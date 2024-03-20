Уже не тянут: эксперт раскрыл, зачем США затеяли перестройку НАТО и вспомнили старые проекты Пан-Европы - 20.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240320/1053973930.html
Уже не тянут: эксперт раскрыл, зачем США затеяли перестройку НАТО и вспомнили старые проекты Пан-Европы
Уже не тянут: эксперт раскрыл, зачем США затеяли перестройку НАТО и вспомнили старые проекты Пан-Европы - 20.03.2024 Украина.ру
Уже не тянут: эксперт раскрыл, зачем США затеяли перестройку НАТО и вспомнили старые проекты Пан-Европы
США понимают, что больше уже не могут "тянуть на себя" функции лидера во всех частях мира. Поэтому Штаты рассматривают вариант, кто придёт им на смену и вспоминают старые проекты Пан-Европы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
2024-03-20T03:20
2024-03-20T03:20
новости
сша
европа
франция
нато
германия
ес
демократия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/100998/39/1009983926_0:0:2280:1282_1920x0_80_0_0_b2863dd2d494da30769243561bf6f3eb.jpg
Сейчас США рассматривают вариант перестройки НАТО и там вспоминают о том, что предшествовало созданию Альянса в Европе. А предшествовали ему всевозможные панъевропейские проекты, рассказал политолог.Такой вариант уже был в прошлом. Если вспомнить начало 1930-х годов, когда обсуждался проект "Пан-Европы" на базе альянса Франции и Германии, но без Великобритании, который был развёрнут против СССР, добавил эксперт.Теперь США занимаются мировым переустройством, потому что понимают, что больше не могут "тянуть на себя" функции лидера во всех частях мира. Поэтому Штаты рассматривают вариант, кто придёт им на смену и вспоминают старые проекты Пан-Европы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Фененко: США хотят разделить Украину и вернуть Россию и Европу на сто лет назад читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240319/1053965483.html
сша
европа
франция
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/100998/39/1009983926_80:0:2156:1557_1920x0_80_0_0_428137a76ee1dbf191aed23db3a42c23.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, европа, франция, нато, германия, ес, демократия
Новости, США, Европа, Франция, НАТО, Германия, ЕС, демократия

Уже не тянут: эксперт раскрыл, зачем США затеяли перестройку НАТО и вспомнили старые проекты Пан-Европы

03:20 20.03.2024
 
© РИА Новости . Давид Хизанишвили / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Давид Хизанишвили
Перейти в фотобанк
Читать в
США понимают, что больше уже не могут "тянуть на себя" функции лидера во всех частях мира. Поэтому Штаты рассматривают вариант, кто придёт им на смену и вспоминают старые проекты Пан-Европы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
Сейчас США рассматривают вариант перестройки НАТО и там вспоминают о том, что предшествовало созданию Альянса в Европе. А предшествовали ему всевозможные панъевропейские проекты, рассказал политолог.
Такой вариант уже был в прошлом. Если вспомнить начало 1930-х годов, когда обсуждался проект "Пан-Европы" на базе альянса Франции и Германии, но без Великобритании, который был развёрнут против СССР, добавил эксперт.
"Либеральные политологи часто говорят "демократии не воюют друг с другом". Но эту мысль можно продолжить иначе: демократии не воюют друг с другом потому, что они загнаны в общий военно-политический блок под главенством одного лидера — США, и проецируют свою естественную агрессивность на окружающий мир", - подчеркнул Фененко.
Теперь США занимаются мировым переустройством, потому что понимают, что больше не могут "тянуть на себя" функции лидера во всех частях мира. Поэтому Штаты рассматривают вариант, кто придёт им на смену и вспоминают старые проекты Пан-Европы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Фененко: США хотят разделить Украину и вернуть Россию и Европу на сто лет назад читайте на сайте Украина.ру.
Михаил Хазин интервью
Вчера, 09:08
Михаил Хазин: Украина готовила России второй Беслан, но в итоге повторит судьбу Ричарда IIIПока россияне выбирали президента, Вооружённые силы Украины атаковали территории РФ. Особенно от украинских диверсантов досталось приграничным районам Белгородской и Курской областей
 
НовостиСШАЕвропаФранцияНАТОГерманияЕСдемократия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00"Зеленский начинает чесать репу": Виктор Баранец назвал три вещи, которые нужны Киеву для наступления
04:50Четыре варианта дележа: эксперт о том, каким способом Запад хочет заморозить конфликт и поделить Украину
04:40Виктор Баранец о том, как "под шумок" терроризма на границе ВСУ садятся в оборону и готовят наступление
04:30"Идут голосовать, а на голову беспилотники": Баранец раскрыл три причины, почему ДРГ ударили по Белгороду
04:20Виктор Баранец рассказал, как лазерная пушка "Пересвет" вырубает электронику и ослепляет беспилотники ВСУ
04:10Боновые заграждения и пулеметы: полковник Баранец о том, как можно защитить корабли Черноморского флота
04:00"Нам они кинут подачку": политолог рассказал, как Запад хочет разделить Украину
03:50"Настанет самое трудное время": политолог о том, что будет, если Трамп заморозит конфликт по линии фронта
03:40"ВСУ штурмуют и получают по башке": эксперт о том, как скорость и слаженность стали важным оружием ВС РФ
03:30Политолог рассказал, почему Румыния может "опередить" Россию в Одессе, если Киев не будет сопротивляться
03:20Уже не тянут: эксперт раскрыл, зачем США затеяли перестройку НАТО и вспомнили старые проекты Пан-Европы
03:10Вариантов несколько: эксперт объяснил, на кого США хотят сбросить ответственность за "сдерживание России"
03:00Политолог Фененко раскрыл, зачем Франция говорит о вводе войск на Украину и хочет создать "малую Антанту"
23:56Гладков ограничил въезд на территорию 6 населённых пунктов Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
23:31В небе над Курской и Белгородской областями уничтожены 2 ракеты ЗРК
23:16Зеленский и Умеров анонсировали поставку большего количества оружия ВСУ
22:53Десять реактивных снарядов и одну ракету уничтожила ПВО в Белгородской области
22:45ВСУ из-за усталости предстоит перейти к обороне минимум на год – WSJ
22:23Минобороны Франции опровергло данные об отправке своих солдат на Украину
22:01Нацисту Гунько выдали орден Стецько "за заслуги перед Тернопольщиной"
Лента новостейМолния