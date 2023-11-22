Украинский языковой омбудсмен убеждён, что русскоязычных украинцев не существует - 22.11.2023 Украина.ру
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Украинский языковой омбудсмен убеждён, что русскоязычных украинцев не существует
Украинский языковой омбудсмен убеждён, что русскоязычных украинцев не существует - 22.11.2023 Украина.ру
Украинский языковой омбудсмен убеждён, что русскоязычных украинцев не существует
Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь назвал понятие "русскоязычные украинцы" искусственно навязанным и призвал не употреблять его. С таким мнением он выступил в эфире "Радио Свобода"*
2023-11-22T15:58
2023-11-22T15:58
новости
украина
языковой омбудсмен
тарас креминь
языковой скандал
ирина фарион
украинский язык
русскоязычные
население
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Креминь убеждён, что это понятие "навязала" Россия. Журналистка спросила, определяет ли язык национальность и можно ли называть украинцами русскоговорящих.В июле 2021 году Конституционный суд Украины принял решение о том, что понятия "русскоязычное населения Украины" не существует.При это он убеждён, что после Евромайдане в 2013 году на Украине "боролись за право говорить на украинском языке"."И независимо от того, это национальные сообщества, или это иностранцы, все должны владеть украинским языком на территории украинского государства. Ведь это язык образовательного процесса и будущего. И это сознательный выбор языка несокрушимой нации", - добавил Креминь.Очередной языковой скандал на Украине на днях разгорелся с участием экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. В интервью украинскому Пятому каналу заявила, что боевики ВСУ обязаны говорить только на государственном языке, иначе — они не украинцы и им следует называть себя русскими. Фарион также предложила русскоязычным азовцам** переехать в Сибирь.Националистка попыталась оправдаться и на своём YouTube-канале выложила видео, в котором разделила население Украины на три категории: "Есть украинцы, есть к***пы и есть болото", - сказал Фарион.Она попыталась объясниться, что "болото - это образная идентификация тех людей, которые на 32-м году независимости не могут определиться, кто они есть".Фарион отличается крайне русофобскими заявлениями и непримиримой позицией к русскому языку и всему, что связано с Россией.Ранее националистка "хвасталась", что ее внук бьет русскоязычных одногруппников в детском саду. А буквально на днях она призвала поставить к стенке всех русскоязычных граждан Украины.Примечательно, что подобные взгляды, по крайней мере публично, Фарион исповедовала не всегда.Так, во львовском архиве до сих пор хранятся документы, которые свидетельствуют, что в советское время будущая украинская националистка состояла в комсомоле, а затем вступила в КПСС.В одной из характеристик для приема в партию сказано, что Фарион поощряла изучение русского языка среди иностранных студентов.*внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов** Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России
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новости, украина, языковой омбудсмен, тарас креминь, языковой скандал, ирина фарион, украинский язык, русскоязычные, население
Новости, Украина, языковой омбудсмен, Тарас Креминь, языковой скандал, Ирина Фарион, украинский язык, русскоязычные, население

Украинский языковой омбудсмен убеждён, что русскоязычных украинцев не существует

15:58 22.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тарас КреміньТарас Креминь
Тарас Креминь - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тарас Кремінь
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Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь назвал понятие "русскоязычные украинцы" искусственно навязанным и призвал не употреблять его. С таким мнением он выступил в эфире "Радио Свобода"*
Креминь убеждён, что это понятие "навязала" Россия. Журналистка спросила, определяет ли язык национальность и можно ли называть украинцами русскоговорящих.
"Нет такого понятия "русскоязычный", все мы граждане Украины. И этот маркер был введён российской идеологией. Этот термин также определяется решением Конституционного суда Украины", - ответил языковой омбудсмен.
В июле 2021 году Конституционный суд Украины принял решение о том, что понятия "русскоязычное населения Украины" не существует.
"Нужно общаться на украинском, потому что это вопрос достоинства и свободы", - подчеркнул Креминь.
При это он убеждён, что после Евромайдане в 2013 году на Украине "боролись за право говорить на украинском языке".
"И независимо от того, это национальные сообщества, или это иностранцы, все должны владеть украинским языком на территории украинского государства. Ведь это язык образовательного процесса и будущего. И это сознательный выбор языка несокрушимой нации", - добавил Креминь.
Очередной языковой скандал на Украине на днях разгорелся с участием экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. В интервью украинскому Пятому каналу заявила, что боевики ВСУ обязаны говорить только на государственном языке, иначе — они не украинцы и им следует называть себя русскими. Фарион также предложила русскоязычным азовцам** переехать в Сибирь.
Националистка попыталась оправдаться и на своём YouTube-канале выложила видео, в котором разделила население Украины на три категории: "Есть украинцы, есть к***пы и есть болото", - сказал Фарион.
Она попыталась объясниться, что "болото - это образная идентификация тех людей, которые на 32-м году независимости не могут определиться, кто они есть".
Фарион отличается крайне русофобскими заявлениями и непримиримой позицией к русскому языку и всему, что связано с Россией.
Ранее националистка "хвасталась", что ее внук бьет русскоязычных одногруппников в детском саду. А буквально на днях она призвала поставить к стенке всех русскоязычных граждан Украины.
Примечательно, что подобные взгляды, по крайней мере публично, Фарион исповедовала не всегда.
Так, во львовском архиве до сих пор хранятся документы, которые свидетельствуют, что в советское время будущая украинская националистка состояла в комсомоле, а затем вступила в КПСС.
В одной из характеристик для приема в партию сказано, что Фарион поощряла изучение русского языка среди иностранных студентов.
*внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов
** Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России
Заседание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
10 ноября, 05:59
Фарион способствует Русскому миру в борьбе с украинством. Поэтому пусть продолжает в том же духе!Радикальная украинская националистка из Львова Ирина Фарион наехала на бойцов нацистского "Азова"* за то, что те продолжают говорить на своем родном русском языке, и отказала им на этом основании в украинскости. Ее заявления вызвали нешуточный скандал на Украине. Азовцы* обиделись и в свою очередь наехали на Фарион
 
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