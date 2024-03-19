Ситуация в Белогоровке непростая: эксперт сообщил, как бойцы отбивают "рой дронов" под Северском

Ростислав Ищенко о том, есть ли преемник у Владимира Путина и какой должна быть система власти в стране

К выстраиванию системы пока что не готовы ни общество, ни элиты. Не хотят они все принимать на себя ответственность. А без ответственности власти не бывает, считает считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.