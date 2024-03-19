https://ukraina.ru/20240319/1053965483.html

Михаил Хазин: Украина готовила России второй Беслан, но в итоге повторит судьбу Ричарда III

Михаил Хазин: Украина готовила России второй Беслан, но в итоге повторит судьбу Ричарда III - 19.03.2024 Украина.ру

Михаил Хазин: Украина готовила России второй Беслан, но в итоге повторит судьбу Ричарда III

Пока россияне выбирали президента, Вооружённые силы Украины атаковали территории РФ. Особенно от украинских диверсантов досталось приграничным районам Белгородской и Курской областей.

2024-03-19T09:08

2024-03-19T09:08

2024-03-19T09:08

интервью

михаил хазин

украина

россия

владимир путин

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Зачем Украина сделала резкий рывок, чтобы сорвать президентские выборы в России и что из этого вышло, в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист Михаил Хазин.— Михаил Леонидович, в воскресном обзоре от 17 марта вы рассказали, что последняя атака украинцев во время проведения в России выборов имела своей целью реализовать схему Беслана. Ваши прогнозы довольно часто сбываются, но откуда все же возникли такие предположения?— Во-первых, Украина приложила за последнюю неделю титанические усилия, чтобы прорвать российскую границу.Во-вторых, эта операция напоминала ту, которую провел ХАМАС в Израиле 7 октября предыдущего года. Целью был захват заложников.Украина начала свою операцию в том месте, где раньше не было военных действий и проживает мирное население. Если бы ВСУ захватили 2–3 села, они бы реально получили несколько сотен заложников. И, кстати, именно по этой причине там в формировании участвуют псевдорусские. Интересно, их тоже заставляют говорить на украинском языке?— Какая цель у Украины была?— Цель понятная. Как только заложники захвачены, возникает два варианта.Обратите внимание, что Украина при этом снимает с себя ответственность за судьбы заложников. Дескать, это не мы — это все сами русские, дикари, они против Путина и так далее. А мы [Украина] их так и быть используем.Так вот, вариант первый — нам предлагают переговоры, мы отказываемся, потому что с террористами переговоров не ведем. В этом случае все западные СМИ кричат о кровавом тиране Путине за два-три дня до выборов или уже в процессе выборов.Второй вариант — если мы соглашаемся на переговоры, в этом случае нам выставляют ультимативное требование — ввод на Украину миротворческих сил стран НАТО.Обращаю внимание, подготовка велась за несколько недель до начала [выборов в России]. Макрон начал говорить о вводе войск НАТО на территорию Украины, не вдаваясь в детали. Причем, его пытались остановить Шольц и другие европейские лидеры. Французский лидер на какое-то время замолчал, а потом снова возобновил эти разговоры. Из этого я делаю вывод, что за его спиной стояли серьезные люди, которые, видимо, могут давать команды и в Киеве.С другой стороны, российская "партия мира" месяц тому назад начала активно выступать (подтверждения можно найти в Интернете, в частности — в Телеграме), объяснять, что пора договариваться. Что на Западе готовы рассматривать вариант, при котором мы себе оставляем то, что мы взяли и так далее.Мне стало ясно, что данная "партия мира" не самостоятельная политическая сила, а часть западной военной машины, направленной против нас.— Какие отсюда выводы можно сделать?— Первое — в отличие от израильской армии, которая не знала об атаке ХАМАС, мы с большой вероятностью знали. Причем постаралась не военная, а стратегическая разведка. Я делаю вывод, что у нас появились стратегические союзники. Это само по себе сильное достижение нашего политического руководства, включая верховного главнокомандующего.Второе — знал ли верховный главнокомандующий обо всех этих тонкостях? Обратите внимание на его выступление в Гостином дворе сразу после выборов. Там он произнес фразу на тему того, кто свои, а кто не совсем свои.Почему это важно? Дело в том, что "партия мира", если бы операция ВСУ завершилась успехом, должна была бы субъективизировать свою позицию. То есть кто-то должен был бы это сказать — либо высокопоставленный чиновник, либо же один из кандидатов в президенты. Дальше я влезать в детали не буду — имеющие уши да услышат.Украинцы в этой операции задействовали значительную часть того, что у них оставалось. Это означает, что те, кто за ними стоял, вложили туда сумасшедшие силы!— А срывом выборов чего бы добился Запад?— Фактически они готовили второй Беслан. Вспомните, сколько времени длилась бесланская трагедия. Представьте себе, что у нас идут выборы и одновременно Беслан.