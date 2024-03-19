Запад поступает глупо, втягиваясь в украинский конфликт больше, пишут СМИ
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
События в Ливии, Ираке, Сирии, Сомали, Афганистане, Вьетнаме ничему не научили США и Европу, которые участвуют в боевых действиях по всему миру не по необходимости, а по собственному выбору. Это же касается и украинского конфликта, куда Запад глупо втягивается больше, пишет Brussels signal
"Со стороны Запада было бы глупо ещё больше втягиваться в российско-украинскую войну. Война глупа в том же смысле, в каком глупыми были большинство войн после окончания холодной войны. Это были войны по выбору, а не по необходимости", – утверждает автор публикации.
По данным СМИ, участие Запада в событиях на Украине "лишено стратегического императива", так как ничем не угрожает странам Европа или Америки. В качестве примера приводится "унизительный вывод войск из Афганистана".
"Унизительно массовый вывод, изобилующий сценами отчаявшихся людей, падающих с колес уходящих транспортных самолётов, оставляющих после себя военное имущество на миллиарды долларов и население, которое ненавидит вас больше, чем когда вы начинали. Тем не менее, Америка и остальная часть НАТО смотрят на это фиаско и все ещё думают, что они должны “что-то сделать” с вторжением России на Украину", – говорится в статье.
Такая позиция, по мнению журналистов, связана с тем, что политика Запада в отношении РФ является "нечестной, невежественной и пренебрежительной", а также провокационной. Однако сегодня Россия сильнее, чем когда-либо и готова дать отпор, что упрямо не замечают союзники Киева, отмечает автор.
Коллективный Запад ещё до начала российской спецоперации поддерживал украинскую армию, а после февраля 2022 года нарастил поставки военной техники и оружия в ВСУ. В России выражали протест, а также заявляли, что это делает союзников Киева участниками конфликта. Тем временем в 2024-ом, на Западе начали публично заявлять о готовности помочь украинской армии солдатами, что в Кремле оценили как "неизбежное столкновения РФ с НАТО".
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