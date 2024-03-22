https://ukraina.ru/20240322/1054021059.html

"Мы разгадали замыслы врага": эксперт о том, как спецслужбы США и Британии курировали атаку на Белгород

"Мы разгадали замыслы врага": эксперт о том, как спецслужбы США и Британии курировали атаку на Белгород - 22.03.2024 Украина.ру

"Мы разгадали замыслы врага": эксперт о том, как спецслужбы США и Британии курировали атаку на Белгород

На приграничье была проведена спецоперация ВСУ, которая курировалась спецслужбами США и Великобритании. ВС РФ разгадали замыслы врага и уничтожили большое количество живой силы и техники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук

2024-03-22T03:00

2024-03-22T03:00

2024-03-22T03:00

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На границе Белгородской области была провокация спецслужб Запада, который заставил ВСУ пожертвовать своими людьми и техникой. Западным спецслужбам нужно было создать картинку, что в стране якобы "не все так гладко", рассказал эксперт.На приграничье была проведена спецоперация ВСУ, которая курировалась спецслужбами США и Великобритании. А целеуказания им давали комплексы радиотехнической и космической разведки НАТО, добавил специалист.Сейчас активность противника на границе пошла на спад. Попытки ВСУ предпринять новые провокации обернулись неудачей. Потому российские военные выстроили систему территориальной обороны Белгородской области и готовы к отражению любых атак, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240321/1054007800.html

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