Участь Зеленского предрешена, Киев не гнушается кидать тысячи людей "в топку войны" - Песков - 28.04.2024 Украина.ру
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Участь Зеленского предрешена, Киев не гнушается кидать тысячи людей "в топку войны" - Песков
Участь Зеленского предрешена, Киев не гнушается кидать тысячи людей "в топку войны" - Песков - 28.04.2024 Украина.ру
Участь Зеленского предрешена, Киев не гнушается кидать тысячи людей "в топку войны" - Песков
Владимир Зеленский является "специфическим президентом", Украина не жалеет своих граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Соответствующее видео опубликовал в телеграм телеведущий Павел Зарубин
2024-04-28T16:27
2024-04-28T16:29
новости
украина
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
власти украины
киевский режим
сво
война
президент украины
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Владимир Зеленский является "специфическим президентом специфического режима", прокомментировал Песков заявление президента Украины о том, что Киеву дают вооружение, но при этом воюют украинцы.Сначала украинские власти зарази народ различными националистическими проявлениями, а теперь они уже не гнушаются ничем, не гнушаются кидать тысячи и тысячи людей "в топку этой войны", подчеркнул Песков."Участь Зеленского предрешена. И совсем скоро настанет момент, когда многие, в том числе и на Украине, поставят под сомнение его легитимность", - отметил пресс-секретарь.Выборы президента на Украине должны были пройти весной 2024 года. Верховная рада в ноябре 2023 года подписала документ, согласно которому они должны пройти не ранее чем через шесть месяцев после отмены военного положения.Если на Украине будет расти открытое недовольство властью, то в Вашингтоне могут задуматься о том, что украинского президента нужно заменить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский."Пока на Западе не решат поставить под сомнения легитимность Зеленского, ему вряд ли что-то серьезно угрожает. По крайней мере, сейчас рассчитывать на внутренние восстания на Украине против власти и несанкционированный Вашингтоном Майдан оснований нет", - добавил Неменский.
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новости, украина, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, власти украины, киевский режим, сво, война, президент украины, легитимность
Новости, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, власти Украины, киевский режим, СВО, война, президент Украины, легитимность

Участь Зеленского предрешена, Киев не гнушается кидать тысячи людей "в топку войны" - Песков

16:27 28.04.2024 (обновлено: 16:29 28.04.2024)
 
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военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
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Владимир Зеленский является "специфическим президентом", Украина не жалеет своих граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Соответствующее видео опубликовал в телеграм телеведущий Павел Зарубин
Владимир Зеленский является "специфическим президентом специфического режима", прокомментировал Песков заявление президента Украины о том, что Киеву дают вооружение, но при этом воюют украинцы.
"Украина не жалеет своих граждан. Это трагедия для народа, это трагедия для страны", - добавил официальный представитель Кремля.
Сначала украинские власти зарази народ различными националистическими проявлениями, а теперь они уже не гнушаются ничем, не гнушаются кидать тысячи и тысячи людей "в топку этой войны", подчеркнул Песков.
"Участь Зеленского предрешена. И совсем скоро настанет момент, когда многие, в том числе и на Украине, поставят под сомнение его легитимность", - отметил пресс-секретарь.
Выборы президента на Украине должны были пройти весной 2024 года. Верховная рада в ноябре 2023 года подписала документ, согласно которому они должны пройти не ранее чем через шесть месяцев после отмены военного положения.
Если на Украине будет расти открытое недовольство властью, то в Вашингтоне могут задуматься о том, что украинского президента нужно заменить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский.
"Пока на Западе не решат поставить под сомнения легитимность Зеленского, ему вряд ли что-то серьезно угрожает. По крайней мере, сейчас рассчитывать на внутренние восстания на Украине против власти и несанкционированный Вашингтоном Майдан оснований нет", - добавил Неменский.
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