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Проголосовали за демократию и свободу. Зарубежные эксперты об итогах выборов в России

Проголосовали за демократию и свободу. Зарубежные эксперты об итогах выборов в России - 18.03.2024 Украина.ру

Проголосовали за демократию и свободу. Зарубежные эксперты об итогах выборов в России

По результатам обработки 99,01 процента протоколов, на выборах президента России лидирует Владимир Путин с 87,33 процента голосов. Николай Харитонов набирает 4,31 процента, Леонид Слуцкий - 3,19 процента, Владислав Даванков - 3,79 процента, следует из данных ЦИК РФ

2024-03-18T08:52

2024-03-18T08:52

2024-03-18T08:52

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Постоянный вице-президент Общества корейско-российской дружбы и президент Всемирной профессиональной ассоциации самбо в Южной Корее Мун Чжон Гым отметил, что нынешние выборы президента в России показали, что именно народ выбирает своего лидера, и сейчас большая часть мира поддерживает Владимира Путина, за исключением Запада и еще пары мест."Я уверен, что Путин внесет значительный вклад в мировой и международный порядок. Многие в Южной Корее и в американских СМИ всегда находят в Путине что-то отрицательное, но именно народ выбирает своего лидера. Я встречался с президентом Путиным три раза и считаю, что он лидер, посланный России Богом. И российский народ считает также, а фейки, распространяемый Западом, только оскорбляют их национальное достоинство", - отметил эксперт.Турецкая газета Aydınlık в статье, посвященной президентским выборам в РФ, написала, что российский народ усилил поддержку Путина."Путин подтвердил свою уверенность в президентстве", - говорится в статье.Газета обратила также внимание на выступление Путина после обнародования предварительных результатов.Российский лидер заявил, что РФ сделает все, чтобы достигнуть целей национального развития по всем направлениям. Он добавил также, что реакция стран Запада на выборы в России ожидаемая, потому что они борются с РФ вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны.Китайский эксперт по российской проблематике Вэй Синьминь указал, что причина, по которой народ России на протяжении последних 20 лет голосует за Путина, связана с религией, культурой, воспитанием и национальной идентичностью россиян."Став президентом (в 2000 году - ред.), Путин все силы направил на стабилизацию внутри страны, восстановление экономики, нормализацию обстановки в Чечне, помощь бедным слоям населения. Благодаря комплексу действенных мер политическое положение заметно выправилось, в экономике наметился подъем, а граждане России вновь обрели уверенность в своей стране", - отметил Вэй Синьминь.По его словам, за годы нахождения Путина на посту главы государства "его политические успехи можно назвать выдающимися.Вэй Синьминь считает, что для православного населения России Путин – свой человек, во время важных религиозных мероприятий, таких как Пасха и Рождество, он стоит рядом с патриархом Русской Православной церкви Кириллом, "для верующих совершенно естественно поддерживать Путина, только так они могут быть спокойны за страну и народ".Второй фактор – культура, по мнению автора статьи, "суть российской культуры заключается в уважении сильных и национальной сплоченности при ведущей роли патриотизма".Эксперт считает, что "на фоне украинского конфликта поднялся пик патриотизма в стране".Еще один фактор, по его мнению, это характер. Путин, указал он, "хорошо разбирается в национальных особенностях россиян, отлично улавливает настроение народа".Представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк указал, что итоги президентских выборов продемонстрировали единство российского народа в поддержке Путина."Когда смотришь из-за границы, видишь, что подавляющая поддержка президента Путина на национальных выборах в эти выходные отражает единство российского народа в поддержке выдающегося мирового лидера", - сказал Блэк."Президент Путин вступил в обширный и углубленный диалог как с российскими гражданами, так и с населением всего мира посредством недавнего, широко разошедшегося видеоинтервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Эта уникальная дискуссия представляет собой активное участие России в демократическом диалоге", - отметил он.По мнению Блэка, Путин способствовал движению к новой архитектуре экономического развития и безопасности посредством участия России в БРИКС, ЕАЭС и ШОС.Как указал Блэк, "неоднократные предложения президента Путина о переговорах" с целью прекращения конфликта на Украине и обеспечения мира во всей Европе "будут рассматриваться будущими наблюдателями как исторические".Международный аналитик из Аргентины Алехандро Пачилья подчеркнул, что россияне на выборах президента страны показали миру, где есть настоящие демократия и свобода."Я хочу поздравить российский народ с выбором свободы и демократии... в этот сложный момент, в этой ситуации конфликта... Это еще раз показывает, что в России, несмотря на условия конфликта, свобода и демократия победили. Это сообщение многим странам, которые говорят, что они демократичны, что они лидеры свободы, чтобы они увидели, что в России голосуют, несмотря на сложную ситуацию", - сказал Пачилья.В качестве примера он привел Украину."Самый простой пример это то, что происходит на Украине, где (Владимир) Зеленский приостановил выборы. Становится очевидным, где есть демократия, где есть свобода", - отметил аналитик.Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен заверил, что убедительная победа Путина на выборах президента РФ позволит эффективно бороться с фашизмом на Украине и в Европе.По его словам, сейчас и Европа, и в частности Финляндия управляются извне, и там разжигается русофобия, предпринимаются попытки дискредитировать российские выборы разными фейками, однако голосование показало реальный уровень поддержки президента РФ."Люди хотят действительно видеть сильную Россию, люди сплотились, и в Хельсинки было видно, что люди танцевали и говорили на русском, и не стеснялись, несмотря на провокации. И, конечно, это большое достижение, что Владимир Владимирович победил, потому что он и его команда могут остановить этот фашизм, который распространился на Украину, на страны Европы", - сказал Хейсканен.

https://ukraina.ru/20240317/1053932589.html

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новости, выборы, россия, украина, запад, владимир путин, цик, оон