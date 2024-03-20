https://ukraina.ru/20240320/1053968585.html

"Нам они кинут подачку": политолог рассказал, как Запад хочет разделить Украину

"Нам они кинут подачку": политолог рассказал, как Запад хочет разделить Украину - 20.03.2024 Украина.ру

"Нам они кинут подачку": политолог рассказал, как Запад хочет разделить Украину

Запад рассматривает вариант раздела Украины по принципу "вам капля - нам море". По плану западных союзников граница должна пройти вблизи Донецка и недалеко от Мелитополя и Белгорода. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко

2024-03-20T04:00

2024-03-20T04:00

2024-03-20T04:00

новости

украина

запад

донецк

луганск

сша

граница

заморозка

пакистан

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101809/74/1018097452_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_7a0974e7a16d074641226994dade564a.jpg

Планы по созданию альянса стран, которые могут отправить войск на Украину, являются опасной линией для нагнетания напряженности, заявили в Кремле. Ранее, 9 марта о такой инициативе Франции сообщало издание Politico, поддержку выразили Прибалтика и Польша.Запад рассматривает вариант раздела Украины. Конечно же, в идеале им нужно осуществить первый вариант по принципу "вам капля — нам море". То есть заморозить границу по текущей линии фронта и ввести туда войска НАТО, рассказал политолог.По плану Запада граница, на которой будут стоять войска НАТО, должна пройти вблизи Донецка и неподалёку от Мелитополя и Белгорода. Таким образом они хотят лишить смысла всю специальную военную операцию на Украине, добавил он.У Соединенных Штатов есть понятие "ключевой союзник вне НАТО". Например, такой статус был у Пакистана, который получал американское оружие и содержал вооружённые силы США на своей территории. Поэтому в отношении Украины вполне можно запустить такой "пакистанский вариант", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Фененко: США хотят разделить Украину и вернуть Россию и Европу на сто лет назад читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240319/1053947729.html

украина

запад

донецк

луганск

сша

пакистан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, донецк, луганск, сша, граница, заморозка, пакистан, нато