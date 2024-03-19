https://ukraina.ru/20240319/1053962976.html

Хроника энергетической войны: крайние меры против России и фактор фермеров Польши в энергетике

Хроника энергетической войны: крайние меры против России и фактор фермеров Польши в энергетике - 19.03.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны: крайние меры против России и фактор фермеров Польши в энергетике

Международное энергетическое агентство (МЭА) резко сменило свои ожидания на 2024 год, прогнозируя дефицит предложения нефти в мире. Согласны с МЭА и в Управлении энергетической информации Минэнерго США

2024-03-19T07:19

2024-03-19T07:19

2024-03-19T08:27

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На Западе вновь надеются победить Путина снижением цен на нефтьТолько падение цен на нефть может остановить Владимира Путина. Статью под таким пафосным заголовком опубликовал 18 марта обозреватель британского информационного агентства Reuters Хьюго Диксон."Владимир Путин выигрывает войну на истощение против Украины. Хотя российский народ тоже страдает, этого недостаточно, чтобы заставить недавно переизбранного президента изменить курс. Возможно, он пересмотрит свое решение, если Запад сможет урезать доходы Москвы от продажи нефти", – предполагает Диксон, но сам же признаёт, что это будет трудно осуществить.Несмотря на то что союзники Украины отказываются от российской нефти, а Европа находит альтернативы российскому газу, в 2023 году Москва имела положительное сальдо текущих операций в размере 51 миллиарда долларов. Хотя это меньше, чем в предыдущем году – 238 миллиардов долларов. Ситуация может измениться, если союзники Украины смогут настолько снизить экспортные доходы России, что она начнет испытывать дефицит, говорит старший научный сотрудник Киевской школы экономики Джейкоб Нелл.Он считает, что российский нефтегазовый экспорт должен упасть примерно на 80 миллиардов долларов, прежде чем Путину придется пойти на крайние меры для стабилизации экономики. Около 30 миллиардов долларов из этой суммы может дать ужесточение газового эмбарго, а также ограничения на экспорт удобрений и металлов, таких как никель. Но основная часть должна быть получена за счет снижения цены, которую Москва получает за нефть, до 50 долларов за баррель.Но это легче сказать, чем сделать, отмечает Reuters. G7 и другие страны Запада в конце 2022 года установили предельную цену на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, однако нефть марки Urals торгуется по цене около 71 доллара за баррель, что примерно на 14 долларов ниже цены на нефть сорта Brent. Хотя США ужесточили санкции против танкеров, нарушающих предельную цену, Россия может частично обойти их, используя собственный флот."Союзникам Украины может повезти, если мировые цены на нефть резко упадут. В противном случае им потребуются гораздо более жесткие меры, чтобы снизить цену, которую Россия получает за свою нефть, до 60 долларов, не говоря уже о 50 долларах" – сказано в материале агентства.Ключевым моментом в достижении этой цели будет попытка убедить Индию, крупнейшего импортера российской нефти морским путем, перестать платить больше, чем предусмотрено предельной ценой, считает Нелл. Тогда страна сможет получить выгоду от более дешевой нефти, а ее нефтепереработчики увеличат свои прибыли.Но проблема в том, что Россия может отказаться продавать нефть по таким низким ценам, и вместо этого сократит добычу. Это приведет к росту мировых цен на нефть, что ударит по Индии, а также по союзникам Украины, признаёт Reuters. "Кроме того, хотя сокращение поставок нефти повредит России, Путин может пойти на риск, если высокие цены на нефть повысят вероятность победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре" – выдаёт агентство уже привычную страшилку."Союзники Украины пока не готовы взять на себя необходимый риск, чтобы подорвать доходы России. Пока они этого не сделают, у Путина нет финансовых причин прекращать конфликт" – резюмирует Хьюго Диксон.Будто в ответ, 18 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE поднималась до 87 долларов за баррель впервые с 3 ноября 2023 года. Кроме того, по данным министерства торговли и промышленности Индии, Россия остаётся лидером по поставкам нефти в эту страну. В январе 2024 года российские компании поставили на индийские НПЗ 7,752 млн т нефти (+12,7% к декабрю, +31,2% к январю 2023 года).В США прогнозируют рост мировых цен на нефть, в МЭА опасаются её дефицитаУправление энергетической информации Минэнерго США (EIA) ожидает роста нефтяных цен в 2024-2025 годах в результате действий ряда стран ОПЕК+. Об этом сказано в ежемесячном докладе EIA, представленном 12 марта.В своем прогнозе спроса на нефть в мире EIA исходит из оценок Oxford Economics, согласно которым мировой ВВП в 2024 году вырастет на 2,8%, а в 2025-м – на 3,1%. За основу оценок для рынка США берутся данные макроэкономической модели от консалтинговой компании S&P Global, указывающие на рост ВВП США на 2,6% в 2024 году, и на 1,7% – в 2025-м.