Эксперт о том, почему ВС РФ нужно защитить русских в Приднестровье и заняться Одессой раньше французов
© Фото : коллаж Украина.РуОдесса Россия коллаж
© Фото : коллаж Украина.Ру
Верховный главнокомандующий Владимир Путин несколько раз проговаривал фразу, что Одесса – это русский город. Её освобождение разрушит планы Запада по закреплению присутствия на Черном море. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
Главная задача французского Иностранного легиона – не дать армии РФ взять Одессу. Если российские войска освободят этот портовый город, это разрушит все планы Запада по закреплению своего присутствия на Черном море, рассказал эксперт.
Сейчас очень тяжелая ситуация в Приднестровье. Там живут 350 тысяч граждан России, которым нужна помощь. К тому же, пока армия РФ не освободит Харьков, Днепропетровск и Одессу, киевский режим не согласится ни на какие переговоры, добавил специалист.
"Для такой операции у нас сил достаточно. Меня часто спрашивают о том, будет ли новая мобилизация. Не будет. Мы еще не ввели в бой основные резервы. У нас только 20/30% группировки проводят войсковые операции. Остальные проходят подготовку и охраняют стратегический тыл", - подчеркнул Матвийчук.
Проведение такой операции будет политическим решением. Верховный главнокомандующий Владимир Путин несколько раз проговаривал фразу, что Одесса – это русский город. Это было сказано не просто так, российские военные обязательно займутся освобождением города, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.