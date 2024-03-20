Украинский омбудсмен призвал сменить названия детсадов – больше никаких "пророссийских "Солнышек" - 20.03.2024 Украина.ру
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Украинский омбудсмен призвал сменить названия детсадов – больше никаких "пророссийских "Солнышек"
Украинский омбудсмен призвал сменить названия детсадов – больше никаких "пророссийских "Солнышек" - 20.03.2024 Украина.ру
Украинский омбудсмен призвал сменить названия детсадов – больше никаких "пророссийских "Солнышек"
Наряду с городами и посёлками, на Украине намерены дерусифицировать названия детских садов. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь увидел в наименованиях "Ивушка", "Ладошки", "Солнышко" слишком много русскости и потребовал сменить их
2024-03-20T22:32
2024-03-20T22:32
новости
украина
тарас креминь
дерусификация
переименование
детский сад
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Кремень считает, что детсады должны быть переименованы "в соответствии с нормами украинского правописания и стандартами государственного языка". Так, по результатам проверки детсадов выявлены следующие недопустимые названия: "Кузнечик", "Василёк", "Тополёк", "Зоренька", "Черёмушки", "Одуваник", "Карандашкино" и другие. Примеры "правильных" наименований дошкольных учреждений не приводятся. "Пророссийские названия преимущественно встречаются на просторах Восточных и южных областей Украины, но иноязычные покручи присутствуют везде, и этому нужно положить конец! Должны решительно отстаивать приоритет государственного языка во всех сферах жизни, ведь это – укрепление национальных интересов и усиление национальной безопасности", – добавил Креминь. Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь назвал понятие "русскоязычные украинцы" искусственно навязанным и призвал не употреблять его.
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новости, украина, тарас креминь, дерусификация, переименование, детский сад
Новости, Украина, Тарас Креминь, дерусификация, переименование, детский сад

Украинский омбудсмен призвал сменить названия детсадов – больше никаких "пророссийских "Солнышек"

22:32 20.03.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тарас КреміньТарас Креминь
Тарас Креминь - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тарас Кремінь
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Наряду с городами и посёлками, на Украине намерены дерусифицировать названия детских садов. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь увидел в наименованиях "Ивушка", "Ладошки", "Солнышко" слишком много русскости и потребовал сменить их
Кремень считает, что детсады должны быть переименованы "в соответствии с нормами украинского правописания и стандартами государственного языка".
"Часто они имеют русскоязычный характер и не соответствуют стандартам государственного языка, а некоторые – просто здравому смыслу", – приводит его слова издание "Украинская правда."
Так, по результатам проверки детсадов выявлены следующие недопустимые названия: "Кузнечик", "Василёк", "Тополёк", "Зоренька", "Черёмушки", "Одуваник", "Карандашкино" и другие. Примеры "правильных" наименований дошкольных учреждений не приводятся.

"Пророссийские названия преимущественно встречаются на просторах Восточных и южных областей Украины, но иноязычные покручи присутствуют везде, и этому нужно положить конец! Должны решительно отстаивать приоритет государственного языка во всех сферах жизни, ведь это – укрепление национальных интересов и усиление национальной безопасности", – добавил Креминь.

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь назвал понятие "русскоязычные украинцы" искусственно навязанным и призвал не употреблять его.
украинский язык мова школа ученик - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
31 октября 2023, 11:58
Даже на переменах. Языковый омбудсмен потребовал в школах разговаривать на украинском В украинских школах учителя и ученики и на переменах должны разговаривать только на украинском языке. Об этом заявил языковый омбудсмен Украины Тарас Креминь 31 октября, пишут украинские телеграм-каналы
 
НовостиУкраинаТарас Креминьдерусификацияпереименованиедетский сад
 
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