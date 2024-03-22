"Мы разгадали замыслы врага": эксперт о том, как спецслужбы США и Британии курировали атаку на Белгород - 22.03.2024 Украина.ру
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"Мы разгадали замыслы врага": эксперт о том, как спецслужбы США и Британии курировали атаку на Белгород
"Мы разгадали замыслы врага": эксперт о том, как спецслужбы США и Британии курировали атаку на Белгород - 22.03.2024 Украина.ру
"Мы разгадали замыслы врага": эксперт о том, как спецслужбы США и Британии курировали атаку на Белгород
На приграничье была проведена спецоперация ВСУ, которая курировалась спецслужбами США и Великобритании. ВС РФ разгадали замыслы врага и уничтожили большое количество живой силы и техники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
2024-03-22T03:00
2024-03-22T03:00
новости
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белгородская область
граница
атака
спецслужба
нато
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На границе Белгородской области была провокация спецслужб Запада, который заставил ВСУ пожертвовать своими людьми и техникой. Западным спецслужбам нужно было создать картинку, что в стране якобы "не все так гладко", рассказал эксперт.На приграничье была проведена спецоперация ВСУ, которая курировалась спецслужбами США и Великобритании. А целеуказания им давали комплексы радиотехнической и космической разведки НАТО, добавил специалист.Сейчас активность противника на границе пошла на спад. Попытки ВСУ предпринять новые провокации обернулись неудачей. Потому российские военные выстроили систему территориальной обороны Белгородской области и готовы к отражению любых атак, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.
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новости, великобритания, сша, россия, украина, белгородская область, граница, атака, спецслужба, нато
Новости, Великобритания, США, Россия, Украина, Белгородская область, граница, атака, спецслужба, НАТО

"Мы разгадали замыслы врага": эксперт о том, как спецслужбы США и Британии курировали атаку на Белгород

03:00 22.03.2024
 
© Настоящий Гладков телеграм-канал
© Настоящий Гладков телеграм-канал
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На приграничье была проведена спецоперация ВСУ, которая курировалась спецслужбами США и Великобритании. ВС РФ разгадали замыслы врага и уничтожили большое количество живой силы и техники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
На границе Белгородской области была провокация спецслужб Запада, который заставил ВСУ пожертвовать своими людьми и техникой. Западным спецслужбам нужно было создать картинку, что в стране якобы "не все так гладко", рассказал эксперт.
На приграничье была проведена спецоперация ВСУ, которая курировалась спецслужбами США и Великобритании. А целеуказания им давали комплексы радиотехнической и космической разведки НАТО, добавил специалист.
"Противник считал, что на этом направлении ему будет удобно провести прорыв. Никакого прорыва не получилось. Мы провели великолепную контрразведывательную операцию, разгадали все замыслы врага и уничтожили большое количество его живой силы и техники", - отметил Матвийчук.
Сейчас активность противника на границе пошла на спад. Попытки ВСУ предпринять новые провокации обернулись неудачей. Потому российские военные выстроили систему территориальной обороны Белгородской области и готовы к отражению любых атак, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Вчера, 05:31
Дмитрий Бабич: Даже если "Горбачев" авантюрно отправит французов в Одессу, он снова сядет в лужуФранция готовит военных для отправки на Украину, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. На первом этапе контингент составит порядка 2000 военнослужащих
 
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