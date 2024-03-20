Главное за ночь 20 марта - 20.03.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 20 марта
Главное за ночь 20 марта - 20.03.2024 Украина.ру
Главное за ночь 20 марта
Ночью ПВО уничтожило пять украинских БПЛА над Белгородской (1) и Саратовской (4) областями, - Минобороны. Украина.ру, 20.03.2024
2024-03-20T08:06
2024-03-20T08:06
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минобороны
ес
вооруженные силы украины
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Ночью ПВО уничтожило пять украинских БПЛА над Белгородской (1) и Саратовской (4) областями, - Минобороны.Электроснабжение в Курске полностью восстановлено.Французский контингент станет приоритетной целью для ВС РФ если окажется на Украине, - заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Боррель предложит потратить 90% доходов с активов России на оружие для ВСУ 20 марта, перед саммитом лидеров ЕС, - Reuters.ЕС продолжает скупать российский СПГ: Франция в январе нарастила до рекордных 293 млн евро, Испания потратила на СПГ из России максимальные за год 274 млн евро. Весь же ЕС купил СПГ из России на 684,3 млн евро, - следует из анализа РИА Новости данных евростата.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курск, украина, владимир сальдо, жозеп боррель, минобороны, ес, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Курск, Украина, Владимир Сальдо, Жозеп Боррель, Минобороны, ЕС, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 20 марта

08:06 20.03.2024
 
© wikipedia.orgЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© wikipedia.org
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Ночью ПВО уничтожило пять украинских БПЛА над Белгородской (1) и Саратовской (4) областями, - Минобороны.
Электроснабжение в Курске полностью восстановлено.
Французский контингент станет приоритетной целью для ВС РФ если окажется на Украине, - заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Боррель предложит потратить 90% доходов с активов России на оружие для ВСУ 20 марта, перед саммитом лидеров ЕС, - Reuters.
ЕС продолжает скупать российский СПГ: Франция в январе нарастила до рекордных 293 млн евро, Испания потратила на СПГ из России максимальные за год 274 млн евро. Весь же ЕС купил СПГ из России на 684,3 млн евро, - следует из анализа РИА Новости данных евростата.
- РИА Новости, 1920, 09.03.2024
9 марта, 13:00
В США предлагают дать Киеву новый кредит, используя в качестве залога замороженные активы РФВ США разрабатывают альтернативный пакет помощи Украине, в качестве залога могут быть использованы замороженные российские активы. Об этом сообщает новостной американский телеканал NBC News
 
НовостиРоссияКурскУкраинаВладимир СальдоЖозеп БоррельМинобороныЕСВооруженные силы Украины
 
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