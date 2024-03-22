"Мы разгадали замыслы врага": эксперт о том, как спецслужбы США и Британии курировали атаку на Белгород
© Настоящий Гладков телеграм-канал
© Настоящий Гладков телеграм-канал
На приграничье была проведена спецоперация ВСУ, которая курировалась спецслужбами США и Великобритании. ВС РФ разгадали замыслы врага и уничтожили большое количество живой силы и техники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
На границе Белгородской области была провокация спецслужб Запада, который заставил ВСУ пожертвовать своими людьми и техникой. Западным спецслужбам нужно было создать картинку, что в стране якобы "не все так гладко", рассказал эксперт.
На приграничье была проведена спецоперация ВСУ, которая курировалась спецслужбами США и Великобритании. А целеуказания им давали комплексы радиотехнической и космической разведки НАТО, добавил специалист.
"Противник считал, что на этом направлении ему будет удобно провести прорыв. Никакого прорыва не получилось. Мы провели великолепную контрразведывательную операцию, разгадали все замыслы врага и уничтожили большое количество его живой силы и техники", - отметил Матвийчук.
Сейчас активность противника на границе пошла на спад. Попытки ВСУ предпринять новые провокации обернулись неудачей. Потому российские военные выстроили систему территориальной обороны Белгородской области и готовы к отражению любых атак, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.