https://ukraina.ru/20240428/1054800146.html
Хотел вступить в ВСУ: студента МГУ арестовали за сбор денег для Киева и призывы к ударам по РФ
Хотел вступить в ВСУ: студента МГУ арестовали за сбор денег для Киева и призывы к ударам по РФ - 28.04.2024 Украина.ру
Хотел вступить в ВСУ: студента МГУ арестовали за сбор денег для Киева и призывы к ударам по РФ
Украинского студента МГУ арестовали за призывы к ударам по территории России и попытку сбора денег для ВСУ. Об этом 28 апреля сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах
2024-04-28T15:44
2024-04-28T15:44
2024-04-28T16:00
новости
москва
одесса
украина
всу
студенты
национализм
россия
ненависть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/71/1034307129_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_dbc61125fc677f937614c1f7da50e36f.jpg
Студента МГУ арестовали в Москве за попытки собрать в интернете деньги для украинских военных, а также размещение информации националистического характера, рассказал источник РИА Новости.Сообщается, что студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Г. является уроженцем Одессы и гражданином Украины.Известно, что во время учебы он проживал в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, при этом неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, а также публикации, направленные на сбор денег "для нужд Вооруженных сил Украины".Собеседник агентства отметил, что также студент изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории Московского региона.По данным источника, в соцсетях студент неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию, так как "чувствует себя здесь неуютно", а также призывал "к ударам по Москве".По информации источника, вечером 3 апреля Сергей Г. был задержан сотрудниками ОВД за неповиновение законному распоряжению полицейских, после чего его доставили в Никулинский районный суд Москвы и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. После этого 26 апреля Тверской районный суд Москвы арестовал его на 12 суток по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
https://ukraina.ru/20240427/1054763160.html
москва
одесса
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/71/1034307129_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_1e2689833930f8d3d8c7d97aa0c0976d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, одесса, украина, всу, студенты, национализм, россия, ненависть
Новости, Москва, Одесса, Украина, ВСУ, студенты, национализм, Россия, ненависть
Хотел вступить в ВСУ: студента МГУ арестовали за сбор денег для Киева и призывы к ударам по РФ
15:44 28.04.2024 (обновлено: 16:00 28.04.2024)
Украинского студента МГУ арестовали за призывы к ударам по территории России и попытку сбора денег для ВСУ. Об этом 28 апреля сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах
Студента МГУ арестовали в Москве за попытки собрать в интернете деньги для украинских военных, а также размещение информации националистического характера, рассказал источник РИА Новости.
Сообщается, что студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Г. является уроженцем Одессы и гражданином Украины.
Известно, что во время учебы он проживал в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, при этом неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, а также публикации, направленные на сбор денег "для нужд Вооруженных сил Украины".
Собеседник агентства отметил, что также студент изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории Московского региона.
По данным источника, в соцсетях студент неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию, так как "чувствует себя здесь неуютно", а также призывал "к ударам по Москве".
По информации источника, вечером 3 апреля Сергей Г. был задержан сотрудниками ОВД за неповиновение законному распоряжению полицейских, после чего его доставили в Никулинский районный суд Москвы и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
После этого 26 апреля Тверской районный суд Москвы арестовал его на 12 суток по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".