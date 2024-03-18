https://ukraina.ru/20240318/1053945808.html

Загадка санитарной зоны: выборы в России – кончина неонацистов на Украине

Загадка санитарной зоны: выборы в России – кончина неонацистов на Украине - 18.03.2024 Украина.ру

Загадка санитарной зоны: выборы в России – кончина неонацистов на Украине

Триумфальное проведение президентской кампании в России и такая же победа в ней действующего главы Российского государства Владимира Путина приближают бесславную кончину неонацистского режима президента Украины Владимира Зеленского

2024-03-18T15:09

2024-03-18T15:09

2024-03-18T15:09

россия

украина

владимир путин

сво

мнения

владимир зеленский

денис пушилин

вооруженные силы украины

запад

владимир скачко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/18/1049652450_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_de9a93f974f9b1fdaed9d6565de14227.jpg.webp

Причем если у Украины призрачные шансы сохраниться в крайне урезанном и трансформированном до неузнаваемости виде еще остаются, то на бывшем комике можно спокойно ставить жирный кол (не крест же ставить на сатанисте?!) И чем быстрее, тем лучше для всех.Чем дольше этот персонаж в кресле президента будет играть роль кровавой королевы попрошаек и выпрашивать деньги на оружие для войны в рамках специальной военной операции (СВО), тем больше погибнет людей. И в России, и на Украине. И даже наемников, наличие которых Запад отрицает, а значит, относить их к разряду людей – это большая натяжка в стиле "собаке – собачья смерть". Хотя и в сравнении наемника с собакой, которая может быть добрейшим животным, есть огромная несправедливость.Но не в этом суть, а в том, что сам Зеленский приближает свой конец. Во-первых, тем, что он сам в очередной раз вычеркивает себя из списков политиков, с которыми можно иметь дело в вопросах урегулирования военного конфликта на Украине.Зеленский и так уже нерукопожатен в России, без учета интересов которой урегулировать вопросы войны и мира на Украине невозможно. Нет, призрачный шанс решать без России есть – если она проиграет эту войну. Но это даже не смешно, а из области фантастики, приступы которой очень хорошо лечат психиатры и ВС РФ в рамках СВО. И не мнение же президента Франции Эмманюэля Макрона, надышавшегося дыма от горящего на парижских улицах фермерского навоза, в этих вопросах слушать.Зеленский самостоятельно издал указ, которым запретил сам себе участвовать в любых переговорах с Путиным. В Кремле сначала мягко указывали ему и всему Западу, аплодировавшему такой "смелости" клоуна, на эту откровенную глупость. А потом просто сказали, что переговоры с Зеленским невозможны. И пока он не отменит дурацкий указ, и пока – это самое главное! – урегулирование на Украине не учтет интересы безопасности России на украинском же направлении (нейтральный внеблоковый статус, демилитаризация, денацификация).Но Зеленский продолжает упорствовать в своем антипутинской раже и дурацком заблуждении. Путин избран на шесть лет, а СВО неуклонно движется к поражению Украины и победе России. И если Запад каким-то чудом хочет сохранить остатки Украины как хоть формально суверенного государства, то или Зеленский должен идти на переговоры с Путиным, или Западу нужно менять эту марионетку на кого-то хоть чисто внешне более вменяемого, с кем Москва сядет за один стол переговоров.А что делает Зеленский после выборов 15-17 марта 2024 года в России? Он начинает рьяно подыгрывать Западу в кампании непризнания результатов российских выборов и избрания Путина президентом. Этим, извините, дурачкам на Западе кажется, что чем больше они будут говорить о нелегитимности Путина, тем им в мире больше поверят.И Зеленский уже подхватил этот жупел: комментируя итоги выборов в России, обвинил Москву в имитации демократии и "наехал" на Путина, сказав: "Всем в мире понятно, что этот деятель, как было уже часто в истории, просто заболел властью, и делает все, чтобы править пожизненно. Нет такого зла, которое он не совершит, чтобы продлить личную власть. И нет никого в мире, кто был бы застрахован от этого. …Все, что Россия делает на оккупированной территории Украины, является преступлением. За все, что сделано российскими убийцами в этой войне и ради путинской пожизненной власти, должно быть справедливое возмездие. Он боится больше всего только одного - справедливости. …В этой имитации выборов нет легитимности и не может быть. Этот деятель должен закончить на скамье подсудимых в Гааге - именно это мы должны обеспечить. Все в мире, кто ценит жизнь и порядочность".