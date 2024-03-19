Глава МОК рассказал, каким российским спортсменам можно участвовать в Олимпиаде - 19.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240319/1053973670.html
Глава МОК рассказал, каким российским спортсменам можно участвовать в Олимпиаде
Глава МОК рассказал, каким российским спортсменам можно участвовать в Олимпиаде - 19.03.2024 Украина.ру
Глава МОК рассказал, каким российским спортсменам можно участвовать в Олимпиаде
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал бойкот Олимпийских игр 2024 в Париж российскими спортсменами в интервью Le Monde
2024-03-19T14:07
2024-03-19T14:07
новости
россия
мок
олимпийские игры
париж
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/08/1051869629_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7a715e016cc657d15f53c4223af94f4.jpg
"Считаю ли я, что бойкот россиян был бы хорошей новостью? Бойкот никогда не бывает хорошим. Мы непримиримы, когда дело доходит до наказания тех, кто нарушил Олимпийскую хартию", — цитирует Баха издание.В швейцарской Лозанне 19 и 20 марта состоится заседание МОК, на котором обсудят вопрос участия российских и белорусских спортсменов в церемониях Олимпийских играх 2024 в Париже.При этом Бах отметил, что спортсмены не могут нести ответственность за действия правительства. "Если они поддерживают эти действия, они подвергаются санкциям. «Если нет — они должны иметь те же права, что и другие", — подчеркнул глава МОК.В декабре прошлого года МОК допустил до участия в Олимпиаде спортсменов из России и Белоруссии, но в нейтральном статусе. При этом к командным соревнованиям атлеты допущены не будут.На олимпийских мероприятиях и официальных объектах запретили российскую символику, а спортсмены не должны быть связаны с военными ведомствами или поддерживать проведение специальной военной операции.Вице-президент МОК Джон Коутс накануне, 17 марта, заявил, что порядка 40 российских спортсменов смогут выступить на предстоящих Олимпийских играх в Париже.Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал критерии, предъявленные МОК. По его словам, российские спортсмены для участия в Олимпиаде "должны осуждать СВО, подписывать документы, которые могут привести к нарушению российского законодательства".Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал РИА Новости, что олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Мусу Евлоева не допускают к участию в квалификационном турнире предстоящих Олимпийских игр 2024 из-за его антинацистской позиции. Несмотря на то, что спортсмен согласен выступить в нейтральном статусе."Печальный факт заключается в том, что его осудили за фотографию на фоне плаката "Нет нацизму!". Это основная претензия, которая предъявляется олимпийскому чемпиону Евлоеву, - то, что он за мир без нацизма. Других претензий нет", - прокомментировал Мамиашвили.
https://ukraina.ru/20240122/1052815643.html
россия
париж
белоруссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/08/1051869629_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3022d314533ce95e05e0d367b03551b7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, мок, олимпийские игры, париж, белоруссия
Новости, Россия, МОК, Олимпийские игры, Париж, Белоруссия

Глава МОК рассказал, каким российским спортсменам можно участвовать в Олимпиаде

14:07 19.03.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия XXIV Олимпийских игр в Пекине
Церемония закрытия XXIV Олимпийских игр в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал бойкот Олимпийских игр 2024 в Париж российскими спортсменами в интервью Le Monde
"Считаю ли я, что бойкот россиян был бы хорошей новостью? Бойкот никогда не бывает хорошим. Мы непримиримы, когда дело доходит до наказания тех, кто нарушил Олимпийскую хартию", — цитирует Баха издание.
В швейцарской Лозанне 19 и 20 марта состоится заседание МОК, на котором обсудят вопрос участия российских и белорусских спортсменов в церемониях Олимпийских играх 2024 в Париже.
При этом Бах отметил, что спортсмены не могут нести ответственность за действия правительства.
"Если они поддерживают эти действия, они подвергаются санкциям. «Если нет — они должны иметь те же права, что и другие", — подчеркнул глава МОК.
В декабре прошлого года МОК допустил до участия в Олимпиаде спортсменов из России и Белоруссии, но в нейтральном статусе. При этом к командным соревнованиям атлеты допущены не будут.
На олимпийских мероприятиях и официальных объектах запретили российскую символику, а спортсмены не должны быть связаны с военными ведомствами или поддерживать проведение специальной военной операции.
Вице-президент МОК Джон Коутс накануне, 17 марта, заявил, что порядка 40 российских спортсменов смогут выступить на предстоящих Олимпийских играх в Париже.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал критерии, предъявленные МОК. По его словам, российские спортсмены для участия в Олимпиаде "должны осуждать СВО, подписывать документы, которые могут привести к нарушению российского законодательства".
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал РИА Новости, что олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Мусу Евлоева не допускают к участию в квалификационном турнире предстоящих Олимпийских игр 2024 из-за его антинацистской позиции. Несмотря на то, что спортсмен согласен выступить в нейтральном статусе.
"Печальный факт заключается в том, что его осудили за фотографию на фоне плаката "Нет нацизму!". Это основная претензия, которая предъявляется олимпийскому чемпиону Евлоеву, - то, что он за мир без нацизма. Других претензий нет", - прокомментировал Мамиашвили.
Марта Костюк
22 января, 11:42
Украинская теннисистка обвинила пресс-службу US Open в пророссийской пропагандеУкраинская теннисистка Марта Костюк раскритиковала пресс-службу Открытого чемпионата США за публикацию результата матча против россиянки Марии Тимофеевой на Australian Open с флагом России
 
НовостиРоссияМОКОлимпийские игрыПарижБелоруссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:42Российские войска освободили Орловку в ДНР
14:41Путин открыл охоту на предателей
14:35"Папуасы, все на фронт!": американский сенатор потребовал усилить мобилизацию на Украине
14:22Глава Пентагона пообещал Киеву помощь даже без денег от Конгресса США
14:19Семейка Виндзоров. Британская монархия вырождается в реалити-шоу
14:09Оксана Маркарова, биография
14:07Глава МОК рассказал, каким российским спортсменам можно участвовать в Олимпиаде
13:43Потери исчисляются миллионами. Экс-начальник генштаба ВС Польши назвал положение Украины драматичным
13:33Немецкий политик призвала к переговорам по Украине и прекращению поставок оружия
13:10Из Белгородской области вывезут около 9 тысяч детей
13:00План уничтожения нации, атака дронов, приоритеты главкома ВСУ. Главное на Украине на 13:00 19 марта
12:44Больше, чем выборы. Послесловие к тому как Донбасс выбирал президента России
12:19Поиски капли "дёгтя" в цистерне мёда. Что увидели в The New York Times в российских выборах
12:08ВСУ обстреляли белгородский посёлок Разумное, подростку оторвало часть руки
11:54Дроном по сломанному вертолету. Молдавия и Украина продолжают дестабилизировать Приднестровье
11:54ЕС тайно готовятся к интеграции Украины и Молдавии - Politico
11:37Верблюжья кавалерия и национальная безопасность. Кого на Украине не отправят на фронт
11:28В Минобороны Южной Кореи усомнились в правдивости украинской версии событий в Буче
10:19В аэропорту Сочи запросили режим "открытого неба"
09:55Евросоюз введет пошлины на импорт российского и белорусского зерна - FT
Лента новостейМолния