В мартовском докладе EIA по сравнению с предыдущим документом немного повысило прогноз глобального роста спроса на нефть и жидкие углеводороды в 2024-2025 годах. В 2024-м ожидается рост спроса на 1,43 миллиона баррелей в сутки, до 102,43 млн барр./сутки, в 2025-м – на 1,38 млн барр./сутки, до 103,81 млн барр./сутки.EIA в своем докладе учло продление добровольных дополнительных сокращений добычи и экспорта нефти рядом стран ОПЕК+ на второй квартал 2024 года, снизив прогнозы по мировой добыче нефти и жидких углеводородов в первую очередь по странам ОПЕК и ОПЕК+.По оценкам EIA, дефицит предложения на мировом рынке в 2024 году сложится на уровне 260 тысяч баррелей в сутки – после профицита в 790 тыс. барр./сутки в 2023-м. При этом во втором квартале 2024 года дефицит составит 900 тыс. барр./сутки, тогда как ранее ожидалось, что рынок в этот период начнет приходить к балансу.EIA отмечает, что на баланс спроса и предложения в 2024 году продолжит влиять ситуация в Красном море (несмотря на атаки йеменских повстанцев-хуситов на коммерческие суда, добыча в регионе пока не пострадала), а также то, насколько строго будет соблюдаться последний раунд добровольных сокращений добычи ОПЕК+. По оценке агентства, в 2025 году рынок вновь станет профицитным, но оценка его объема снижена с 460 тысяч баррелей в сутки до 360 тыс. барр./сутки.Прогноз по цене на нефть Brent в 2024 году EIA повысило с 82,42 долларов за баррель до 87,0 долларов (то есть уровень уже достигнут), в 2025-м – с 79,48 долларов за баррель до 84,4 долларов. По нефти WTI прогноз на 2024 год повышен с 77,68 долларов за баррель до 79,27 долларов, на 2025-й – с 74,98 долларов за баррель до 80,3 долларов.В свою очередь, Международное энергетическое агентство (МЭА) резко сменило свои ожидания на 2024 год, прогнозируя дефицит предложения нефти. Традиционный ежемесячный доклад МЭА представило 14 марта.МЭА ожидает, что спрос на нефть в мире в 2024 году вырастет на 1,3 миллиона баррелей в сутки, до 103,2 млн барр./сутки. По сравнению с предыдущим докладом, прогноз по росту спроса в 2024-м повышен на 110 тысяч баррелей в сутки.При этом МЭА всячески подчеркивает, что темпы роста спроса на нефть замедлятся с 2,3 млн барр./сутки в 2023 году до 1,3 млн барр./сутки в 2024-м. Агентство объясняет это возвращением роста спроса к своей исторической тенденции, не искаженной восстановлением после пандемии COVID-19, а также повышением энергоэффективности и ростом использования электромобилей.В целом в 2024 году МЭА ожидает дефицита нефти в 300 тысяч баррелей в сутки, тогда как в предыдущем прогнозе агентство прогнозировало избыток предложения на уровне 800 тыс. барр./сутки. Говоря о дефиците, МЭА исходит из того, что страны ОПЕК+ будут сохранять свои добровольные дополнительные ограничения по добыче весь 2024 год, пока не объявят об обратном.Напомним, дополнительные сокращения на 2 миллиона баррелей в сутки были объявлены рядом стран ОПЕК+ на первый квартал, а затем продлены на второй квартал 2024 года.В частности, Россия в первом квартале 2024 года сокращает экспорт нефти и нефтепродуктов на 500 тысяч баррелей в сутки к маю-июню 2023-го. На второй квартал текущего года условия самоограничения пересмотрены, речь идёт о добыче и экспорте нефти, объем сокращения которых в общей сложности составит 471 тысячу баррелей в сутки с помесячным изменением соотношения между ними.Из-за протестующих польских фермеров существенно сократился объем ввозимого на Украину топливаВ результате блокады польско-украинской границы импорт горючего на Украину из Польши автотранспортом снизился более чем в два раза. Об этом 15 марта заявил соучредитель консалтинговой группы А-95 Артём Куюн."Если в среднем через польскую границу до блокады в 2023 году шло 70 тысяч тонн в месяц, сейчас это в лучшем случае 30 тысяч тонн", – сказал он. По словам эксперта, наибольший объём горючего начиная с ноября 2023 года был переправлен с польской на румынскую границу. Это связано преимущественно не с переадресацией товарного потока из Польши, а со сменой источника закупок."И неплохо отработала железная дорога через Польшу. Это трейдеры, которые смогли переориентироваться, и здесь речь идет не только об объёме, но и о мобильности", – отметил Куюн. Он пояснил, что горючее, которое пересекает границу в бензовозе, может дойти до потребителя на автозаправке через 4-5 дней, в то время как путь к потребителю через железнодорожную цистерну может растянуться на несколько недель."Однако в настоящее время трейдеры адаптировались, уже идут стабильные поставки, и новую блокаду даже сжиженный газ встретил без проблем", – констатировал эксперт. Он отметил, что блокада и вынужденная смена логистических коридоров оказывают существенное влияние на функционирование рынка горючего, однако трейдеры в ответ постоянно модернизируют и усовершенствуют свои логистические пути и располагают подстраховочными вариантами."Наверное, это эффект от 2022 года, когда 80% поставок большого рынка за четыре-пять месяцев были просто развернуты на 180 градусов. Мы интересовались у заграничных коллег – таких прецедентов никто в истории вспомнить не может", – резюмировал Куюн.При этом упомянутая смена поставщиков вкупе с девальвацией национальной валюты привела к подорожанию на Украине всех видов топлива с начала 2024 года в среднем на 2 гривны (около 4%).

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Олег Хавич

украина, россия, сша, владимир путин, сергей куюн, дональд трамп, минэнерго, reuters, опек, brent, эксклюзив