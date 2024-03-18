Фонд мира - за войну: ЕФМ будет спонсировать поставки вооружения ВСУ - 18.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240318/1053951586.html
Фонд мира - за войну: ЕФМ будет спонсировать поставки вооружения ВСУ
Фонд мира - за войну: ЕФМ будет спонсировать поставки вооружения ВСУ - 18.03.2024 Украина.ру
Фонд мира - за войну: ЕФМ будет спонсировать поставки вооружения ВСУ
Для оплаты поставок военной техники и оружия Киеву принято решение об увеличении Европейского фонда мира (ЕФМ) на пять миллиардов евро. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, уточнив, что с этим согласились в совете глав министерств иностранных дел стран ЕС 18 марта
2024-03-18T16:16
2024-03-18T16:16
новости
венгрия
петер сийярто
ес
вооруженные силы украины
киев
будапешт
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/08/1048552183_0:130:3000:1818_1920x0_80_0_0_15276c2a4464d8a67294c5d410d88145.jpg
По его словам, Венгрия при голосовании воздержалась. При этом, Будапешт&nbsp;согласился не блокировать расширение фонда при условии, что Венгрии разрешат самой определить назначение её доли в 50 миллионов евро. О том, что Европейский фонд мира увеличен на пять миллиардов евро 13 марта сообщали в представительстве Бельгии, председательствующей в Совете ЕС. Напомним, ЕМФ был создан в 2021 году и предназначен для финансирования военных операций третьих стран за рубежом. Фонд пополняется за счёт взносов стран-членов ЕС в зависимости от их ВВП. В 2023 году в ЕС предложили переименовать ЕМФ в фонд обороны Украине.
https://ukraina.ru/20240211/1053220026.html
венгрия
киев
будапешт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/08/1048552183_339:0:3000:1996_1920x0_80_0_0_2736b6d5a1df40bc92772bb7da974dee.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, венгрия, петер сийярто, ес, вооруженные силы украины, киев, будапешт, сво
Новости, Венгрия, Петер Сийярто, ЕС, Вооруженные силы Украины, Киев, Будапешт, СВО

Фонд мира - за войну: ЕФМ будет спонсировать поставки вооружения ВСУ

16:16 18.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Фурман / Перейти в фотобанкАкции сторонников вступления в Евросоюз на Майдане
Акции сторонников вступления в Евросоюз на Майдане - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Алексей Фурман
Перейти в фотобанк
Читать в
Для оплаты поставок военной техники и оружия Киеву принято решение об увеличении Европейского фонда мира (ЕФМ) на пять миллиардов евро. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, уточнив, что с этим согласились в совете глав министерств иностранных дел стран ЕС 18 марта
По его словам, Венгрия при голосовании воздержалась. При этом, Будапешт согласился не блокировать расширение фонда при условии, что Венгрии разрешат самой определить назначение её доли в 50 миллионов евро.
"При нашем конструктивном воздержании в окончательной форме приняли решение об увеличении так называемого Европейского фонда мира на пять миллиардов евро. Это фонд, из которого в принципе можно оплачивать странам-членам ЕС их поставки оружия на Украину", - сказал Сийярто журналистам, его выступление транслировал телеканал М1.
О том, что Европейский фонд мира увеличен на пять миллиардов евро 13 марта сообщали в представительстве Бельгии, председательствующей в Совете ЕС.
Напомним, ЕМФ был создан в 2021 году и предназначен для финансирования военных операций третьих стран за рубежом. Фонд пополняется за счёт взносов стран-членов ЕС в зависимости от их ВВП. В 2023 году в ЕС предложили переименовать ЕМФ в фонд обороны Украине.
ОАО ЛУКОЙЛ - Одесский НПЗ - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
11 февраля, 03:00
"Зачем им война с нами?": военный эксперт рассказал, как Евросоюз поглощает остатки экономики Украины Украинская экономика находится в высочайшей степени интеграции с экономикой ЕС. Евросоюз таким образом намекает, что будет воевать с Россией пока что украинцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
 
НовостиВенгрияПетер СийяртоЕСВооруженные силы УкраиныКиевБудапештСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:39Эти выборы для России решающие, и избиратели это понимали. Сербские наблюдатели о голосовании 15-17 марта
16:34Зеленскому рассказали как ВСУ укрепляют оборону
16:29Владимир Путин набрал более 87% голосов на президентских выборах - ЦИК
16:16Фонд мира - за войну: ЕФМ будет спонсировать поставки вооружения ВСУ
16:01Кирилл Тарловский: главный капеллан Российской империи, ставший "диким попом" для запорожцев
15:57"Будет мощнее, чем раньше": польские фермеры объявили о блокаде Украины
15:20Грозит пожизненное: СБУ обвинила киевлян в тайном захоронении российских солдат
15:09Загадка санитарной зоны: выборы в России – кончина неонацистов на Украине
15:02Глава МИД Финляндии выступила против заморозки украинского конфликта
14:11Испанская газета подтвердила наличие информаторов НАТО на Украине
14:01Вместо материнского капитала ─ бесплатное жильё. Экономист Олег Мазур о решении демографической проблемы
13:44Песков объяснил необходимость создания санитарной зоны между Россией и Украиной
13:39Атака на выборы – у Украины не получилось
13:28Нападение на приграничные регионы России. Тактика ВС РФ совершенствуется
13:00Предотвращённый теракт, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 марта
12:46Глава МИД Литвы не верит в отправку войск на Украину - нет консенсуса в ЕС
12:41В Симферополе у релейного шкафа задержали женщину за подготовку теракта
12:29О двух главных задачах учений НАТО и победителе в дуэли по заморозке активов - Агеев
12:19Пушилин определил регион Украины под санитарную зону вокруг ДНР
12:19Китай может принять участие в конференции по Украине в Швейцарии - посол
Лента новостейМолния