https://ukraina.ru/20240321/1053997187.html

"Прячут трупы солдат в черных мешках": эксперт о том, куда Киев вывозит тела наемников в мусорных пакетах

"Прячут трупы солдат в черных мешках": эксперт о том, куда Киев вывозит тела наемников в мусорных пакетах - 21.03.2024 Украина.ру

"Прячут трупы солдат в черных мешках": эксперт о том, куда Киев вывозит тела наемников в мусорных пакетах

В начале СВО на Украине 200 наемников из стран НАТО попали под огонь "Кинжалов" на Яворовском полигоне, но после этого они продолжают ехать на фронт. Некоторые наемники требуют за свою работу по 3 тысячи евро в день. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-03-21T05:20

2024-03-21T05:20

2024-03-21T05:20

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иностранные наемники

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потери всу

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Макрон может проявлять воинственную активность сколько угодно, но России не в первой уничтожать иностранных наемников на Украине. Пальцев на руках не хватит, чтобы перечислить, из каких стран НАТО "солдаты удачи" воюют на стороне ВСУ, рассказал обозреватель.В самом начале СВО на Украине 200 наемников из стран НАТО попали под огонь "Кинжалов" на Яворовском полигоне. После такого удара из 200 военных только 20 остались живы. Это событие очень повлияло на мышление иностранцев, добавил эксперт.Но многие натовские наемники продолжают ехать на Украину. Некоторые из них требуют платить им по 3 тысячи евро в день. Но Киев не может выделить столько денег на работу наемников, для этого требуется разрешение Вашингтона, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, россия, нато, иностранные наемники, убитые, потери всу