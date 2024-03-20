https://ukraina.ru/20240320/1053990315.html

Виктор Баранец рассказал, как лазерная пушка "Пересвет" вырубает электронику и ослепляет беспилотники ВСУ

Виктор Баранец рассказал, как лазерная пушка "Пересвет" вырубает электронику и ослепляет беспилотники ВСУ - 20.03.2024 Украина.ру

Виктор Баранец рассказал, как лазерная пушка "Пересвет" вырубает электронику и ослепляет беспилотники ВСУ

Российские инженеры создали лазерную пушку "Пересвет", которая вырубает электронику и оптику вражеских БПЛА. При этом 9 из 10 российских беспилотников достигают своих целей. У Украины нет средств для их подавления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-03-20T04:20

2024-03-20T04:20

2024-03-20T04:20

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Когда англичане показывают "мультики" про лазерное оружие и утверждают, что они якобы выжигают цели за 5-7 километров – это блеф. Сегодня в мире не существует гениев, которые могли бы сделать полноценное боевое лазерное оружие, рассказал обозреватель.Мир только подступается к тому, что можно при хорошей погоде на высоте в 100-200 метров вынести электронный "мозг" у беспилотников. И российские специалисты смогли это сделать, добавил он.Сейчас 9 из 10 российских ударных беспилотников достигают своих целей. У Украины нет средств для их подавления. Поэтому, когда британцы говорят, что хотят поставлять Киеву лазерные вооружения, это нужно считать пиар-акцией, чтобы вызвать напряжение в российском обществе, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240319/1053951121.html

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новости, украина, виктор баранец, россия, бпла, беспилотники, дроны, великобритания