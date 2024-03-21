Планировал подорвать военных: ФСБ задержала террориста в Белгородской области

"В феврале этого года вышел на связь с сотрудниками спецслужб Украины в мессенждерах, в социальной сети WhatsApp. Я им помогал с координатами расположения российских войск. Потом я вступил в "Русский добровольческий корпус". Под их эгидой планировал совершить теракты в городе Валуйки с помощью взрывчатки", - сказал задержанный.