Виктор Баранец рассказал, как лазерная пушка "Пересвет" вырубает электронику и ослепляет беспилотники ВСУ - 20.03.2024 Украина.ру
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Виктор Баранец рассказал, как лазерная пушка "Пересвет" вырубает электронику и ослепляет беспилотники ВСУ
Виктор Баранец рассказал, как лазерная пушка "Пересвет" вырубает электронику и ослепляет беспилотники ВСУ - 20.03.2024 Украина.ру
Виктор Баранец рассказал, как лазерная пушка "Пересвет" вырубает электронику и ослепляет беспилотники ВСУ
Российские инженеры создали лазерную пушку "Пересвет", которая вырубает электронику и оптику вражеских БПЛА. При этом 9 из 10 российских беспилотников достигают своих целей. У Украины нет средств для их подавления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-03-20T04:20
2024-03-20T04:20
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Когда англичане показывают "мультики" про лазерное оружие и утверждают, что они якобы выжигают цели за 5-7 километров – это блеф. Сегодня в мире не существует гениев, которые могли бы сделать полноценное боевое лазерное оружие, рассказал обозреватель.Мир только подступается к тому, что можно при хорошей погоде на высоте в 100-200 метров вынести электронный "мозг" у беспилотников. И российские специалисты смогли это сделать, добавил он.Сейчас 9 из 10 российских ударных беспилотников достигают своих целей. У Украины нет средств для их подавления. Поэтому, когда британцы говорят, что хотят поставлять Киеву лазерные вооружения, это нужно считать пиар-акцией, чтобы вызвать напряжение в российском обществе, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, виктор баранец, россия, бпла, беспилотники, дроны, великобритания
Новости, Украина, Виктор Баранец, Россия, БПЛА, беспилотники, дроны, Великобритания

Виктор Баранец рассказал, как лазерная пушка "Пересвет" вырубает электронику и ослепляет беспилотники ВСУ

04:20 20.03.2024
 
© Фото : Петро Порошенко / TelegramFPV-дроны
FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : Петро Порошенко / Telegram
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Российские инженеры создали лазерную пушку "Пересвет", которая вырубает электронику и оптику вражеских БПЛА. При этом 9 из 10 российских беспилотников достигают своих целей. У Украины нет средств для их подавления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Когда англичане показывают "мультики" про лазерное оружие и утверждают, что они якобы выжигают цели за 5-7 километров – это блеф. Сегодня в мире не существует гениев, которые могли бы сделать полноценное боевое лазерное оружие, рассказал обозреватель.
Мир только подступается к тому, что можно при хорошей погоде на высоте в 100-200 метров вынести электронный "мозг" у беспилотников. И российские специалисты смогли это сделать, добавил он.

"Мы создали лазерную пушку "Пересвет", которая вырубает электронику и оптику [беспилотников], делая их слепыми. У нас уже есть антидроновые ружья "Задира" и "Выжигатель". Мы существенно двигаемся в этом направлении. Чего нельзя сказать о противнике", - отметил Баранец.

Сейчас 9 из 10 российских ударных беспилотников достигают своих целей. У Украины нет средств для их подавления. Поэтому, когда британцы говорят, что хотят поставлять Киеву лазерные вооружения, это нужно считать пиар-акцией, чтобы вызвать напряжение в российском обществе, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.
Михаил Мягков интервью - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Вчера, 05:13
Михаил Мягков: Россия засела на "Кюстринском плацдарме", чтобы ВСУ не устроили ей "Белоруссию" 1944 годаНаше командование, используя опыт двух мировых войн, разрабатывает комплексную стратегию. На каком-то этапе эта стратегия предусматривает проведение быстрых и мощных операций, когда враг будет сломлен. Пока же надо истощать войска противника нашими средствами поражения
 
НовостиУкраинаВиктор БаранецРоссияБПЛАбеспилотникидроныВеликобритания
 
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04:20Виктор Баранец рассказал, как лазерная пушка "Пересвет" вырубает электронику и ослепляет беспилотники ВСУ
04:10Боновые заграждения и пулеметы: полковник Баранец о том, как можно защитить корабли Черноморского флота
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