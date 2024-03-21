Планировал подорвать военных: ФСБ задержала террориста в Белгородской области - 21.03.2024 Украина.ру
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Планировал подорвать военных: ФСБ задержала террориста в Белгородской области
Планировал подорвать военных: ФСБ задержала террориста в Белгородской области - 21.03.2024 Украина.ру
Планировал подорвать военных: ФСБ задержала террориста в Белгородской области
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области, сообщили 21 марта в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ
2024-03-21T13:16
2024-03-21T13:16
фсб
русский добровольческий корпус
терроризм
новости
военные
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Она задержала россиянина, члена "Русского добровольческого корпуса"*.У мужчины обнаружили взрывное устройство, которое он планировал дистанционно взорвать в районе дислокации военнослужащих Вооруженных сил РФ на территории Белгородской области.Валуйки находятся в 15 километрах от границы с Украиной.* Признан в РФ террористической организацией и запрещен.
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фсб, русский добровольческий корпус, терроризм, новости, военные
ФСБ, Русский добровольческий корпус, терроризм, Новости, военные

Планировал подорвать военных: ФСБ задержала террориста в Белгородской области

13:16 21.03.2024
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала пособника украинской разведки
ФСБ РФ задержала пособника украинской разведки
© ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области, сообщили 21 марта в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ
Она задержала россиянина, члена "Русского добровольческого корпуса"*.
"В феврале этого года вышел на связь с сотрудниками спецслужб Украины в мессенждерах, в социальной сети WhatsApp. Я им помогал с координатами расположения российских войск. Потом я вступил в "Русский добровольческий корпус". Под их эгидой планировал совершить теракты в городе Валуйки с помощью взрывчатки", - сказал задержанный.
У мужчины обнаружили взрывное устройство, которое он планировал дистанционно взорвать в районе дислокации военнослужащих Вооруженных сил РФ на территории Белгородской области.
Валуйки находятся в 15 километрах от границы с Украиной.
* Признан в РФ террористической организацией и запрещен.
16 марта, 12:43
"Гуляю здесь": сотрудники ФСБ задержали агента, готовившего теракт на ТранссибеФСБ России опубликовала кадры оперативной видеосъемки задержания украинского агента, готовившего теракт на Транссибирской магистрали. Злоумышленник пытался оправдаться, что просто ночью гулял вдоль железнодорожных путей
 
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