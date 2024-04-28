https://ukraina.ru/20240428/1054799908.html
В Кремле назвали изъятие активов России "солидным гвоздем в будущий гроб" экономики Запада
В Кремле назвали изъятие активов России "солидным гвоздем в будущий гроб" экономики Запада - 28.04.2024 Украина.ру
В Кремле назвали изъятие активов России "солидным гвоздем в будущий гроб" экономики Запада
Об изъятии замороженных активов России пока говорить рано, но в случае принятия такого решения это станет "солидным гвоздем" в экономическую систему Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Соответствующее видео опубликовал в телеграм телеведущий Павел Зарубин
2024-04-28T15:06
2024-04-28T15:06
2024-04-28T15:06
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дмитрий песков
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По словам Пескова, в случае конфискации замороженных активов России западные страны утратят надежность для иностранных инвесторов, которые хранят там свои денежные средства.Возможное изъятие замороженных российских активов и ответные действия Москвы станут "солидным гвоздем в будущий гроб" западной экономики, сказал Песков. Он добавил, что в России также есть западные деньги различных структур и сейчас не время конкретизировать.Он подчеркнул, что в случае конфискации российских активов "будут очень широкие судебные решения" и Россия безусловно воспользуется возможностью защитить свои права в суде.После начала СВО западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права и обещали принять ответные меры в случае конфискации средств.
https://ukraina.ru/20240428/1054798918.html
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новости, россия, кремль, запад, дмитрий песков, заморозка, экономика, предприниматели
Новости, Россия, Кремль, Запад, Дмитрий Песков, заморозка, экономика, предприниматели
В Кремле назвали изъятие активов России "солидным гвоздем в будущий гроб" экономики Запада
Об изъятии замороженных активов России пока говорить рано, но в случае принятия такого решения это станет "солидным гвоздем" в экономическую систему Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Соответствующее видео опубликовал в телеграм телеведущий Павел Зарубин
По словам Пескова, в случае конфискации замороженных активов России западные страны утратят надежность для иностранных инвесторов, которые хранят там свои денежные средства.
"Исчезнет надежность. Надежность исчезает за одну ночь, за одно решение глупое, непродуманное, восстанавливается десятилетиями, а то и больше", — подчеркнул официальный представитель Кремля
Возможное изъятие замороженных российских активов и ответные действия Москвы станут "солидным гвоздем в будущий гроб" западной экономики, сказал Песков.
Он добавил, что в России также есть западные деньги различных структур и сейчас не время конкретизировать.
"Если это произойдет, если будет создан такой опасный прецедент, это будет такой, знаете, солидный гвоздь в будущий гроб всей западной экономической системы координат", — сказал Песков.
Он подчеркнул, что в случае конфискации российских активов "будут очень широкие судебные решения" и Россия безусловно воспользуется возможностью защитить свои права в суде.
После начала СВО западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права и обещали принять ответные меры в случае конфискации средств.