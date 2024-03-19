https://ukraina.ru/20240319/1053986332.html

Запад поступает глупо, втягиваясь в украинский конфликт больше, пишут СМИ

Запад поступает глупо, втягиваясь в украинский конфликт больше, пишут СМИ - 19.03.2024 Украина.ру

Запад поступает глупо, втягиваясь в украинский конфликт больше, пишут СМИ

События в Ливии, Ираке, Сирии, Сомали, Афганистане, Вьетнаме ничему не научили США и Европу, которые участвуют в боевых действиях по всему миру не по необходимости, а по собственному выбору. Это же касается и украинского конфликта, куда Запад глупо втягивается больше, пишет Brussels signal

2024-03-19T18:12

2024-03-19T18:12

2024-03-19T18:12

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По данным СМИ, участие Запада в событиях на Украине "лишено стратегического императива", так как ничем не угрожает странам Европа или Америки. В качестве примера приводится "унизительный вывод войск из Афганистана". Такая позиция, по мнению журналистов, связана с тем, что политика Запада в отношении РФ является "нечестной, невежественной и пренебрежительной", а также провокационной. Однако сегодня Россия сильнее, чем когда-либо и готова дать отпор, что упрямо не замечают союзники Киева, отмечает автор. Коллективный Запад ещё до начала российской спецоперации поддерживал украинскую армию, а после февраля 2022 года нарастил поставки военной техники и оружия в ВСУ. В России выражали протест, а также заявляли, что это делает союзников Киева участниками конфликта. Тем временем в 2024-ом, на Западе начали публично заявлять о готовности помочь украинской армии солдатами, что в Кремле оценили как "неизбежное столкновения РФ с НАТО".

https://ukraina.ru/20240317/1053841370.html

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новости, запад, нато, вооруженные силы украины, россия, европа, сво, спецоперация, военная помощь, военная техника