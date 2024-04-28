Участь Зеленского предрешена, Киев не гнушается кидать тысячи людей "в топку войны" - Песков
16:27 28.04.2024 (обновлено: 16:29 28.04.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Владимир Зеленский является "специфическим президентом", Украина не жалеет своих граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Соответствующее видео опубликовал в телеграм телеведущий Павел Зарубин
Владимир Зеленский является "специфическим президентом специфического режима", прокомментировал Песков заявление президента Украины о том, что Киеву дают вооружение, но при этом воюют украинцы.
"Украина не жалеет своих граждан. Это трагедия для народа, это трагедия для страны", - добавил официальный представитель Кремля.
Сначала украинские власти зарази народ различными националистическими проявлениями, а теперь они уже не гнушаются ничем, не гнушаются кидать тысячи и тысячи людей "в топку этой войны", подчеркнул Песков.
"Участь Зеленского предрешена. И совсем скоро настанет момент, когда многие, в том числе и на Украине, поставят под сомнение его легитимность", - отметил пресс-секретарь.
Выборы президента на Украине должны были пройти весной 2024 года. Верховная рада в ноябре 2023 года подписала документ, согласно которому они должны пройти не ранее чем через шесть месяцев после отмены военного положения.
Если на Украине будет расти открытое недовольство властью, то в Вашингтоне могут задуматься о том, что украинского президента нужно заменить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский.
"Пока на Западе не решат поставить под сомнения легитимность Зеленского, ему вряд ли что-то серьезно угрожает. По крайней мере, сейчас рассчитывать на внутренние восстания на Украине против власти и несанкционированный Вашингтоном Майдан оснований нет", - добавил Неменский.
15:06В Кремле назвали изъятие активов России "солидным гвоздем в будущий гроб" экономики ЗападаОб изъятии замороженных активов России пока говорить рано, но в случае принятия такого решения это станет "солидным гвоздем" в экономическую систему Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Соответствующее видео опубликовал в телеграм телеведущий Павел Зарубин