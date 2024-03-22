https://ukraina.ru/20240322/1054026409.html

Эксперт о том, почему ВС РФ нужно защитить русских в Приднестровье и заняться Одессой раньше французов

Эксперт о том, почему ВС РФ нужно защитить русских в Приднестровье и заняться Одессой раньше французов - 22.03.2024 Украина.ру

Эксперт о том, почему ВС РФ нужно защитить русских в Приднестровье и заняться Одессой раньше французов

Верховный главнокомандующий Владимир Путин несколько раз проговаривал фразу, что Одесса – это русский город. Её освобождение разрушит планы Запада по закреплению присутствия на Черном море. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук

2024-03-22T04:40

2024-03-22T04:40

2024-03-22T04:40

новости

одесса

россия

приднестровье

владимир путин

освобождение

приднестровская молдавская республика

франция

иностранный легион

черное море

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Главная задача французского Иностранного легиона – не дать армии РФ взять Одессу. Если российские войска освободят этот портовый город, это разрушит все планы Запада по закреплению своего присутствия на Черном море, рассказал эксперт.Сейчас очень тяжелая ситуация в Приднестровье. Там живут 350 тысяч граждан России, которым нужна помощь. К тому же, пока армия РФ не освободит Харьков, Днепропетровск и Одессу, киевский режим не согласится ни на какие переговоры, добавил специалист.Проведение такой операции будет политическим решением. Верховный главнокомандующий Владимир Путин несколько раз проговаривал фразу, что Одесса – это русский город. Это было сказано не просто так, российские военные обязательно займутся освобождением города, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240321/1054007800.html

одесса

россия

приднестровье

приднестровская молдавская республика

франция

черное море

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новости, одесса, россия, приднестровье, владимир путин, освобождение, приднестровская молдавская республика, франция, иностранный легион, черное море