Их задача была двоякая. Либо сразу ввести войска на территорию Украины и закрыть проблему того, что Украину придется отдавать нам. Либо же вывести западное общественное мнение в такое состояние, что оно бы согласилось на прямое участие НАТО в украинском конфликте.И в том и другом случае они хотели взять под свой контроль ту часть Украины, которая осталась от нее. Но этого не получилось. И только за это Путину и его команде нужно ставить памятник. Вся эта ситуация показывает, насколько тяжело пришлось тем, кто организовал и проводил выборы. Слава богу, спасибо тем людям, которые этим занимались — все завершилось успехом.Когда мне начинают говорить, что вот — культ личности, культ личности… Сталин. Памятник в каждом дворе.А теперь представьте себе человека, который вопросы масштаба угрозы нашей государственности решает чуть ли не каждую неделю. Потому что враг не дремлет. Сейчас наш враг постепенно стал ослабевать.Сейчас, как я сказал выше, у нас появились стратегические союзники, которые обнаружили, что в рамках их проблем существуют более сложные задачи, которые надо решать — нежели заниматься конфронтацией с Россией.Соответственно раньше подобные проблемы возникали регулярно. Если за каждое такое решение в нашу пользу ставить памятник, что адекватно, то их должно быть много.— За два года США напечатали примерно столько долларов сколько за предыдущие 40 лет. Об этом еще в 2022 году заявил Владимир Путин. Сегодня Европе и США грозит деиндустриализация. При этом Запад не в состоянии предложить какую-то новую модель – нежели существование через эмиссию доллара. Почему? США — сильнейшая экономика мира, неужели у них нет идей.— Я не буду влезать в экономические сложности, но любая экономическая система имеет некоторый максимальный масштаб того, чего способна произвести.Грубо говоря, если в огороде вы можете вырастить 50, 100 килограмм или даже тонну картошки, то рассчитывать на урожай в 5 тонн вряд ли приходится. Можно удобрение подсыпать и сделать, например, 1,2 тонны, но никак не 5 тонн. Это невозможно.А теперь представьте себе, что у вас есть некоторое число родственников, которые живут с этого двора. Вы их приучили каждый год съедать 3 тонны картошки, потому что, помимо своего урожая, еще 2 тонны "втихаря" закупаете где-то на стороне.И вдруг — у вас нет ресурсов закупать эти 2 тонны по каким-то причинам. А народ жаждет свои привычные 3 тонны!Вот такая ситуация сейчас происходит в США. Они тратили больше, чем производили — за счет мира. А далее неожиданно выяснилось, что у них нет больше ресурсов с мира это получить.То есть США должны вернуться к нормальному потреблению.В среднем у человека есть 100 долларов в день, а вы его приучили тратить по 150 долларов. Когда неожиданно стало понятно, что механизм, который обеспечивал дополнительные 50 долларов сломался, народ стал вопить, где наши деньги. При этом в масштабе всей экономики история "каждому по 50 долларов" — это большие деньги.В результате выяснилось, что денег на оборонку и инфраструктуру [у Америки] нет. Поезда сходят с рельс и так далее.А для того, чтобы что-то с этим сделать, необходимо совершить некоторые действия. Например, отобрать у Китая рынки Юго-Восточной Азии, потому что другого варианта [у США] нет.Об этом я сказал 1,5 года назад, но тогда не было никакой реакции. Позже эта нехитрая мысль зашла в головы американских чиновников. Примерно год тому назад они признали, что да, единственный вариант — это захват контроля над рынками Юго-Восточной Азии.— В Китае сейчас экономическая ситуация складывается не лучшим образом. Рынок недвижимости в кризисе…— Китай и США — это две стороны одной монеты.— Кстати, вы упоминали в своих обзорах, что все это происходит, в том числе из-за того, что Китай должным образом не поддержал Россию...— Китай вел все свои инфраструктурные проекты через "Один пояс — один путь", через центральную Азию — минуя Россию. А тут выяснилось, что это была ошибка.Причем я лично в свое время, до ковида, в 2019 году, объяснял им это. Говорил, ребята, так нельзя, надо менять что-то. Не послушались. Тут уж извиняйте.— БОльшая часть денег российских инвесторов, которые будут получены после обмена замороженных активов, вернется на фондовый рынок России. Так полагает замминистра финансов Иван Чебесков. Означает ли это, что Украина не получит российские 300 миллиардов? Что с российскими деньгами происходит?— Я небольшой специалист по инвестиционно-финансовым историям, а все-таки макроэкономист.Но могу сказать, что все [мировые] финансовые институты отбиваются руками и ногами от предложений конфисковать российские активы. Потому что все прекрасно понимают: сегодня [заберут активы] России, завтра еще у кого-то, а послезавтра у любого Пети и Коли.