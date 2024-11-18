https://ukraina.ru/20241118/1058989050.html
Постпред РФ при международных организациях оценил решение Лондона и Парижа атаковать Россию
Постпред РФ при международных организациях оценил решение Лондона и Парижа атаковать Россию - 18.11.2024 Украина.ру
Постпред РФ при международных организациях оценил решение Лондона и Парижа атаковать Россию
Британия и Франция ещё могут одуматься в интересах безопасности Европы. Об этом 18 ноября заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
2024-11-18T09:56
2024-11-18T09:56
2024-11-18T09:56
новости
россия
лондон
париж
михаил ульянов
джо байден
владимир зеленский
new york times
нато
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/09/1056141522_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c4bb721a6e9a7df05f30c13629a5081.jpg
Поводом для комментария Ульянова в соцсети стал комментарий пользователя, отреагировавшего на публикацию в СМИ о разрешении Лондона и Парижа наносить удары по территории России дальнобойными ракетами SCALP и Storm Shadow. Такое разрешение было предоставлено накануне Киеву вслед за аналогичным разрешением от президента США."Британия и Франция также решили атаковать Россию. Тонкая грань между прокси-войной и прямой войной стерта", - прокомментировал собеседник Ульянова новость о принятом в Лондоне и Париже решении.Постпред РФ при международных организациях в Вене дал более умеренную оценку в ответ на этот комментарий в социальной сети X."У них есть шанс пересмотреть свою позицию, если их действительно волнует европейская безопасность. Больше нет места примитивным политическим играм", - заявил Ульянов.Накануне, 17 ноября американская газета New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц в Вашингтоне сообщила, что президент США Джозеф Байден разрешил наносить удары по российской территории ракетами ATACMS. После этого французская газета Le Figaro сообщила, что Франция и Британия также разрешили Киеву наносить удары по территории России своими дальнобойными ракетами SCALP и Storm Shadow (совместная франко-британская разработка).Ранее поставленные на Украину ракеты Storm Shadow, SCALP и ATACMS уже применялись по территории России, которую на Западе считают украинской. По оценкам экспертов, в НАТО ограниченное количество таких ракет и их дефицит не может быть быстро восполнен.Накануне стало известно, что Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по РоссииБольше новостей на начало дня в обзоре Байден разрешил удары по России дальнобойным оружием. Главное на Украине на утро 18 ноября
россия
лондон
париж
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/09/1056141522_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e65eebe050b98ae722c80382157f832.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, лондон, париж, михаил ульянов, джо байден, владимир зеленский, new york times, нато, сво, ракеты, storm shadow , scalp , atacms, сша, ес, международные отношения, международная политика, публичная дипломатия, мид рф
Новости, Россия, Лондон, Париж, Михаил Ульянов, Джо Байден, Владимир Зеленский, New York Times, НАТО, СВО, ракеты, Storm Shadow , SCALP , ATACMS, США, ЕС, международные отношения, Международная политика, публичная дипломатия, МИД РФ
Постпред РФ при международных организациях оценил решение Лондона и Парижа атаковать Россию
Британия и Франция ещё могут одуматься в интересах безопасности Европы. Об этом 18 ноября заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов