https://ukraina.ru/20240320/1053993470.html

Главное за ночь 20 марта

Главное за ночь 20 марта - 20.03.2024 Украина.ру

Главное за ночь 20 марта

Ночью ПВО уничтожило пять украинских БПЛА над Белгородской (1) и Саратовской (4) областями, - Минобороны. Украина.ру, 20.03.2024

2024-03-20T08:06

2024-03-20T08:06

2024-03-20T08:06

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Ночью ПВО уничтожило пять украинских БПЛА над Белгородской (1) и Саратовской (4) областями, - Минобороны.Электроснабжение в Курске полностью восстановлено.Французский контингент станет приоритетной целью для ВС РФ если окажется на Украине, - заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Боррель предложит потратить 90% доходов с активов России на оружие для ВСУ 20 марта, перед саммитом лидеров ЕС, - Reuters.ЕС продолжает скупать российский СПГ: Франция в январе нарастила до рекордных 293 млн евро, Испания потратила на СПГ из России максимальные за год 274 млн евро. Весь же ЕС купил СПГ из России на 684,3 млн евро, - следует из анализа РИА Новости данных евростата.

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новости, россия, курск, украина, владимир сальдо, жозеп боррель, минобороны, ес, вооруженные силы украины