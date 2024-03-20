https://ukraina.ru/20240320/1054008897.html

Украинский омбудсмен призвал сменить названия детсадов – больше никаких "пророссийских "Солнышек"

Украинский омбудсмен призвал сменить названия детсадов – больше никаких "пророссийских "Солнышек" - 20.03.2024 Украина.ру

Украинский омбудсмен призвал сменить названия детсадов – больше никаких "пророссийских "Солнышек"

Наряду с городами и посёлками, на Украине намерены дерусифицировать названия детских садов. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь увидел в наименованиях "Ивушка", "Ладошки", "Солнышко" слишком много русскости и потребовал сменить их

2024-03-20T22:32

2024-03-20T22:32

2024-03-20T22:32

новости

украина

тарас креминь

дерусификация

переименование

детский сад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102820/35/1028203541_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_e3918efecf4531a4a5d9f9408a7850c6.jpg.webp

Кремень считает, что детсады должны быть переименованы "в соответствии с нормами украинского правописания и стандартами государственного языка". Так, по результатам проверки детсадов выявлены следующие недопустимые названия: "Кузнечик", "Василёк", "Тополёк", "Зоренька", "Черёмушки", "Одуваник", "Карандашкино" и другие. Примеры "правильных" наименований дошкольных учреждений не приводятся. "Пророссийские названия преимущественно встречаются на просторах Восточных и южных областей Украины, но иноязычные покручи присутствуют везде, и этому нужно положить конец! Должны решительно отстаивать приоритет государственного языка во всех сферах жизни, ведь это – укрепление национальных интересов и усиление национальной безопасности", – добавил Креминь. Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь назвал понятие "русскоязычные украинцы" искусственно навязанным и призвал не употреблять его.

https://ukraina.ru/20231031/1050636715.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, тарас креминь, дерусификация, переименование, детский сад