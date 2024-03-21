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Украинцы пристыдили киевский музей Второй мировой войны, демонтирующий советские памятники

Украинцы пристыдили киевский музей Второй мировой войны, демонтирующий советские памятники - 21.03.2024 Украина.ру

Украинцы пристыдили киевский музей Второй мировой войны, демонтирующий советские памятники

В музее Второй мировой войны в Киеве демонтируют все памятники советской эпохи, сообщает пресс-служба музея

2024-03-21T12:22

2024-03-21T12:22

2024-03-21T12:22

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При этом весь мемориальный комплекс вокруг музея образован именно скульптурными группами советского времени. Каждая из них олицетворяет отдельный период войны.Но руководство музея это не останавливает: уже анонсирован демонтаж горельефа "Курская битва". Руководство музея полагает, что должно увековечить память "борцов за независимость украинского народа", то есть бандеровцев, если следовать тренду современной украинской госидеологии.Не все украинцы поддерживают подобную инициативу. Многие высказали в соцсетях недовольство попытками властей стереть память об участии их предков в Великой отечественной войне."А что, борьба во второй мировой это уже какой-то стыд? Стыд это уничтожать наше культурное достояние. А вместо этого что? Нарисуете мурал с Бандерой?", "Стыдно за вас и за то, что вы делаете. Во многих странах Европы и не только чествуют героев, воевавших против нацизма во Второй мировой. Украина потеряла в той войне, напомню, 10 миллионов человек, чтобы сейчас память об их подвиге уничтожалась. Стыд", "... вы говорите о "демонтаже". Это некстати как минимум по поводу того, что украинцы, к сожалению, принимали участие во Второй мировой войне...", - написали они.

https://ukraina.ru/20231114/1050895497.html

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новости, киев, европа, украина, музей, вторая мировая война, памятник, скульптура