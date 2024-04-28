Хотел вступить в ВСУ: студента МГУ арестовали за сбор денег для Киева и призывы к ударам по РФ - 28.04.2024 Украина.ру
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Хотел вступить в ВСУ: студента МГУ арестовали за сбор денег для Киева и призывы к ударам по РФ
Хотел вступить в ВСУ: студента МГУ арестовали за сбор денег для Киева и призывы к ударам по РФ - 28.04.2024 Украина.ру
Хотел вступить в ВСУ: студента МГУ арестовали за сбор денег для Киева и призывы к ударам по РФ
Украинского студента МГУ арестовали за призывы к ударам по территории России и попытку сбора денег для ВСУ. Об этом 28 апреля сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах
2024-04-28T15:44
2024-04-28T16:00
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Студента МГУ арестовали в Москве за попытки собрать в интернете деньги для украинских военных, а также размещение информации националистического характера, рассказал источник РИА Новости.Сообщается, что студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Г. является уроженцем Одессы и гражданином Украины.Известно, что во время учебы он проживал в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, при этом неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, а также публикации, направленные на сбор денег "для нужд Вооруженных сил Украины".Собеседник агентства отметил, что также студент изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории Московского региона.По данным источника, в соцсетях студент неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию, так как "чувствует себя здесь неуютно", а также призывал "к ударам по Москве".По информации источника, вечером 3 апреля Сергей Г. был задержан сотрудниками ОВД за неповиновение законному распоряжению полицейских, после чего его доставили в Никулинский районный суд Москвы и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. После этого 26 апреля Тверской районный суд Москвы арестовал его на 12 суток по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
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новости, москва, одесса, украина, всу, студенты, национализм, россия, ненависть
Новости, Москва, Одесса, Украина, ВСУ, студенты, национализм, Россия, ненависть

Хотел вступить в ВСУ: студента МГУ арестовали за сбор денег для Киева и призывы к ударам по РФ

15:44 28.04.2024 (обновлено: 16:00 28.04.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие
 ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Украинского студента МГУ арестовали за призывы к ударам по территории России и попытку сбора денег для ВСУ. Об этом 28 апреля сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах
Студента МГУ арестовали в Москве за попытки собрать в интернете деньги для украинских военных, а также размещение информации националистического характера, рассказал источник РИА Новости.
Сообщается, что студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Г. является уроженцем Одессы и гражданином Украины.
Известно, что во время учебы он проживал в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, при этом неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, а также публикации, направленные на сбор денег "для нужд Вооруженных сил Украины".
Собеседник агентства отметил, что также студент изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории Московского региона.
По данным источника, в соцсетях студент неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию, так как "чувствует себя здесь неуютно", а также призывал "к ударам по Москве".
По информации источника, вечером 3 апреля Сергей Г. был задержан сотрудниками ОВД за неповиновение законному распоряжению полицейских, после чего его доставили в Никулинский районный суд Москвы и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
После этого 26 апреля Тверской районный суд Москвы арестовал его на 12 суток по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
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Заголовок открываемого материала
15:44Хотел вступить в ВСУ: студента МГУ арестовали за сбор денег для Киева и призывы к ударам по РФ
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