Тринадцать "Вампиров" сбито над Белгородской областью
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Над Белгородской областью российскими системами противовоздушной обороны сбили 13 реактивных снарядов "Вампир", сообщили 20 марта в Минобороны РФ
20 марта около 11.30 дежурными средствами ПВО уничтожены тринадцать реактивных снарядов в воздухе над Белгородской областью.
Вооруженные силы Украины атаковали приграничный регион с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".
Накануне, около 22:00 19 марта Россия сбила десять реактивных снарядов "Вампир" и одну ракету "Точка-У" над Белгородской областью.
Накануне, около 22:00 19 марта Россия сбила десять реактивных снарядов "Вампир" и одну ракету "Точка-У" над Белгородской областью.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 19 марта обратился к жителям региона в видеообращении. Он рассказал о жесточайших обстрелах со стороны ВСУ, которым подвергается Грайворонский городской округ.
Ранее Гладков сообщил, что из региона вывезут около 9 тысяч детей из-за массированных украинских обстрелов. Уже в ближайшее время детей отправят в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край.