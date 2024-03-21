Планировал подорвать военных: ФСБ задержала террориста в Белгородской области
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области, сообщили 21 марта в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ
Она задержала россиянина, члена "Русского добровольческого корпуса"*.
"В феврале этого года вышел на связь с сотрудниками спецслужб Украины в мессенждерах, в социальной сети WhatsApp. Я им помогал с координатами расположения российских войск. Потом я вступил в "Русский добровольческий корпус". Под их эгидой планировал совершить теракты в городе Валуйки с помощью взрывчатки", - сказал задержанный.
У мужчины обнаружили взрывное устройство, которое он планировал дистанционно взорвать в районе дислокации военнослужащих Вооруженных сил РФ на территории Белгородской области.
Валуйки находятся в 15 километрах от границы с Украиной.
* Признан в РФ террористической организацией и запрещен.
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