Отсюда вопрос: будет ли Москва идти на переговоры с Киевом после этих слов и сядет ли Путин за один стол с Зеленским? Вот то-то же.Во-вторых, ─ и это немаловажно для размеров будущей сохранившейся Украины – президент Путин уже заявил, что если СВО продолжится агрессивными кровавыми выпадами ВСУ против российских регионов, то Россия вынуждена будет создать санитарную зону на территориях, подчиненных киевскому режиму. "Я сейчас не готов говорить, что и как мы должны присоединять, и когда, но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму", ─ так и сказал победивший президент.По его словам, санитарная зона должна будет сделать главное – обезопасить освобожденные от неонацистов российские регионы от украинских ударов, "чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего, иностранного производства".А глава ДНР Денис Пушилин дополнил Путина еще более откровенно: "Согласно конституции, территория ДНР находится по административным границам бывшей Донецкой области. Соответственно, "санитарная зона" должна находиться по территории, по крайней мере, Днепропетровской области". Чтобы, значит, дроны и беспилотники, "хаймарсы" и "шторм шэдоу" со всякими "атакамсами" и "вампирами" не долетали даже до границ ДНР с ЛНР или до Запорожской и Херсонской областей России.В полной мере это касается и Крыма, Белгородской, Курской и Брянской областей, которые подвергаются украинским атакам. Следовательно, санитарная зона и тут будет направлена от границ России и расположена на украинской территории. Иначе ведь никак не получается.И как вы понимаете, эти планы уж никак не вяжутся с геополитическими бреднями киевского режима о "возвращении Украины к границам 1991 года". Не говоря уже о шароварном "параде победы ВСУ по Красной площади в Москве".О чем говорят эти планы? Да о том, что вожделенная территориальная целостность Украины уже не является никакой высшей ценностью. И для Киева с Западом, которые ничего не могут сделать, чтобы предотвратить развал Украины и дробление ее в интересах потенциального победителя – России. И для России, для которой создание санитарных зон и буферов безопасности на своих юго-западных границах – дело недалекого будущего и обеспечения своей государственной безопасности. То есть, речь идёт о выполнении задач и достижении целей СВО, которая для этого и затевалась.Все! Круг замыкается: безопасность России нужна, а достичь ее без развала Украины на части невозможно. Значит, необходимо обеспечивать её безопасность за счет Украины. Такова логика всякой, в том числе и этой, войны: правила будущей общей жизни диктуют победители.Украине просто не надо было подыгрывать Западу, превращаться в покорный и тупой инструмент в его руках, не нагнетать русофобию, не задираться к России и к русскому миру, не гнобить русских людей – тогда, может быть, и пронесло бы. В хорошем смысле этого слова. А так проносит в плохом и выносит на помойку истории…И если не будут переговоров о мире, то продолжится война с известным концом – победит Россия. А значит, и Зеленского не будет, и санитарная зона появится. А вместо части Украины или в ее составе, но под чужим (чьим – это вопрос договоренностей о мире) контролем – это не так и важно. Той Украины, которая после госпереворота 2014 года превратилась в АнтиРоссию и провоцировала войну, уже не будет никогда.И правильно. Если Украина не нужна самим украинцам, то кто же тогда о ней позаботится. Этот вопрос, похоже, ни Зеленского, ни его западных кураторов не волнует. От слова "совсем".

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240318/1053937788.html

https://ukraina.ru/20240318/1053938451.html

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

россия, украина, владимир путин, сво, мнения, владимир зеленский, денис пушилин, вооруженные силы украины, запад, владимир скачко