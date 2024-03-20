Тринадцать "Вампиров" сбито над Белгородской областью - 20.03.2024 Украина.ру
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Тринадцать "Вампиров" сбито над Белгородской областью
Тринадцать "Вампиров" сбито над Белгородской областью - 20.03.2024 Украина.ру
Тринадцать "Вампиров" сбито над Белгородской областью
Над Белгородской областью российскими системами противовоздушной обороны сбили 13 реактивных снарядов "Вампир", сообщили 20 марта в Минобороны РФ
2024-03-20T13:04
2024-03-20T13:04
новости
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
минобороны рф
обстрелы
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20 марта около 11.30 дежурными средствами ПВО уничтожены тринадцать реактивных снарядов в воздухе над Белгородской областью. Вооруженные силы Украины атаковали приграничный регион с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".Накануне, около 22:00 19 марта Россия сбила десять реактивных снарядов "Вампир" и одну ракету "Точка-У" над Белгородской областью.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 19 марта обратился к жителям региона в видеообращении. Он рассказал о жесточайших обстрелах со стороны ВСУ, которым подвергается Грайворонский городской округ.Ранее Гладков сообщил, что из региона вывезут около 9 тысяч детей из-за массированных украинских обстрелов. Уже в ближайшее время детей отправят в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край.
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новости, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, минобороны рф, обстрелы
Новости, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Минобороны РФ, обстрелы

Тринадцать "Вампиров" сбито над Белгородской областью

13:04 20.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Над Белгородской областью российскими системами противовоздушной обороны сбили 13 реактивных снарядов "Вампир", сообщили 20 марта в Минобороны РФ
20 марта около 11.30 дежурными средствами ПВО уничтожены тринадцать реактивных снарядов в воздухе над Белгородской областью.
Вооруженные силы Украины атаковали приграничный регион с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".

Накануне, около 22:00 19 марта Россия сбила десять реактивных снарядов "Вампир" и одну ракету "Точка-У" над Белгородской областью.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 19 марта обратился к жителям региона в видеообращении. Он рассказал о жесточайших обстрелах со стороны ВСУ, которым подвергается Грайворонский городской округ.
Ранее Гладков сообщил, что из региона вывезут около 9 тысяч детей из-за массированных украинских обстрелов. Уже в ближайшее время детей отправят в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край.
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
18 марта, 13:28
Нападение на приграничные регионы России. Тактика ВС РФ совершенствуется12 марта 2024 года, в первый день досрочного голосования по выборам президента РФ, в приграничных районах России (прежде всего, в Курской и Белгородской областях_ резко обострилась обстановка
 
НовостиБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМинобороны РФобстрелы
 
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