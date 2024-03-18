https://ukraina.ru/20240318/1053917719.html

Эвакуировать Харьков не будут: политолог рассказал, каким способом Киев сделает из города "живой щит"

Эвакуировать Харьков не будут: политолог рассказал, каким способом Киев сделает из города "живой щит" - 18.03.2024 Украина.ру

Эвакуировать Харьков не будут: политолог рассказал, каким способом Киев сделает из города "живой щит"

Харьков - это огромный город с миллионным населением. Эвакуировать его Киев не будет, а станет использовать как живой щит. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-03-18T04:50

2024-03-18T04:50

2024-03-18T04:50

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эвакуация

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Я очень хочу, чтобы освобождение Харькова произошло как можно скорее, но при этом "малой кровью". Вряд ли это будет происходить по образцу Мариуполя, Авдеевки и Марьинки, где были укрепрайоны, рассказал политолог.Харьков - это огромный город с миллионным населением, среди жителей много беженцев. Эвакуировать его Киев не будет, а станет использовать как живой щит. Поэтому атаковать город напрямую ВС РФ нецелесообразно, добавил эксперт.На этом направлении будут найдены верные стратегические решения. Харьков будет отключен от всей остальной Украины и скорее всего, просто сдастся, потому что гарнизону нет смысла сидеть в окружении. Их выведут и отправят на участки фронта, которые важны для защиты самого Киева, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Даже если ВСУ выставят живой щит, Россия отключит Харьков от остальной Украины читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240315/1053890968.html

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новости, харьков, киев, россия, самойлов, окружение, наступление, оборона, сво, эвакуация, полтава, днепропетровск