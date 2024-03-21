Суд заочно арестовал активистку за оправдание теракта, в котором погиб Владлен Татарский
Мещанский суд Москвы заочно арестовал осужденную за вандализм активистку Ольгу Мисик по делу о публичном оправдании терроризма из-за ее поста о взрыве в петербургском кафе
Мисик избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.
В правоохранительных органах, в отношении подозреваемой расследуется уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Следствием было предварительно установлено, что девушка находится за границей.
Поводом для возбуждения дела стал ее пост в соцсети, который оправдывает теракт, совершенный Дарьей Треповой* и забравший жизнь военкора Владлена Татарского (Максима Фомина).
Мисик назвала Татарского "фашистом" и "подонком" и заявила, что тут и рассуждений якобы быть не может о "правильности" теракта.
Мисик – одна из трех активистов, обливших краской вход в здание Генеральной прокуратуры России в знак протеста против приговора по делу "Нового величия". В мае 2021 года она, а также двое других молодых людей были признаны виновными по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм). Мисик было назначено два года ограничения свободы. МВД РФ в ноябре 2022 года объявило Мисик в розыск без упоминания инкриминируемой ей статьи.
Мисик – одна из трех активистов, обливших краской вход в здание Генеральной прокуратуры России в знак протеста против приговора по делу "Нового величия". В мае 2021 года она, а также двое других молодых людей были признаны виновными по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм). Мисик было назначено два года ограничения свободы. МВД РФ в ноябре 2022 года объявило Мисик в розыск без упоминания инкриминируемой ей статьи.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге при взрыве бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой* статуэтку. Ее осудили за теракт к 27 годам лишения свободы.
* — Внесена в список террористов и экстремистов в РФ
25 января, 18:35Приговоры Стрелкову и Треповой. Итоги 25 января на УкраинеМосгорсуд приговорил бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова к четырём годам колонии по делу о призывах к экстремизму. Второй западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в Санкт-Петербурге