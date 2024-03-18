Нидерландские музыканты сняли "Парад дураков" в Киеве – поддержали ВСУ - 18.03.2024 Украина.ру
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Нидерландские музыканты сняли "Парад дураков" в Киеве – поддержали ВСУ
Нидерландские музыканты сняли "Парад дураков" в Киеве – поддержали ВСУ - 18.03.2024 Украина.ру
Нидерландские музыканты сняли "Парад дураков" в Киеве – поддержали ВСУ
Нидерландская группа Within Temptation сняла клип на песню "A Fool's Parade", что в переводе с английского означает "Парад дураков". Таким образом музыканты выразили поддержку Украине и её армии, сообщила группа в своих соцсетях
2024-03-18T18:24
2024-03-18T18:24
новости
украина
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
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Пост сопроводили снимком вокалистки группы на фоне памятника "Родина-Мать" в украинской столице. Паразитировать на теме украинской трагедии участники Within Temptation начали уже давно. Перед этим группа, в рамках рекламы своего нового альбома, проводила сборы средств для ВСУ путём продажи шевронов. О том, куда пошли средства музыканты решили не уведомлять, хотя ролик под названием "Так мы привлекаем внимание к войне на Украине" с продажей нашивок посмотрели более 20 тысяч раз. Сам же текст песни "A Fool's Parade" в сети найти не удалось, однако известно, что музыканты записали ещё два трека – "Wireless"&nbsp;и&nbsp;"We Go To War" – осуждающие проведение спецоперации на Украине.
https://ukraina.ru/20231226/1052410126.html
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новости, украина, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Нидерландские музыканты сняли "Парад дураков" в Киеве – поддержали ВСУ

18:24 18.03.2024
 
Нидерландские музыканты
Нидерландские музыканты
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Нидерландская группа Within Temptation сняла клип на песню "A Fool's Parade", что в переводе с английского означает "Парад дураков". Таким образом музыканты выразили поддержку Украине и её армии, сообщила группа в своих соцсетях
Пост сопроводили снимком вокалистки группы на фоне памятника "Родина-Мать" в украинской столице.
"Мы только что закончили запись клипа на A Fool's Parade на Украине! (...) Эта поездка – опыт, который мы никогда не забудем. Спасибо, будьте сильными и до новых встреч", – отметили они.
Паразитировать на теме украинской трагедии участники Within Temptation начали уже давно. Перед этим группа, в рамках рекламы своего нового альбома, проводила сборы средств для ВСУ путём продажи шевронов. О том, куда пошли средства музыканты решили не уведомлять, хотя ролик под названием "Так мы привлекаем внимание к войне на Украине" с продажей нашивок посмотрели более 20 тысяч раз.
Сам же текст песни "A Fool's Parade" в сети найти не удалось, однако известно, что музыканты записали ещё два трека – "Wireless" и "We Go To War" – осуждающие проведение спецоперации на Украине.
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