил, но пережил несколько операций и сейчас со страшной силой восстанавливается. И пластинку на башке ему вообще поменяли на практически непроницаемую, импортную, сплошь из нано-частиц, выращенных под Житомиром, но по американско-бердичевской технологии. И теперь даже мозжечок будет в неприкосновенности и может послужить "пэрэмози" (победе то есть).
И тут, ясное дело, Зеленский тоже завидует, негодуя, или негодует, завидуя. Ведь тогда получается, что Залужный мог отбыть в Лондон к новому месту работы, и что он там наработает под чутким руководством Ми-6, одному Богу да Ричарду Муру (начальник Ми-6) ведомо.
3 апреля, 03:40Рогов объяснил, почему на Украине все решает Лондон и Ермак и кого сейчас может "зачистить" Зеленский Нельзя сказать, что отставка Алексея Данилова с должности главы СНБО – это зачистка. Это персонаж, который случайно попал на эту должность. Это представитель одного из центров влияния при Зеленском. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов
А Ричард Мур ведь прославился тем, что завербовал как-то даже самого Зеленского, которого как-то в октябре 2020 года занесло на Туманный Альбион. Но мистер Мур ведь -- человек опытный. И за прошедшие годы он смог и составить портрет Зеленского, и по достоинству оценить деловые качества фигуранта, и даже сравнить его с ТТХ Залужного. И кто знает, кто кого вставил – Зеленский Залужного или наоборот – в объективках двух украинских как бы политиков. А Мур – брезглив, конечно, но разбираться с качествами украинцев – его работа. И он, как золотарь, смело ныряет по месту работы, несмотря на сопровождающий эти места запах…
Но Зеленскому явно несдобровать, если сравнение Мура не в его пользу. Тогда Залужного будут либо до лучших или нужных времен сохранять в Лондоне от мстительности дуэта Зеленский-Ермак и их наемных и безотказных ликвидаторов в лице Кирилла Буданов* (ГУР) и Василия Малюка* (глава СБУ). Этот квартет за власть и за безальтернативный доступ к корыту готов замочить любого.
Либо же наоборот – решать, что нужное время уже наспело, и будут усиленно готовить Залужного на роль президента. Тем более что все раздутые узурпацией и репрессиями полномочия и щеки Зеленского после 20 мая превратятся даже не в тыкву, а в гнилой украинский буряк (свеклу, если кто не понял). Ибо кто бы и чтобы там ни говорил, а 21 мая 2024 года "президентскость" Зеленского и его легитимность на посту главы государства испаряются. И после этой даты могут держаться только на покорности украинского пипла (так в Украине называют народ), запуганного внутренними и внешними штыками.
И Ми-6, которой, в принципе, все равно, какой болванчик выполняет ее задачи в колонии, вполне может заменить Зеленского на Залужного. И сейчас вполне может заниматься тем, что готовит отряд для вторжения и замены одного на другого. Для этого по большому счету нужно немного: например, достаточно того, что охрана Зеленского, состоящая из бравых британцев и уже давно превращенная в тупорылый, но исполнительный конвой, просто на время исполнит роль ликвидационной команды. И фюрера украинского народа либо канделябром оглоушит, либо подушкой придушит. А британцы это ой как умеют!
26 апреля, 06:27Гибель "великого артиста". Зеленский и Нерон"Какой великий артист погибает!" - провозгласил, умирая 9 июня 68 года от Р.Х. совершил самоубийство, потеряв надежду избежать ареста и казни победившими мятежниками Луций Домиций Агенобарб, известный под именем Нерона Клавдия Цезаря Августа Германика.
Вот поэтому телеведущая WION как бы нечаянно намекнула на то, что Незалежная может находиться накануне военного переворота. А Telegram-канала "Резидент" утверждает, что Залужного где-то держат под усиленной охраной. И пытаются выдавить-выудить из него публичное заявление о поддержке президента Украины. И усиленно муссирует еще одну информацию: дескать, никакой Залужный не популярный, ибо когда в Киеве проводилась акция с требованием вернуть Залужному должность, то она насчитала лишь несколько десятков человек.
Вторая информация на эту тему – такая же: мол, не надо ждать Залужного из Лондона – он туда не попал, ибо его после назначения послом никто не видел в МИД Украины.
Однако другие наблюдатели напоминают: агреман-то посла Залужный в Лондоне получил, и эта информация пока никем не опровергнута. А из Украины сегодняшней незаметно половину ее можно вывезти, не то что одного человека, пусть и такого важного, как Залужный.
Конечно, неонацистский режим может легко сковырнуть и опровергнуть все эти логические построения и предположения, если явит миру и украинцам Залужного. В любом виде, даже пускающего слюни на подбородок в следствия удара ракетой по голове.
Однако, с другой стороны, даже все эти разговоры о скором конце Зеленского, его животный страх перед таким концом, метания его соратников, похожие на крысиные или тараканье бега от резко включенного света, свидетельствуют – конец мороку близок. Как говорится, у всего бывает закат, и только ночь кончается рассветом…
* Признан террористом и экстремистом
Еще больше о конфликте Зеленского и Залужного можно прочитать в статье Решится ли Залужный на "голландскую храбрость". Украинские эксперты цинично сомневаются в Макроне