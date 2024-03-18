Эвакуировать Харьков не будут: политолог рассказал, каким способом Киев сделает из города "живой щит"
© Иван Остоженкопамятник Независимости, Харьков
© Иван Остоженко
Харьков - это огромный город с миллионным населением. Эвакуировать его Киев не будет, а станет использовать как живой щит. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Я очень хочу, чтобы освобождение Харькова произошло как можно скорее, но при этом "малой кровью". Вряд ли это будет происходить по образцу Мариуполя, Авдеевки и Марьинки, где были укрепрайоны, рассказал политолог.
Харьков - это огромный город с миллионным населением, среди жителей много беженцев. Эвакуировать его Киев не будет, а станет использовать как живой щит. Поэтому атаковать город напрямую ВС РФ нецелесообразно, добавил эксперт.
"Лучше его обойти, тем более, для этого существуют большие пространства между Харьковом и Полтавой и возможности продвигаться по левому берегу Днепра к Днепропетровску", - отметил Самойлов.
На этом направлении будут найдены верные стратегические решения. Харьков будет отключен от всей остальной Украины и скорее всего, просто сдастся, потому что гарнизону нет смысла сидеть в окружении. Их выведут и отправят на участки фронта, которые важны для защиты самого Киева, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Даже если ВСУ выставят живой щит, Россия отключит Харьков от остальной Украины читайте на сайте Украина.ру.
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