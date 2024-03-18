Главное за ночь 18 марта - 18.03.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 18 марта
Главное за ночь 18 марта - 18.03.2024 Украина.ру
Главное за ночь 18 марта
Владимир Путин побеждает на выборах президента России в первом туре, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 57,37% протоколов УИК и объявления результатов... Украина.ру, 18.03.2024
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Владимир Путин побеждает на выборах президента России в первом туре, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 57,37% протоколов УИК и объявления результатов дистанционного электронного голосования.Выборы президента РФ показали, что все больше россиян интересуются внешнеполитическим курсом России и ситуацией внутри страны. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.18 марта 2014 года в Москве был подписан договор между Россией и Республикой Крым о принятии полуострова в состав РФ и образовании новых российских субъектов.Лондон советует Киеву удерживать линию фронта и, если надо, отступать на более удобные позиции, утверждает The Sunday Times.
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новости, россия, сша, москва, владимир путин, анатолий антонов, цик
Новости, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Анатолий Антонов, ЦИК

Главное за ночь 18 марта

08:03 18.03.2024 (обновлено: 10:27 18.03.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Владимир Путин побеждает на выборах президента России в первом туре, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 57,37% протоколов УИК и объявления результатов дистанционного электронного голосования.
Выборы президента РФ показали, что все больше россиян интересуются внешнеполитическим курсом России и ситуацией внутри страны. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
18 марта 2014 года в Москве был подписан договор между Россией и Республикой Крым о принятии полуострова в состав РФ и образовании новых российских субъектов.
Лондон советует Киеву удерживать линию фронта и, если надо, отступать на более удобные позиции, утверждает The Sunday Times.
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
07:30
Путин высказался насчет мирных переговоров по УкраинеРоссия выступает за мирные переговоры по Украине. Об этом заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин
 
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