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Фонд мира - за войну: ЕФМ будет спонсировать поставки вооружения ВСУ

Фонд мира - за войну: ЕФМ будет спонсировать поставки вооружения ВСУ - 18.03.2024 Украина.ру

Фонд мира - за войну: ЕФМ будет спонсировать поставки вооружения ВСУ

Для оплаты поставок военной техники и оружия Киеву принято решение об увеличении Европейского фонда мира (ЕФМ) на пять миллиардов евро. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, уточнив, что с этим согласились в совете глав министерств иностранных дел стран ЕС 18 марта

2024-03-18T16:16

2024-03-18T16:16

2024-03-18T16:16

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По его словам, Венгрия при голосовании воздержалась. При этом, Будапешт согласился не блокировать расширение фонда при условии, что Венгрии разрешат самой определить назначение её доли в 50 миллионов евро. О том, что Европейский фонд мира увеличен на пять миллиардов евро 13 марта сообщали в представительстве Бельгии, председательствующей в Совете ЕС. Напомним, ЕМФ был создан в 2021 году и предназначен для финансирования военных операций третьих стран за рубежом. Фонд пополняется за счёт взносов стран-членов ЕС в зависимости от их ВВП. В 2023 году в ЕС предложили переименовать ЕМФ в фонд обороны Украине.

https://ukraina.ru/20240211/1053220026.html

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новости, венгрия, петер сийярто, ес, вооруженные силы украины, киев, будапешт, сво