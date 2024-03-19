Ситуация в Белогоровке непростая: эксперт сообщил, как бойцы отбивают "рой дронов" под Северском - 19.03.2024 Украина.ру
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Ситуация в Белогоровке непростая: эксперт сообщил, как бойцы отбивают "рой дронов" под Северском
Ситуация в Белогоровке непростая: эксперт сообщил, как бойцы отбивают "рой дронов" под Северском - 19.03.2024 Украина.ру
Ситуация в Белогоровке непростая: эксперт сообщил, как бойцы отбивают "рой дронов" под Северском
Под Белогоровкой ВСУ создали бетонные укрепления и блиндажи глубиной в 4-5 метров. Противник может там переждать авиаудары и артиллерийские обстрелы, а также спрятаться от российских дронов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-03-19T04:10
2024-03-19T04:10
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На Северском направлении сейчас действительно идут ожесточенные бои. Ситуация в Белогоровке для ВС РФ непростая. Там у ВСУ господствующие высоты, где они за два года СВО хорошо окопались, рассказал эксперт.Под Белогоровкой ВСУ создали бетонные укрепления и блиндажи глубиной в 4-5 метров. Противник может там переждать авиаудары и артиллерийские обстрелы, а также спрятаться от российских дронов, добавил он.Дроны противника на этом направлении не дают поднять головы российским бойцам, чтобы они куда-то продвинулись. Это серьезная проблема. Нам придется перенастраивать системы РЭБ, чтобы заглушить беспилотники, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, вс рф, северск, всу, резервы, беспилотники, бпла, бои
Новости, Россия, ВС РФ, Северск, ВСУ, резервы, беспилотники, БПЛА, бои

Ситуация в Белогоровке непростая: эксперт сообщил, как бойцы отбивают "рой дронов" под Северском

04:10 19.03.2024
 
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Под Белогоровкой ВСУ создали бетонные укрепления и блиндажи глубиной в 4-5 метров. Противник может там переждать авиаудары и артиллерийские обстрелы, а также спрятаться от российских дронов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
На Северском направлении сейчас действительно идут ожесточенные бои. Ситуация в Белогоровке для ВС РФ непростая. Там у ВСУ господствующие высоты, где они за два года СВО хорошо окопались, рассказал эксперт.
Под Белогоровкой ВСУ создали бетонные укрепления и блиндажи глубиной в 4-5 метров. Противник может там переждать авиаудары и артиллерийские обстрелы, а также спрятаться от российских дронов, добавил он.
"ВСУ не только перебросили туда крупные резервы. Они сконцентрировали там большое количество операторов БПЛА. Если дневное время они не так заметны, то в ночное время на нас нападает целый комариный рой FPV-дронов", - отметил Киселев.
Дроны противника на этом направлении не дают поднять головы российским бойцам, чтобы они куда-то продвинулись. Это серьезная проблема. Нам придется перенастраивать системы РЭБ, чтобы заглушить беспилотники, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке читайте на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
17 марта, 11:29
Ростислав Ищенко о том, есть ли преемник у Владимира Путина и какой должна быть система власти в странеК выстраиванию системы пока что не готовы ни общество, ни элиты. Не хотят они все принимать на себя ответственность. А без ответственности власти не бывает, считает считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
 
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