https://ukraina.ru/20240319/1053968357.html

Больше, чем выборы. Послесловие к тому как Донбасс выбирал президента России

Больше, чем выборы. Послесловие к тому как Донбасс выбирал президента России - 19.03.2024 Украина.ру

Больше, чем выборы. Послесловие к тому как Донбасс выбирал президента России

На минувших выходных Россия выбирала себе президента. В этот раз – вместе с новыми регионами. За тем, как это происходило в Донбассе, наблюдал журналист издания "Украина.ру".

2024-03-19T12:44

2024-03-19T12:44

2024-03-19T12:44

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"Так…у меня нож. Что будем делать?" - виновато демонстрирую полицейскому "раскладушку", подаренную "Лешим". "Игорь, зачем тебе нож на избирательном участке? Провокацию хочешь устроить?" - смеется коллега Рома Гнатюк. Я лишь пожимаю плечами. Всегда, мол, ношу. Сотрудник донецкой полиции кивает эдак с пониманием и предлагает оставить предмет обсуждения дежурному у стойки.Атмосфера на участке не просто дружелюбная. Она праздничная. Голосовать дончане приходят нарядными и с открытыми лицами. Идут и идут, и идут, хотя на часах полдень, а в календаре, на минуточку, пятница.Утро, к сожалению, выдалось мрачным – в Петровской районе украинские артиллеристы убили троих детей. Тем не менее, люди пришли. Пришли, хотя в прифронте, как минимум, голосование началось загодя – по схеме референдума, и потому желающие, в принципе, могли проголосовать на дому. Да и "Госуслуги", по большому счету, никто не отменял, но прийти на участок – совсем другой коленкор. Это наш способ выкрикнуть "я не боюсь" так громко, чтоб услышали и за линией фронта, и в так называемом цивилизованном мире.Так шли на оба референдума, так пошли на выборы президента Российской Федерации. Пусть адреса участков не афишировались, но угадать их не так, чтобы трудно. Так или иначе, но свеч эта игра стоит. Потому и я здесь. Репортаж – дело нужное, но гражданская позиция куда важнее.Где-нибудь часа через два СМИ расскажут о "биороботах" СБУ, вооруженных зеленкой, горючими смесями, петардами, а также иными орудиями простофили на подтанцовке. Но в ДНР подобное невозможно по целому ряду причин. Во-первых, украинские спецслужбы тут знают как облупленные, а потому, отвечая на звонки "социологов", "службы безопасности банка" и прочих хитрованов, дончане, ничтоже сумняшеся, интересуются: "Батенька, чей Херсон?" Во-вторых, меры безопасности на избирательных участках взвинтили настолько, что резких движений я бы делать не стал. Тут и рамка, и ручные металлодетекторы, и полиция, и военные. Последние – на случай, если кто-нибудь решится устроить теракт. Информация о том, что противник готовит нечто подобное, точно имелась. Что поделать? Война-с! В-третьих, у наиболее доверчивых категорий граждан тут редко имеются счета в банках, а на счетах тех – деньги. Да и с кредитами в новых регионах пока все непросто."Мальчики, подходите! Все свежее, все горячее! Масленица ведь! Угощайтесь!" - приветствует нас женщина за прилавком с выпечкой, которую все игнорируют. Оно и понятно. Люди голосовать пришли, а не блинами-калачами угощаться. К тому же мучное портит фигуру, а на горизонте пляжный сезон.Нахожу взглядом начальника избирательной комиссии, подхожу и объясняю ситуацию. "Да-да, есть специальная процедура для вашего случая. Присядьте за столик, расскажите, что там у вас, и девочки объяснят, как быть", - улыбается женщина. Говорю же: атмосфера крайне дружелюбная.Минут через пять стою за шторкой и выбираю нужного кандидата. Бюллетень отправляется в урну. Ощущения странные. Это ведь не галочка в бюллетене, а финишная черта. Позади остался долгий, трудный, залитый слезами и кровью путь домой. Больно пафосно? Пройдете сами – поделитесь впечатлениями.- Алло, Саш!- Да, Игорь, слушаю!- Прокомментируешь нам выборы?- Давай только очень быстро, а то у меня брифинг через полчаса.- Товарищ глава Общественной палаты ДНР, мы отнимем лишь пару минут вашего драгоценного времени!- Хоть ты не начинай. Жду вас.За спиной у Кофмана баннер, тонко намекающий, что нынче здесь не кабинет руководителя ОП, но Общественный штаб по наблюдению за выборами. На экране монитора коллеги из других регионов России-матушки. Сам же хозяин кабинета выглядит так, будто в последний раз спал неделю-две назад.- А можно я им язык покажу?- Игорь, ты меня разочаровываешь!- Не очень-то и хотелось. Что с явкой, Саш?- Ты знаешь, я без иронии горжусь земляками. Притом, что сегодня рабочий день, притом, что есть угроза терактов, притом, что обстрелы никто не отменял, явка уже сейчас ого-го.- Да уж. В довоенные времена я ничего подобного не видел.- Это при Украине-то? Я тебя умоляю!По факту все так, но наплевательское отношение к выборам – один из факторов, столкнувших Украину в войну. В том числе и поэтому, кстати, дончанам не все равно. Оно-то, конечно, лучше бы учиться на чужом опыте, но, как говаривал один всем известный деятель, мы имеем то, что имеем.Вопрос о том, за кого голосовать, здесь тоже не стоит. Еще месяц назад эти выборы здесь называли исключительно выборами Путина. Так и говорили: "Надо ж не полениться за Путина проголосовать". Кто-то удивится, но только не местные. Как бы там ни было, но именно Владимир Путин принял Донбасс в большую семью. К тому же здесь понимают, что президент начал дело, которое обязан закончить."Знаешь, почему на выборах победит именно Путин? А потому, что штаб "Единой России" работает четко, а все остальные…вот даже не рядом. Я же с ними сотрудничаю и разница прям огромная", - объяснил мне друг-рекламщик.Как человек, который целыми днями мотается по городу и наблюдает эту самую наглядную агитацию, готов подтвердить. Там и лозунги понятные, и лица знакомые, и такая-сякая генеральная линия тоже в наличии.В целом же выборы под обстрелом – явление удивительное. После десяти лет дрейфа туда, куда ветер подует, дончане наконец получили штурвал. Кто задыхался, тот умеет ценить кислород.Обстановка? Прозвучит цинично, но обстановка-то в пределах нормы. Не тише и не громче, чем в обычные дни. А объясняется это тем, что референдум подтолкнул неприятеля к очевидному выводу – Донбасс все равно пойдет голосовать. Потому и решено было воздействовать на старые регионы, где людей значительно больше, а опыта выживания под огнем у них меньше. Ведь все, что ныне переживает Белгород, творилось в ДНР, когда мы принимали решение о вхождении в состав Российской Федерации.Все это, конечно же, вызывает у местных сильнейшие эмоции. Мы-то знаем, каково это. А вот что Донбасс не интересует вовсе, так это дискуссия о признании результатов странами Запада, развернувшаяся в соцсетях. Аборигены Донбасса точно знают, что импортные политики всегда говорят одно, делают другое, а добиваются третьего. Какая разница, что скажут на Западе, если мы уже дома и выбрали себе президента?

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

https://ukraina.ru/20240208/1053165877.html

https://ukraina.ru/20240315/1053912148.html

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Игорь Гомольский

эксклюзив, выборы, владимир путин, александр кофман, донецк, россия, украина