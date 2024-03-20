"Нам они кинут подачку": политолог рассказал, как Запад хочет разделить Украину - 20.03.2024 Украина.ру
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"Нам они кинут подачку": политолог рассказал, как Запад хочет разделить Украину
"Нам они кинут подачку": политолог рассказал, как Запад хочет разделить Украину - 20.03.2024 Украина.ру
"Нам они кинут подачку": политолог рассказал, как Запад хочет разделить Украину
Запад рассматривает вариант раздела Украины по принципу "вам капля - нам море". По плану западных союзников граница должна пройти вблизи Донецка и недалеко от Мелитополя и Белгорода. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
2024-03-20T04:00
2024-03-20T04:00
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Планы по созданию альянса стран, которые могут отправить войск на Украину, являются опасной линией для нагнетания напряженности, заявили в Кремле. Ранее, 9 марта о такой инициативе Франции сообщало издание Politico, поддержку выразили Прибалтика и Польша.Запад рассматривает вариант раздела Украины. Конечно же, в идеале им нужно осуществить первый вариант по принципу "вам капля — нам море". То есть заморозить границу по текущей линии фронта и ввести туда войска НАТО, рассказал политолог.По плану Запада граница, на которой будут стоять войска НАТО, должна пройти вблизи Донецка и неподалёку от Мелитополя и Белгорода. Таким образом они хотят лишить смысла всю специальную военную операцию на Украине, добавил он.У Соединенных Штатов есть понятие "ключевой союзник вне НАТО". Например, такой статус был у Пакистана, который получал американское оружие и содержал вооружённые силы США на своей территории. Поэтому в отношении Украины вполне можно запустить такой "пакистанский вариант", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Фененко: США хотят разделить Украину и вернуть Россию и Европу на сто лет назад читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, донецк, луганск, сша, граница, заморозка, пакистан, нато
Новости, Украина, Запад, Донецк, Луганск, США, граница, заморозка, Пакистан, НАТО

"Нам они кинут подачку": политолог рассказал, как Запад хочет разделить Украину

04:00 20.03.2024
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкУкраинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море
Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Денис Петров
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Запад рассматривает вариант раздела Украины по принципу "вам капля - нам море". По плану западных союзников граница должна пройти вблизи Донецка и недалеко от Мелитополя и Белгорода. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
Планы по созданию альянса стран, которые могут отправить войск на Украину, являются опасной линией для нагнетания напряженности, заявили в Кремле. Ранее, 9 марта о такой инициативе Франции сообщало издание Politico, поддержку выразили Прибалтика и Польша.
Запад рассматривает вариант раздела Украины. Конечно же, в идеале им нужно осуществить первый вариант по принципу "вам капля — нам море". То есть заморозить границу по текущей линии фронта и ввести туда войска НАТО, рассказал политолог.
По плану Запада граница, на которой будут стоять войска НАТО, должна пройти вблизи Донецка и неподалёку от Мелитополя и Белгорода. Таким образом они хотят лишить смысла всю специальную военную операцию на Украине, добавил он.
"То есть, это идеальный вариант, который они (западные союзники, НАТО. - Ред.) хотели бы. Они нам они кинут "подачку" — Донецк, Луганск, кусок Запорожской и кусок Херсонской областей. Но Украина как враждебная анти-Россия будет находиться и подпитываться натовской военной техникой, а, возможно, и ракетным оружием", - отметил Фененко.
У Соединенных Штатов есть понятие "ключевой союзник вне НАТО". Например, такой статус был у Пакистана, который получал американское оружие и содержал вооружённые силы США на своей территории. Поэтому в отношении Украины вполне можно запустить такой "пакистанский вариант", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Фененко: США хотят разделить Украину и вернуть Россию и Европу на сто лет назад читайте на сайте Украина.ру.
Владимир Евсеев интервью
Вчера, 04:08
Владимир Евсеев: Пока пехота ВСУ в Работино идет по чистому полю, Россия отрезает неудобный УгледарНа Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
 
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