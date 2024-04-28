https://ukraina.ru/20240428/1054800734.html

Участь Зеленского предрешена, Киев не гнушается кидать тысячи людей "в топку войны" - Песков

Участь Зеленского предрешена, Киев не гнушается кидать тысячи людей "в топку войны" - Песков - 28.04.2024 Украина.ру

Участь Зеленского предрешена, Киев не гнушается кидать тысячи людей "в топку войны" - Песков

Владимир Зеленский является "специфическим президентом", Украина не жалеет своих граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Соответствующее видео опубликовал в телеграм телеведущий Павел Зарубин

2024-04-28T16:27

2024-04-28T16:27

2024-04-28T16:29

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Владимир Зеленский является "специфическим президентом специфического режима", прокомментировал Песков заявление президента Украины о том, что Киеву дают вооружение, но при этом воюют украинцы.Сначала украинские власти зарази народ различными националистическими проявлениями, а теперь они уже не гнушаются ничем, не гнушаются кидать тысячи и тысячи людей "в топку этой войны", подчеркнул Песков."Участь Зеленского предрешена. И совсем скоро настанет момент, когда многие, в том числе и на Украине, поставят под сомнение его легитимность", - отметил пресс-секретарь.Выборы президента на Украине должны были пройти весной 2024 года. Верховная рада в ноябре 2023 года подписала документ, согласно которому они должны пройти не ранее чем через шесть месяцев после отмены военного положения.Если на Украине будет расти открытое недовольство властью, то в Вашингтоне могут задуматься о том, что украинского президента нужно заменить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский."Пока на Западе не решат поставить под сомнения легитимность Зеленского, ему вряд ли что-то серьезно угрожает. По крайней мере, сейчас рассчитывать на внутренние восстания на Украине против власти и несанкционированный Вашингтоном Майдан оснований нет", - добавил Неменский.

https://ukraina.ru/20240428/1054799908.html

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новости, украина, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, власти украины, киевский режим, сво, война, президент украины, легитимность