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Постпред РФ при международных организациях оценил решение Лондона и Парижа атаковать Россию

Постпред РФ при международных организациях оценил решение Лондона и Парижа атаковать Россию - 18.11.2024 Украина.ру

Постпред РФ при международных организациях оценил решение Лондона и Парижа атаковать Россию

Британия и Франция ещё могут одуматься в интересах безопасности Европы. Об этом 18 ноября заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

2024-11-18T09:56

2024-11-18T09:56

2024-11-18T09:56

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Поводом для комментария Ульянова в соцсети стал комментарий пользователя, отреагировавшего на публикацию в СМИ о разрешении Лондона и Парижа наносить удары по территории России дальнобойными ракетами SCALP и Storm Shadow. Такое разрешение было предоставлено накануне Киеву вслед за аналогичным разрешением от президента США."Британия и Франция также решили атаковать Россию. Тонкая грань между прокси-войной и прямой войной стерта", - прокомментировал собеседник Ульянова новость о принятом в Лондоне и Париже решении.Постпред РФ при международных организациях в Вене дал более умеренную оценку в ответ на этот комментарий в социальной сети X."У них есть шанс пересмотреть свою позицию, если их действительно волнует европейская безопасность. Больше нет места примитивным политическим играм", - заявил Ульянов.Накануне, 17 ноября американская газета New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц в Вашингтоне сообщила, что президент США Джозеф Байден разрешил наносить удары по российской территории ракетами ATACMS. После этого французская газета Le Figaro сообщила, что Франция и Британия также разрешили Киеву наносить удары по территории России своими дальнобойными ракетами SCALP и Storm Shadow (совместная франко-британская разработка).Ранее поставленные на Украину ракеты Storm Shadow, SCALP и ATACMS уже применялись по территории России, которую на Западе считают украинской. По оценкам экспертов, в НАТО ограниченное количество таких ракет и их дефицит не может быть быстро восполнен.Накануне стало известно, что Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по РоссииБольше новостей на начало дня в обзоре Байден разрешил удары по России дальнобойным оружием. Главное на Украине на утро 18 ноября

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