https://ukraina.ru/20240428/1054799908.html

В Кремле назвали изъятие активов России "солидным гвоздем в будущий гроб" экономики Запада

В Кремле назвали изъятие активов России "солидным гвоздем в будущий гроб" экономики Запада - 28.04.2024 Украина.ру

В Кремле назвали изъятие активов России "солидным гвоздем в будущий гроб" экономики Запада

Об изъятии замороженных активов России пока говорить рано, но в случае принятия такого решения это станет "солидным гвоздем" в экономическую систему Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Соответствующее видео опубликовал в телеграм телеведущий Павел Зарубин

2024-04-28T15:06

2024-04-28T15:06

2024-04-28T15:06

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По словам Пескова, в случае конфискации замороженных активов России западные страны утратят надежность для иностранных инвесторов, которые хранят там свои денежные средства.Возможное изъятие замороженных российских активов и ответные действия Москвы станут "солидным гвоздем в будущий гроб" западной экономики, сказал Песков. Он добавил, что в России также есть западные деньги различных структур и сейчас не время конкретизировать.Он подчеркнул, что в случае конфискации российских активов "будут очень широкие судебные решения" и Россия безусловно воспользуется возможностью защитить свои права в суде.После начала СВО западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права и обещали принять ответные меры в случае конфискации средств.

https://ukraina.ru/20240428/1054798918.html

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новости, россия, кремль, запад, дмитрий песков, заморозка, экономика, предприниматели