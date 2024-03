https://ukraina.ru/20240318/1053947376.html

Хотели как хуже, а получилось по-нашему: провокации Запада на выборах президента РФ дали обратный эффект

Недруги России хотели сделать как хуже и сорвать президентские выборы, а получилось по-нашему - российские граждане и внутри страны, и далеко за её пределами продемонстрировали небывалое единство и поддержку действий Владимира Путина

Россияне пошли на рекордыПрезидентские выборы в Российской Федерации завершились, и завершились они с рекордными показателями.Во-первых, действующий глава государства Владимир Путин набрал наибольший результат за всё время участия в выборах – 87,28%. В 2018 году его поддержали 76,69% избирателей.Во-вторых, зафиксирована небывалая в истории современной России явка избирателей - 77,44%. Для сравнения, в 2018-м она составила 67,54%, в 2012-м – 65,3%, в 2008-м — 69,81%, в 2004-м – 64,4%, в 2000-м — 68,7%, в 1996-м — 69,8%. Больше, но ненамного было лишь 12 июня 1991 года - 76,66% - однако это ещё времена РСФСР.Таким показателям способствовал целый ряд факторов, начиная с нового формата проведения президентских выборов. Впервые они проходили на протяжении трёх дней, а не одного, как прежде. Кроме того, в трети регионов было доступно голосование в онлайн-формате (здесь явка ещё выше - 94% от подавших заявки), что позволило вовлечь в происходящее даже самых пассивных граждан. И заканчивая, как сказал на пресс-конференции в своём избирательном штабе Путин, драматическими событиями и тем, что сегодня переживает страна.А ещё стоит поблагодарить западные страны, которые своими провокациями лишь ещё больше сплотили российских граждан и обеспечили высокую явку на президентских выборах 2024 года. Они пытались сорвать выборы всеми возможными способами ─ к примеру, хакерскими атаками (общее количество DDOS-атак составило 12 млн, что в 150 раз больше, чем обычно). Но инфраструктура дистанционного голосования справилась. Кроме того, людей убеждали устраивать провокации на избирательных участках. Но нарушения были незначительными и на результаты не повлияли.Самым бесчеловечным проявлением желания повлиять на выбор народа стали массированные обстрелы Донбасса и приграничных регионов, а также попытки проникновения украинских ДРГ на территорию Белгородской и Курской областей. Тем не менее, люди не пугались и шли, зачастую рискуя жизнями, чтобы отдать свой голос на выборах и проявить свою гражданскую позицию.Зарубежные участки тоже не отстаютПроявляли активность российские граждане и за рубежом.Всего за пределами РФ работало 295 избирательных участков. По предварительным данным на 08:30 по московскому времени, явка на них составила 372 779 человек (но это цифры неокончательные), и это, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, беспрецедентные цифры. Например, во Франции проголосовало 5990 российских граждан, в Италии – 4535, в Великобритании – 2689, в Австралии – 2076, в Таиланде – 7665.В ряде стран людям приходилось часами ждать в очередях, образовавшихся у дипломатических миссий РФ. Такая картина наблюдалась, в частности, в Сербии, ОАЭ, Таиланде, Малайзии, Вьетнаме, Сингапуре, Китае, Японии, Южной Корее, Турции, Белоруссии, Казахстане, Армении (где голосовали в т.ч. российские граждане, находящиеся в Грузии), Азербайджане, Израиле, а также в европейских городах – Париже, Женеве, Риме, Мадриде, Варшаве (примечательно, что растянулась очередь до здания министерства национальной обороны Польши).Во французской столице люди продолжали стоять, несмотря на дождливую погоду. По словам корреспондента "Коммерсанта", очередь растянулась на полкилометра. Те, кто пришёл в 11:30, добирались до заветных бюллетеней примерно в 15:00, а те, кто приходил позже, ждали и того дольше."Пожалуй, это самая приятная очередь, в которой я стояла", — сказала одна из женщин.В Германии многим гражданам РФ, желающим проголосовать, пришлось не просто отстоять в очереди (кто-то ждал больше пяти часов), но и потратить полдня на дорогу, поскольку немецкая сторона закрыла четыре генеральных консульства (в Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Гамбурге). Поэтому работали участки только в единственном функционирующем генеральном консульстве в Бонне и посольстве в Берлине.И это при том, что в это же время возле посольства с разрешения властей Берлина проходила антироссийская акция, ради которой специально перекрыли целую улицу.В Бонне люди пришли на выборы как на праздник, с флагами РФ, в тельняшках и пилотках, открыто демонстрируя свой выбор в бюллетене. А недалеко от дипмиссии немцы скандировали "Россия".Возможно, никогда прежде все эти люди не ощущали себя российскими гражданами настолько сильно, как в день голосования на президентских выборах 17 марта 2024 года."Активное голосование за рубежом — это проявление национальной воли к жизни, россияне хотят оставаться на связи со страной, участвовать в таких важных политических, символических, жизненных актах, как голосование", - объясняет председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.Однако без провокаций не обошлось. Телеграм-каналы распространили сообщение, согласно которому посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев во время голосования на участке в Берлине якобы сопровождал к урне некую женщину с шарфом в цветах украинского флага. На самом деле на шарфе был орнамент чёрного, жёлтого, белого и голубого оттенков, а та самая женщина – супруга главы дипмиссии Нина Викентьевна.