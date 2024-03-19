Ситуация в Белогоровке непростая: эксперт сообщил, как бойцы отбивают "рой дронов" под Северском
Под Белогоровкой ВСУ создали бетонные укрепления и блиндажи глубиной в 4-5 метров. Противник может там переждать авиаудары и артиллерийские обстрелы, а также спрятаться от российских дронов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
На Северском направлении сейчас действительно идут ожесточенные бои. Ситуация в Белогоровке для ВС РФ непростая. Там у ВСУ господствующие высоты, где они за два года СВО хорошо окопались, рассказал эксперт.
Под Белогоровкой ВСУ создали бетонные укрепления и блиндажи глубиной в 4-5 метров. Противник может там переждать авиаудары и артиллерийские обстрелы, а также спрятаться от российских дронов, добавил он.
"ВСУ не только перебросили туда крупные резервы. Они сконцентрировали там большое количество операторов БПЛА. Если дневное время они не так заметны, то в ночное время на нас нападает целый комариный рой FPV-дронов", - отметил Киселев.
Дроны противника на этом направлении не дают поднять головы российским бойцам, чтобы они куда-то продвинулись. Это серьезная проблема. Нам придется перенастраивать системы РЭБ, чтобы заглушить беспилотники, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке читайте на сайте Украина.ру.
17 марта, 11:29Ростислав Ищенко о том, есть ли преемник у Владимира Путина и какой должна быть система власти в странеК выстраиванию системы пока что не готовы ни общество, ни элиты. Не хотят они все принимать на себя ответственность. А без ответственности власти не бывает, считает считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.