Главное за ночь 18 марта
08:03 18.03.2024 (обновлено: 10:27 18.03.2024)
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Владимир Путин побеждает на выборах президента России в первом туре, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 57,37% протоколов УИК и объявления результатов дистанционного электронного голосования.
Выборы президента РФ показали, что все больше россиян интересуются внешнеполитическим курсом России и ситуацией внутри страны. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
18 марта 2014 года в Москве был подписан договор между Россией и Республикой Крым о принятии полуострова в состав РФ и образовании новых российских субъектов.
Лондон советует Киеву удерживать линию фронта и, если надо, отступать на более удобные позиции, утверждает The Sunday Times.