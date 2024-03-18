Фонд мира - за войну: ЕФМ будет спонсировать поставки вооружения ВСУ
© РИА Новости . Алексей Фурман / Перейти в фотобанкАкции сторонников вступления в Евросоюз на Майдане
Для оплаты поставок военной техники и оружия Киеву принято решение об увеличении Европейского фонда мира (ЕФМ) на пять миллиардов евро. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, уточнив, что с этим согласились в совете глав министерств иностранных дел стран ЕС 18 марта
По его словам, Венгрия при голосовании воздержалась. При этом, Будапешт согласился не блокировать расширение фонда при условии, что Венгрии разрешат самой определить назначение её доли в 50 миллионов евро.
"При нашем конструктивном воздержании в окончательной форме приняли решение об увеличении так называемого Европейского фонда мира на пять миллиардов евро. Это фонд, из которого в принципе можно оплачивать странам-членам ЕС их поставки оружия на Украину", - сказал Сийярто журналистам, его выступление транслировал телеканал М1.
О том, что Европейский фонд мира увеличен на пять миллиардов евро 13 марта сообщали в представительстве Бельгии, председательствующей в Совете ЕС.
Напомним, ЕМФ был создан в 2021 году и предназначен для финансирования военных операций третьих стран за рубежом. Фонд пополняется за счёт взносов стран-членов ЕС в зависимости от их ВВП. В 2023 году в ЕС предложили переименовать ЕМФ в фонд обороны Украине.
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