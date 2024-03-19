https://ukraina.ru/20240319/1053973670.html
Глава МОК рассказал, каким российским спортсменам можно участвовать в Олимпиаде
Глава МОК рассказал, каким российским спортсменам можно участвовать в Олимпиаде - 19.03.2024 Украина.ру
Глава МОК рассказал, каким российским спортсменам можно участвовать в Олимпиаде
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал бойкот Олимпийских игр 2024 в Париж российскими спортсменами в интервью Le Monde
2024-03-19T14:07
2024-03-19T14:07
2024-03-19T14:07
новости
россия
мок
олимпийские игры
париж
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/08/1051869629_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7a715e016cc657d15f53c4223af94f4.jpg
"Считаю ли я, что бойкот россиян был бы хорошей новостью? Бойкот никогда не бывает хорошим. Мы непримиримы, когда дело доходит до наказания тех, кто нарушил Олимпийскую хартию", — цитирует Баха издание.В швейцарской Лозанне 19 и 20 марта состоится заседание МОК, на котором обсудят вопрос участия российских и белорусских спортсменов в церемониях Олимпийских играх 2024 в Париже.При этом Бах отметил, что спортсмены не могут нести ответственность за действия правительства. "Если они поддерживают эти действия, они подвергаются санкциям. «Если нет — они должны иметь те же права, что и другие", — подчеркнул глава МОК.В декабре прошлого года МОК допустил до участия в Олимпиаде спортсменов из России и Белоруссии, но в нейтральном статусе. При этом к командным соревнованиям атлеты допущены не будут.На олимпийских мероприятиях и официальных объектах запретили российскую символику, а спортсмены не должны быть связаны с военными ведомствами или поддерживать проведение специальной военной операции.Вице-президент МОК Джон Коутс накануне, 17 марта, заявил, что порядка 40 российских спортсменов смогут выступить на предстоящих Олимпийских играх в Париже.Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал критерии, предъявленные МОК. По его словам, российские спортсмены для участия в Олимпиаде "должны осуждать СВО, подписывать документы, которые могут привести к нарушению российского законодательства".Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал РИА Новости, что олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Мусу Евлоева не допускают к участию в квалификационном турнире предстоящих Олимпийских игр 2024 из-за его антинацистской позиции. Несмотря на то, что спортсмен согласен выступить в нейтральном статусе."Печальный факт заключается в том, что его осудили за фотографию на фоне плаката "Нет нацизму!". Это основная претензия, которая предъявляется олимпийскому чемпиону Евлоеву, - то, что он за мир без нацизма. Других претензий нет", - прокомментировал Мамиашвили.
https://ukraina.ru/20240122/1052815643.html
россия
париж
белоруссия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/08/1051869629_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3022d314533ce95e05e0d367b03551b7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, мок, олимпийские игры, париж, белоруссия
Глава МОК рассказал, каким российским спортсменам можно участвовать в Олимпиаде
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал бойкот Олимпийских игр 2024 в Париж российскими спортсменами в интервью Le Monde
"Считаю ли я, что бойкот россиян был бы хорошей новостью? Бойкот никогда не бывает хорошим. Мы непримиримы, когда дело доходит до наказания тех, кто нарушил Олимпийскую хартию", — цитирует Баха издание.
В швейцарской Лозанне 19 и 20 марта состоится заседание МОК, на котором обсудят вопрос участия российских и белорусских спортсменов в церемониях Олимпийских играх 2024 в Париже.
При этом Бах отметил, что спортсмены не могут нести ответственность за действия правительства.
"Если они поддерживают эти действия, они подвергаются санкциям. «Если нет — они должны иметь те же права, что и другие", — подчеркнул глава МОК.
В декабре прошлого года МОК допустил до участия в Олимпиаде спортсменов из России и Белоруссии, но в нейтральном статусе. При этом к командным соревнованиям атлеты допущены не будут.
На олимпийских мероприятиях и официальных объектах запретили российскую символику, а спортсмены не должны быть связаны с военными ведомствами или поддерживать проведение специальной военной операции.
Вице-президент МОК Джон Коутс накануне, 17 марта, заявил, что порядка 40 российских спортсменов смогут выступить на предстоящих Олимпийских играх в Париже.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал критерии, предъявленные МОК. По его словам, российские спортсмены для участия в Олимпиаде "должны осуждать СВО, подписывать документы, которые могут привести к нарушению российского законодательства".
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал РИА Новости, что олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Мусу Евлоева не допускают к участию в квалификационном турнире предстоящих Олимпийских игр 2024 из-за его антинацистской позиции. Несмотря на то, что спортсмен согласен выступить в нейтральном статусе.
"Печальный факт заключается в том, что его осудили за фотографию на фоне плаката "Нет нацизму!". Это основная претензия, которая предъявляется олимпийскому чемпиону Евлоеву, - то, что он за мир без нацизма. Других претензий нет", - прокомментировал Мамиашвили.