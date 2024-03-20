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Украинский омбудсмен призвал сменить названия детсадов – больше никаких "пророссийских "Солнышек"
Украинский омбудсмен призвал сменить названия детсадов – больше никаких "пророссийских "Солнышек" - 20.03.2024 Украина.ру
Украинский омбудсмен призвал сменить названия детсадов – больше никаких "пророссийских "Солнышек"
Наряду с городами и посёлками, на Украине намерены дерусифицировать названия детских садов. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь увидел в наименованиях "Ивушка", "Ладошки", "Солнышко" слишком много русскости и потребовал сменить их
2024-03-20T22:32
2024-03-20T22:32
2024-03-20T22:32
новости
украина
тарас креминь
дерусификация
переименование
детский сад
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Кремень считает, что детсады должны быть переименованы "в соответствии с нормами украинского правописания и стандартами государственного языка". Так, по результатам проверки детсадов выявлены следующие недопустимые названия: "Кузнечик", "Василёк", "Тополёк", "Зоренька", "Черёмушки", "Одуваник", "Карандашкино" и другие. Примеры "правильных" наименований дошкольных учреждений не приводятся. "Пророссийские названия преимущественно встречаются на просторах Восточных и южных областей Украины, но иноязычные покручи присутствуют везде, и этому нужно положить конец! Должны решительно отстаивать приоритет государственного языка во всех сферах жизни, ведь это – укрепление национальных интересов и усиление национальной безопасности", – добавил Креминь. Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь назвал понятие "русскоязычные украинцы" искусственно навязанным и призвал не употреблять его.
https://ukraina.ru/20231031/1050636715.html
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новости, украина, тарас креминь, дерусификация, переименование, детский сад
Новости, Украина, Тарас Креминь, дерусификация, переименование, детский сад
Украинский омбудсмен призвал сменить названия детсадов – больше никаких "пророссийских "Солнышек"
Наряду с городами и посёлками, на Украине намерены дерусифицировать названия детских садов. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь увидел в наименованиях "Ивушка", "Ладошки", "Солнышко" слишком много русскости и потребовал сменить их
Кремень считает, что детсады должны быть переименованы "в соответствии с нормами украинского правописания и стандартами государственного языка".
"Часто они имеют русскоязычный характер и не соответствуют стандартам государственного языка, а некоторые – просто здравому смыслу", – приводит его слова издание "Украинская правда."
Так, по результатам проверки детсадов выявлены следующие недопустимые названия: "Кузнечик", "Василёк", "Тополёк", "Зоренька", "Черёмушки", "Одуваник", "Карандашкино" и другие. Примеры "правильных" наименований дошкольных учреждений не приводятся.
"Пророссийские названия преимущественно встречаются на просторах Восточных и южных областей Украины, но иноязычные покручи присутствуют везде, и этому нужно положить конец! Должны решительно отстаивать приоритет государственного языка во всех сферах жизни, ведь это – укрепление национальных интересов и усиление национальной безопасности", – добавил Креминь.
Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь назвал
понятие "русскоязычные украинцы" искусственно навязанным и призвал не употреблять его.