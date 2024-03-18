https://ukraina.ru/20240318/1053938308.html

Главное за ночь 18 марта

Главное за ночь 18 марта - 18.03.2024 Украина.ру

Главное за ночь 18 марта

Владимир Путин побеждает на выборах президента России в первом туре, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 57,37% протоколов УИК и объявления результатов... Украина.ру, 18.03.2024

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2024-03-18T08:03

2024-03-18T10:27

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Владимир Путин побеждает на выборах президента России в первом туре, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 57,37% протоколов УИК и объявления результатов дистанционного электронного голосования.Выборы президента РФ показали, что все больше россиян интересуются внешнеполитическим курсом России и ситуацией внутри страны. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.18 марта 2014 года в Москве был подписан договор между Россией и Республикой Крым о принятии полуострова в состав РФ и образовании новых российских субъектов.Лондон советует Киеву удерживать линию фронта и, если надо, отступать на более удобные позиции, утверждает The Sunday Times.

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новости, россия, сша, москва, владимир путин, анатолий антонов, цик