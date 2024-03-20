https://ukraina.ru/20240320/1053973930.html

Уже не тянут: эксперт раскрыл, зачем США затеяли перестройку НАТО и вспомнили старые проекты Пан-Европы

Уже не тянут: эксперт раскрыл, зачем США затеяли перестройку НАТО и вспомнили старые проекты Пан-Европы - 20.03.2024 Украина.ру

Уже не тянут: эксперт раскрыл, зачем США затеяли перестройку НАТО и вспомнили старые проекты Пан-Европы

США понимают, что больше уже не могут "тянуть на себя" функции лидера во всех частях мира. Поэтому Штаты рассматривают вариант, кто придёт им на смену и вспоминают старые проекты Пан-Европы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко

2024-03-20T03:20

2024-03-20T03:20

2024-03-20T03:20

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Сейчас США рассматривают вариант перестройки НАТО и там вспоминают о том, что предшествовало созданию Альянса в Европе. А предшествовали ему всевозможные панъевропейские проекты, рассказал политолог.Такой вариант уже был в прошлом. Если вспомнить начало 1930-х годов, когда обсуждался проект "Пан-Европы" на базе альянса Франции и Германии, но без Великобритании, который был развёрнут против СССР, добавил эксперт.Теперь США занимаются мировым переустройством, потому что понимают, что больше не могут "тянуть на себя" функции лидера во всех частях мира. Поэтому Штаты рассматривают вариант, кто придёт им на смену и вспоминают старые проекты Пан-Европы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Фененко: США хотят разделить Украину и вернуть Россию и Европу на сто лет назад читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240319/1053965483.html

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новости, сша, европа, франция, нато, германия, ес, демократия