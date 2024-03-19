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В аэропорту Сочи запросили режим "открытого неба"
В аэропорту Сочи запросили режим "открытого неба" - 19.03.2024 Украина.ру
В аэропорту Сочи запросили режим "открытого неба"
Аэропорт Сочи запросил режим "открытого неба", пишет РБК со ссылкой на письмо генерального директора "Аэродинамики", владеет и управляет аэропортом Сочи, Алексея Старостина
2024-03-19T10:19
2024-03-19T10:19
2024-03-19T10:19
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Старостин направил письмо в Министерство транспорта России в конце 2023 года. Гендиректор отметил, что 1 августа прошлого года для иностранных граждан 55 стран ввели электронную визу для посещения России, тем не менее въездной иностранный туристический поток в Сочи крайне низок.Российские авиакомпании имеют ограниченные возможности по выполнению международных рейсов. По мнению Старостина, межгосударственные соглашения сдерживают запуск новых направлений.Введение пятой степени «свободы воздуха» позволяет обходить часть ограничений — такой режим позволяет перевозчикам летать между двумя зарубежными странами, если перелет начинается или заканчивается в стране регистрации авиакомпании, говорится в материале."Авиакомпании из стран Ближнего Востока и СНГ заинтересованы в открытии рейсов в Сочи, но со снятием ограничений по пятой «свободе воздушного пространства» и использованием Сочи в качестве транзитного пункта", — заявил Старостин.По его мнению, это позволит открыть новые международные маршруты, поспособствует развитию конкуренции авиаперевозчиков, снижению стоимости авиабилетов и развитию въездного туризма.Представитель «Аэродинамики» привел примеры стран, которым предлагается «открыть небо» в Сочи. Среди них Бахрейн, Катар, Кувейт, Иордания, Саудовская Аравия, Ливан, Ливия, Оман, Пакистан, Сирия, Эфиопия, Тунис, Марокко и ЮАР.Старостин подчеркнул, что таким образом можно привлечь иностранных граждан на черноморские курорты.С началом специальной военной операции Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сочи, снг, росавиация, авиасообщение, аэропорт
В аэропорту Сочи запросили режим "открытого неба"
Аэропорт Сочи запросил режим "открытого неба", пишет РБК со ссылкой на письмо генерального директора "Аэродинамики", владеет и управляет аэропортом Сочи, Алексея Старостина
Старостин направил письмо в Министерство транспорта России в конце 2023 года. Гендиректор отметил, что 1 августа прошлого года для иностранных граждан 55 стран ввели электронную визу для посещения России, тем не менее въездной иностранный туристический поток в Сочи крайне низок.
Российские авиакомпании имеют ограниченные возможности по выполнению международных рейсов. По мнению Старостина, межгосударственные соглашения сдерживают запуск новых направлений.
Введение пятой степени «свободы воздуха» позволяет обходить часть ограничений — такой режим позволяет перевозчикам летать между двумя зарубежными странами, если перелет начинается или заканчивается в стране регистрации авиакомпании, говорится в материале.
"Авиакомпании из стран Ближнего Востока и СНГ заинтересованы в открытии рейсов в Сочи, но со снятием ограничений по пятой «свободе воздушного пространства» и использованием Сочи в качестве транзитного пункта", — заявил Старостин.
По его мнению, это позволит открыть новые международные маршруты, поспособствует развитию конкуренции авиаперевозчиков, снижению стоимости авиабилетов и развитию въездного туризма.
Представитель «Аэродинамики» привел примеры стран, которым предлагается «открыть небо» в Сочи. Среди них Бахрейн, Катар, Кувейт, Иордания, Саудовская Аравия, Ливан, Ливия, Оман, Пакистан, Сирия, Эфиопия, Тунис, Марокко и ЮАР.
Старостин подчеркнул, что таким образом можно привлечь иностранных граждан на черноморские курорты.
С началом специальной военной операции Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.