https://ukraina.ru/20240319/1053973670.html

Глава МОК рассказал, каким российским спортсменам можно участвовать в Олимпиаде

Глава МОК рассказал, каким российским спортсменам можно участвовать в Олимпиаде - 19.03.2024 Украина.ру

Глава МОК рассказал, каким российским спортсменам можно участвовать в Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал бойкот Олимпийских игр 2024 в Париж российскими спортсменами в интервью Le Monde

2024-03-19T14:07

2024-03-19T14:07

2024-03-19T14:07

новости

россия

мок

олимпийские игры

париж

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/08/1051869629_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7a715e016cc657d15f53c4223af94f4.jpg

"Считаю ли я, что бойкот россиян был бы хорошей новостью? Бойкот никогда не бывает хорошим. Мы непримиримы, когда дело доходит до наказания тех, кто нарушил Олимпийскую хартию", — цитирует Баха издание.В швейцарской Лозанне 19 и 20 марта состоится заседание МОК, на котором обсудят вопрос участия российских и белорусских спортсменов в церемониях Олимпийских играх 2024 в Париже.При этом Бах отметил, что спортсмены не могут нести ответственность за действия правительства. "Если они поддерживают эти действия, они подвергаются санкциям. «Если нет — они должны иметь те же права, что и другие", — подчеркнул глава МОК.В декабре прошлого года МОК допустил до участия в Олимпиаде спортсменов из России и Белоруссии, но в нейтральном статусе. При этом к командным соревнованиям атлеты допущены не будут.На олимпийских мероприятиях и официальных объектах запретили российскую символику, а спортсмены не должны быть связаны с военными ведомствами или поддерживать проведение специальной военной операции.Вице-президент МОК Джон Коутс накануне, 17 марта, заявил, что порядка 40 российских спортсменов смогут выступить на предстоящих Олимпийских играх в Париже.Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал критерии, предъявленные МОК. По его словам, российские спортсмены для участия в Олимпиаде "должны осуждать СВО, подписывать документы, которые могут привести к нарушению российского законодательства".Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал РИА Новости, что олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Мусу Евлоева не допускают к участию в квалификационном турнире предстоящих Олимпийских игр 2024 из-за его антинацистской позиции. Несмотря на то, что спортсмен согласен выступить в нейтральном статусе."Печальный факт заключается в том, что его осудили за фотографию на фоне плаката "Нет нацизму!". Это основная претензия, которая предъявляется олимпийскому чемпиону Евлоеву, - то, что он за мир без нацизма. Других претензий нет", - прокомментировал Мамиашвили.

https://ukraina.ru/20240122/1052815643.html

россия

париж

белоруссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, мок, олимпийские игры, париж, белоруссия