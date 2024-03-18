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Грозит пожизненное: СБУ обвинила киевлян в тайном захоронении российских солдат

Грозит пожизненное: СБУ обвинила киевлян в тайном захоронении российских солдат - 18.03.2024 Украина.ру

Грозит пожизненное: СБУ обвинила киевлян в тайном захоронении российских солдат

Сотрудники киберотдела Службы безопасности Украины задержали в Киевской области отца и сына. Их обвиняют якобы в работе на ФСБ РФ. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе СБУ

2024-03-18T15:20

2024-03-18T15:20

2024-03-18T15:20

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Двое мужчин, по версии СБУ, отыскивали останки российских военнослужащих, которые, вероятно, погибли в боях за Киев, и хоронили их. "Останки бойцов РФ захоронил сегодня, недалеко от мест, где скорее всего они и погибли в боях. Все, кому надо, место уже знают. Когда придет время - захоронят со всеми почестями. А пока так, по-тихому, скромно и в секретном месте", - говорится в сообщении на прикрепленном снимке экрана. В СБУ отметили, что задержанные ранее проходили службу в правоохранительных органах.В украинском ведомстве сообщили, что обратили внимание на двух киевлян, так как увидели их "антиукраинских комментариев" в YouTube, и, якобы, Россия решила их завербовать. Их также обвинили в том, что они, якобы, сообщали координаты сосредоточения техники ВСУ и мест производства дронов.Следователи СБУ сообщили отцу и сыну о подозрении по статье о государственной измене. Наказание предполагает лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.

https://ukraina.ru/20240312/1053817471.html

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новости, сбу, фсб, киевская область, киев, украина, вс рф, похороны, госизмена