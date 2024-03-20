https://ukraina.ru/20240320/1053998181.html

Тринадцать "Вампиров" сбито над Белгородской областью

Тринадцать "Вампиров" сбито над Белгородской областью - 20.03.2024 Украина.ру

Тринадцать "Вампиров" сбито над Белгородской областью

Над Белгородской областью российскими системами противовоздушной обороны сбили 13 реактивных снарядов "Вампир", сообщили 20 марта в Минобороны РФ

2024-03-20T13:04

2024-03-20T13:04

2024-03-20T13:04

новости

белгородская область

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

минобороны рф

обстрелы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1196:673_1920x0_80_0_0_bc154d21ae8c42fccd5ea41d42353c8b.jpg

20 марта около 11.30 дежурными средствами ПВО уничтожены тринадцать реактивных снарядов в воздухе над Белгородской областью. Вооруженные силы Украины атаковали приграничный регион с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".Накануне, около 22:00 19 марта Россия сбила десять реактивных снарядов "Вампир" и одну ракету "Точка-У" над Белгородской областью.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 19 марта обратился к жителям региона в видеообращении. Он рассказал о жесточайших обстрелах со стороны ВСУ, которым подвергается Грайворонский городской округ.Ранее Гладков сообщил, что из региона вывезут около 9 тысяч детей из-за массированных украинских обстрелов. Уже в ближайшее время детей отправят в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край.

https://ukraina.ru/20240318/1053939581.html

белгородская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, минобороны рф, обстрелы