Эксперт о том, почему ВС РФ нужно защитить русских в Приднестровье и заняться Одессой раньше французов - 22.03.2024 Украина.ру
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Эксперт о том, почему ВС РФ нужно защитить русских в Приднестровье и заняться Одессой раньше французов
Эксперт о том, почему ВС РФ нужно защитить русских в Приднестровье и заняться Одессой раньше французов - 22.03.2024 Украина.ру
Эксперт о том, почему ВС РФ нужно защитить русских в Приднестровье и заняться Одессой раньше французов
Верховный главнокомандующий Владимир Путин несколько раз проговаривал фразу, что Одесса – это русский город. Её освобождение разрушит планы Запада по закреплению присутствия на Черном море. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
2024-03-22T04:40
2024-03-22T04:40
новости
одесса
россия
приднестровье
владимир путин
освобождение
приднестровская молдавская республика
франция
иностранный легион
черное море
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Главная задача французского Иностранного легиона – не дать армии РФ взять Одессу. Если российские войска освободят этот портовый город, это разрушит все планы Запада по закреплению своего присутствия на Черном море, рассказал эксперт.Сейчас очень тяжелая ситуация в Приднестровье. Там живут 350 тысяч граждан России, которым нужна помощь. К тому же, пока армия РФ не освободит Харьков, Днепропетровск и Одессу, киевский режим не согласится ни на какие переговоры, добавил специалист.Проведение такой операции будет политическим решением. Верховный главнокомандующий Владимир Путин несколько раз проговаривал фразу, что Одесса – это русский город. Это было сказано не просто так, российские военные обязательно займутся освобождением города, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240321/1054007800.html
одесса
россия
приднестровье
приднестровская молдавская республика
франция
черное море
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новости, одесса, россия, приднестровье, владимир путин, освобождение, приднестровская молдавская республика, франция, иностранный легион, черное море
Новости, Одесса, Россия, Приднестровье, Владимир Путин, освобождение, Приднестровская Молдавская Республика, Франция, иностранный легион, Черное море

Эксперт о том, почему ВС РФ нужно защитить русских в Приднестровье и заняться Одессой раньше французов

04:40 22.03.2024
 
© Фото : коллаж Украина.РуОдесса Россия коллаж
Одесса Россия коллаж - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
Верховный главнокомандующий Владимир Путин несколько раз проговаривал фразу, что Одесса – это русский город. Её освобождение разрушит планы Запада по закреплению присутствия на Черном море. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
Главная задача французского Иностранного легиона – не дать армии РФ взять Одессу. Если российские войска освободят этот портовый город, это разрушит все планы Запада по закреплению своего присутствия на Черном море, рассказал эксперт.
Сейчас очень тяжелая ситуация в Приднестровье. Там живут 350 тысяч граждан России, которым нужна помощь. К тому же, пока армия РФ не освободит Харьков, Днепропетровск и Одессу, киевский режим не согласится ни на какие переговоры, добавил специалист.
"Для такой операции у нас сил достаточно. Меня часто спрашивают о том, будет ли новая мобилизация. Не будет. Мы еще не ввели в бой основные резервы. У нас только 20/30% группировки проводят войсковые операции. Остальные проходят подготовку и охраняют стратегический тыл", - подчеркнул Матвийчук.
Проведение такой операции будет политическим решением. Верховный главнокомандующий Владимир Путин несколько раз проговаривал фразу, что Одесса – это русский город. Это было сказано не просто так, российские военные обязательно займутся освобождением города, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Вчера, 05:31
Дмитрий Бабич: Даже если "Горбачев" авантюрно отправит французов в Одессу, он снова сядет в лужуФранция готовит военных для отправки на Украину, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. На первом этапе контингент составит порядка 2000 военнослужащих
 
НовостиОдессаРоссияПриднестровьеВладимир ПутиносвобождениеПриднестровская Молдавская РеспубликаФранцияиностранный легионЧерное море
 
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