А потом к финансовым институтам отношение будет соответствующее — а это жулики! Мы им дали денег, они их взяли. Тут кричи – не кричи "нас заставили, ребят". Нет, мы поняли, что вам денег давать нельзя. Точка. Финансистам это страшно не нравится.— Издание Politico 16 марта опубликовало "5 сценариев для России во время следующего срока Путина". В последнем из них и самом вероятном ("Долгая жизнь президента Путина"), по их мнению, экономика России будет ухудшаться и из-за этого могут возникнуть сложности с управляемостью. Насколько такой сценарий реален?— Обращаю ваше внимание, бюджетные инвестиции в оборонку в конце 2022 и начале 2023 года привели к экономическому росту и падению инфляции. Потом, в результате политики Центрального банка и Минфина, инфляция выросла, а экономический рост остановился — в общем и целом.По этой причине, я могу сказать следующее: если мы откажемся от либеральной политики, которую проводит Центробанк и Минфин, мы перейдем к устойчивому экономическому росту.— Даже на фоне того, что сейчас Россия ведет военные действия что "сжирает" огромные ресурсы?— Экономика настолько недоинвестирована, что любой рубль, вложенный в реальный сектор, вызывает мощный эффект. Вот и все.А что касается войны, думаю, что она закончится самое позднее в следующем году, ближе к осени.— Почему вы так думаете?— Я не вижу ресурсов у современного украинского режима.— А как же западная помощь?— А что Запад? Атаки последней недели со стороны Украины — это способ решить все дела одним ударом.Знаете, был такой английский король, далеко не худший, Ричард III. Это был последний английский король, который пал в битве при Босворте (1485).Он с группой своего личного отряда совершил рейд в стан врага с целью убить Генриха Тюдора, который рвался в короли. Мне было всегда интересно: если он видел, что битва складывается неудачно, он ведь мог отойти на север, где его поддерживали и продолжать войну там.Но, как я понимаю, у него недавно умерла любимая жена, умер сын, ему было 33 года. Генрих принял для себя решение, что если бог с ним, то он ему поможет. И в последней драке он соскочил с коня и бился на ногах.Так тут [в случае с Украиной] абсолютно то же самое. Последняя атака ВСУ недельной давности показывает, что стратегического ресурса у них нет. То есть они сделали попытку совершить резкий рывок в надежде на успех.Я подозреваю, что всю печаль своей неудачи Украина осознала 17 марта вечером, потому что последняя атака была в 16 часов этого дня. Я склонен считать, что сейчас у них будут большие проблемы.— В воскресном обзоре вы упомянули, что сейчас на фоне раздрая на Западе, нам дан уникальный шанс восстановить все потери, которые мы понесли за последние 30 лет, и устроить свое будущее — главное не упустить момент. Чуть подробнее расскажите, о каком будущем идет речь и сколько у нас времени на это?— Если вы послушаете последние выступления верховного главнокомандующего, или, например, посмотрите его речь, произнесенную в 2021 году, последние его выступления на Давосе — там он излагает некоторую последовательную позицию по мировой экономике.Абсолютно аналогичная ситуация сейчас. Да, он говорит об отдельных элементах, но четко видно, что они вписаны в некоторую общую картину — о ней он пока не говорит.Если же вы послушаете лидеров Евросоюза, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и других стран, даже Китая, то вы увидите, что у них такой картины будущего в голове нет.Это и есть ключевой момент.У Путина есть картина будущего. Я склонен считать, что она как раз заключается в отказе от либеральной модели и переходе к экономическому росту.По этой причине российский президент с оптимизмом смотрит вперед. Одну из ключевых проблем он решил в последнюю неделю.Да, нужно много сделать с кадрами. И про это он тоже говорил: будущее России с элитами, которые были на СВО.Почему? Они же безграмотные, они же необразованные. А это неважно. Они точно знают, кто свой, а кто чужой. И по этой причине их очень трудно будет одурачить.Понимаете, человека, который придет с СВО, "партия мира" обмануть не сможет. Он четко понимает — кто предлагает то-то и то-то, это враг.— Что лично вы ожидаете от нового срока Владимира Путина?— Я ожидаю серьезных изменений, прежде всего, в экономической политике и в смене либеральной команды. Потому что уже понятно, что ее задача не допустить в нашей стране экономического роста любой ценой.

https://ukraina.ru/20221205/1041509038.html

https://ukraina.ru/20240315/1053912148.html

https://ukraina.ru/20240226/1053536906.html

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Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, михаил хазин, украина, россия, владимир путин