Нидерландские музыканты сняли "Парад дураков" в Киеве – поддержали ВСУ

Нидерландская группа Within Temptation сняла клип на песню "A Fool's Parade", что в переводе с английского означает "Парад дураков". Таким образом музыканты выразили поддержку Украине и её армии, сообщила группа в своих соцсетях

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/12/1053955487_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_c24f8acf0b1794e905efe58922705c4e.jpg.webp

Пост сопроводили снимком вокалистки группы на фоне памятника "Родина-Мать" в украинской столице. Паразитировать на теме украинской трагедии участники Within Temptation начали уже давно. Перед этим группа, в рамках рекламы своего нового альбома, проводила сборы средств для ВСУ путём продажи шевронов. О том, куда пошли средства музыканты решили не уведомлять, хотя ролик под названием "Так мы привлекаем внимание к войне на Украине" с продажей нашивок посмотрели более 20 тысяч раз. Сам же текст песни "A Fool's Parade" в сети найти не удалось, однако известно, что музыканты записали ещё два трека – "Wireless" и "We Go To War" – осуждающие проведение спецоперации на Украине.