В недружественных странах прошли пикеты и митинги. В Стокгольме к посольству РФ пришла группа иноагентов и украинских националистов, которые пытались оказать влияние на желающих проголосовать. По словам очевидцев, они возложили розы и зажгли свечи в память об оппозиционном политике, а на установленном телеэкране транслировалось выступление его жены. Судя по всему, речь о недавно скончавшемся Алексее Навальном* и его вдове Юлии, которая, к слову, пришла в тот же день на избирательный участок в Берлин, где собравшиеся назвали её ненастоящей русской и призвали лишить гражданства РФ, пишет немецкое издание Bild.Избирательный участок в Кишинёве пришлось закрыть на некоторое время после того, как мужчина через ворота бросил во двор посольства РФ ёмкость с зажигательной смесью.Власти Прибалтики не могут запретить заходить на территорию российской дипмиссии гражданам РФ. Однако они могут запугать людей, пытаясь отбить у них желание исполнить свой гражданский долг. Руководство Латвии, например, приравняло участие в выборах к поддержке СВО, а за это в республике предусмотрена уголовная ответственность. Тех российских граждан, которые собирались голосовать на специально организованных избирательных участках в приграничных российских регионах, пограничники Эстонии и Финляндии предупреждали, что обратно их могут не пустить, но они всё равно переходили границу и голосовали.Как узнал МИД РФ, Белый дом поставил перед американскими НПО прямую задачу добиться снижения явки на выборах президента РФ, и с подачи Вашингтона через интернет-ресурсы распространялись призывы к российским гражданам игнорировать голосование. Кроме того, по словам посла РФ в США Анатолия Антонова, секретная служба Госдепартамента "позволила предателям" блокировать вход в посольство РФ во время выборов и создать помехи российским гражданам. Но не вышло. Люди продолжали стоять в очереди, американцы подходили и с любопытством интересовались, для чего они стоят. "Для участия в выборах президента России", - отвечали из очереди. В итоге в США проголосовали 969 граждан РФ.Запад видит правду, но признать её боится. А приходитсяЗападные политики ещё до президентских выборов в РФ объявили, что не признают их результаты.После завершения голосования первым из них высказался глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Со страницы в соцсети X дипломат утверждал, что голосование в России прошло в условиях "нехватки выбора для избирателей и отсутствия независимого мониторинга ОБСЕ". Американская газета The New York Times также написала о "выборах без реальной конкуренции", британский The Economist – о "фиктивных перевыборах".Наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ действительно не приглашали, как объяснила председатель ЦИК России Элла Памфилова, из-за их непрозрачности и недемократичности. Убеждались в этом не раз: доклады писались заранее, исходя из политической конъюнктуры западных стран, а мнения многих профессиональных наблюдателей, которые приезжали из разных государств, в рамках БДИПЧ ОБСЕ при подготовке доклада не обсуждались.А насчёт "нехватки выбора" высказалась наблюдатель от США, страны, претендующей на звание флагмана демократии, Санта Мейкине. "В магазине десять разных видов печенья, но когда касается кандидатов в президенты [США], у тебя только два варианта для выбора. Это не имеет смысла, но всё сводится к тому, чтобы ограничить выбор в бюллетене для населения США. Что я вижу здесь: приходите, двери открыты, проголосуйте, ваш голос имеет значение", - сказала она.Всего за ходом голосования в России следили 1115 международных наблюдателей из 129 стран мира. И все они признали высокий уровень организации избирательного процесса и призвали перенять опыт у Москвы. Никаких серьёзных нарушений наблюдатели не зафиксировали и никаких принуждений граждан к голосованию, как пытается убедить западная пресса, тоже. Зато были случаи давления со стороны Запада на наблюдателей на выборах президента РФ, сообщил наблюдатель от Грузии.И всё же правда понемногу просачивается в информационное пространство в Америке и Европе. Так, издание Financial Times написало, что Путин укрепил свою власть, несмотря на попытки Запада ввести жёсткие экономические санкции против Москвы. Парадоксально, но в России намного больше свободы и возможностей открыто обсуждать политические проблемы, чем в либеральной свободолюбивой Европе, отмечает немецкоязычный YouTube-канал Flavio von Witzleben."Путину удалось убедить русских своей способностью за 20 лет восстановить Россию и государственную власть, а также показать, что он не изолирован в мире, несмотря на тяжёлые западные санкции с 2022 года. Он вновь поместил Россию в центр мировой дипломатии. Россияне это видят и ценят", - заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.Так что лозунг нынешних президентских выборов "Вместе мы сила – голосуем за Россию!" полностью отражает действительность. А рекордные результаты голосования и небывалая ранее явка стали самым ярким подтверждением поддержки гражданами РФ по всему миру курса Владимира Путина, как бы ни пытались недруги России представить всё с точностью да наоборот. Как выглядит такой облом, можно увидеть в эфире британского телеканала Sky News. Корреспондент хотела показать зрителям, что россияне, пришедшие голосовать на участок при посольстве РФ в Лондоне, настроены крайне оппозиционно, однако женщина, к которой она обратилась за комментарием, сказала, что горячо поддерживает Путина и довольна его политикой.* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

