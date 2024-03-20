Виктор Баранец рассказал, как лазерная пушка "Пересвет" вырубает электронику и ослепляет беспилотники ВСУ
© Фото : Петро Порошенко / TelegramFPV-дроны
© Фото : Петро Порошенко / Telegram
Российские инженеры создали лазерную пушку "Пересвет", которая вырубает электронику и оптику вражеских БПЛА. При этом 9 из 10 российских беспилотников достигают своих целей. У Украины нет средств для их подавления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Когда англичане показывают "мультики" про лазерное оружие и утверждают, что они якобы выжигают цели за 5-7 километров – это блеф. Сегодня в мире не существует гениев, которые могли бы сделать полноценное боевое лазерное оружие, рассказал обозреватель.
Мир только подступается к тому, что можно при хорошей погоде на высоте в 100-200 метров вынести электронный "мозг" у беспилотников. И российские специалисты смогли это сделать, добавил он.
"Мы создали лазерную пушку "Пересвет", которая вырубает электронику и оптику [беспилотников], делая их слепыми. У нас уже есть антидроновые ружья "Задира" и "Выжигатель". Мы существенно двигаемся в этом направлении. Чего нельзя сказать о противнике", - отметил Баранец.
Сейчас 9 из 10 российских ударных беспилотников достигают своих целей. У Украины нет средств для их подавления. Поэтому, когда британцы говорят, что хотят поставлять Киеву лазерные вооружения, это нужно считать пиар-акцией, чтобы вызвать напряжение в российском обществе, резюмировал собеседник издания.
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