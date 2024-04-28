https://ukraina.ru/20240428/1054800987.html

"За вознаграждение": в Киеве мужчины публикуют объявления о поиске женщин-инвалидов - СМИ

"За вознаграждение": в Киеве мужчины публикуют объявления о поиске женщин-инвалидов - СМИ - 28.04.2024 Украина.ру

"За вознаграждение": в Киеве мужчины публикуют объявления о поиске женщин-инвалидов - СМИ

В Киеве мужчины публикуют объявления о поиске женщин с инвалидностью или многодетных матерей. Об этом 28 апреля сообщает украинское издание "Страна" в телеграм

2024-04-28T17:05

2024-04-28T17:05

2024-04-28T17:08

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Объявления о поиске многодетных матерей и женщин с инвалидностью публикуют в интернете жители Киева, пишет издание."Ищу женщину, девушку с 2-мя инвалидностями за вознаграждение", "Ищу многодетную девушку" - такие объявления разместили украинские мужчины на одном из профильных ресурсов. При этом уточняется, что "обсуждается третья группа инвалидности". Судя по всему, размещают данные объявления мужчины, которые на фоне мобилизации стремятся выехать за границу на основании брака с многодетной или женщиной-инвалидом.Представитель Западного регионального управления украинской госпогранслужбы Игорь Матвийчук в декабре сообщал, что мужчины призывного возраста на Украине все чаще стали заключать фиктивные браки с женщинами с инвалидностью и многодетными.23 апреля кабинет министров принял постановление о том, что граждане Украины призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта за пределами своей страны. "Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола возрастом от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе подразделения Госмиграционной службы. Пересылка таких паспортов в обособленные подразделения или зарубежные дипломатические учреждения Украины для организации их выдачи не производится", – сказано в документе.Вместе с тем, загранпаспорта по-прежнему смогут получить инвалиды (с подтвержденным статусом), украинцы, выехавшие в качестве сопровождающих своей супруги с инвалидностью, своих родителей, или родителей жены с инвалидностью первой-второй группы.Получить документ имеют право лица, ухаживающие за инвалидами первой-второй группы, родители, усыновители или опекуны детей с инвалидностью до 18 лет и другие родственники людей с подтвержденным статусом инвалида.

https://ukraina.ru/20240321/1054014008.html

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новости, украина, киев, инвалиды, женщины, мобилизация, уклонисты, загранпаспорта, паспорт, всу