https://ukraina.ru/20240314/1053885457.html

Алексей Самойлов: Даже если ВСУ выставят живой щит, Россия отключит Харьков от остальной Украины

Алексей Самойлов: Даже если ВСУ выставят живой щит, Россия отключит Харьков от остальной Украины - 14.03.2024 Украина.ру

Алексей Самойлов: Даже если ВСУ выставят живой щит, Россия отключит Харьков от остальной Украины

Российские подразделения отразили очередную попытку прорыва украиской ДРГ на территорию России. На это раз у села Сподарюшино. Потери противника составили до 195 человек, а также пять танков и несколько единиц другой бронетехники.

2024-03-14T15:45

2024-03-14T15:45

2024-03-14T15:45

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Украинское государство ведет себя как террорист, и с ним надо поступать соответственно, считает участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Алексей Николаевич, вторые сутки продолжаются интенсивные бои в приграничных районах Курской и Белгородской областей. Среди очевидных причин террористической активности − приближающиеся выборы президента Российской Федерации. Но есть ли военный смысл у этих атак?- Нет. Военного смысла нет никакого. Даже если мы смоделируем самую негативную ситуацию. Например, эти группы смогут захватить какие-то поселки. Что дальше? Как они будут обеспечивать свою жизнедеятельность, удержание населенных пунктов? Кроме террористических, никаких других задач не преследуется.Это обычный украинский терроризм, один из видов воздействия на российское общество для создания негативного общественно-политического настроения накануне выборов президента. Но боевые действия на фронте не остановятся. Основные резервы Украина сосредоточила на фронте, а в этих акциях участвуют псевдорусские националисты, а на самом деле, обычные диверсанты и террористы. То есть это уже не война, это государство-террорист, которое использует террористические методы против мирных граждан.- Правительство Украины выделило более 52 миллионов долларов для строительства фортификационных сооружений в Сумской области на северо-востоке страны, что в 20 раз превышает весь прошлогодний объем средств, выделенных на эти цели. На ваш взгляд, в чем замысел командования ВСУ?- Сумская область граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями. Эти участки могут быть использованы нашими вооруженными силами для осуществления специальных операций по предотвращению диверсионных атак со стороны украинского государства.Хотя мы знаем, какие фортификационные сооружения возвели ВСУ в Авдеевке, Марьинке, школа у нас одна. Вопрос в том, успеют ли они прикрыть границу от Белоруссии до Белгородской области, это около 400 километров.Тем более у нас есть совершенно новая тактика борьбы с укрепрайонами путем применения авиационных средств поражения. Это корректируемые фугасные авиабомбы (ФАБ).- Насколько удобен рельеф местности в местах предполагаемого строительства этой линии сооружений для наступления?- Там есть свои сложности, но это еще сухой кусок земли. Дальше к Черниговской области, к границе с Белоруссией очень заболоченная местность, большие серьезные леса. Но и мы не наступаем со стороны северного фаса, поскольку декларируем свои действия как специальную военную операцию. Мы идем по линии боевого соприкосновения. Почему мы не двигаемся из Белгородской области в Харьковскую? Очевидно есть политические соображения на этот счет, и достаточно весомые.Харьковская область удобна для перемещения войск. Тут достаточно дорог, в том числе проселочных. Земля подсохнет здесь быстро. Сумская область тоже подходящая местность для проведения подобных операций. Так что здесь ВСУ будут создавать укрепрайоны. А дальше в Черниговской области они будут использовать и естественные преграды. Но там возникнут сложности не только для наступающих, но и для обороняющихся. Вопрос в том, хватит ли у них ресурсов для обороны.- Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс предрек Украине потерю в 2024 году значительных территорий. По его словам, без новых поставок в этом году появится еще больше примеров, подобных Авдеевке. Освобождение Харькова может произойти уже в этом году?- Я очень хочу, чтобы это произошло как можно скорее, но и малой кровью. Освобождение Харькова вряд ли будет происходить по образцу Мариуполя, Авдеевки и Марьинки, где были укрепрайоны. Это огромный город с миллионным населением, среди них много беженцев. Эвакуировать его Киев не будет, станет использовать как живой щит, поэтому атаковать город напрямую вряд ли целесообразно. Лучше его обойти, тем более, для этого существуют большие пространства между Харьковом и Полтавой и возможности продвигаться по левому берегу Днепра к Днепропетровску.Думаю, стратегические решения будут найдены в этом направлении. Харьков будет отключен от всей остальной Украины. И скорее всего, просто сдастся, потому что гарнизону нет смысла сидеть в окружении и заниматься каннибализмом. Хотя от нацистов это можно ожидать. Но думаю их выведут и отправят на участки фронта, которые важны для защиты самого Киева.

https://ukraina.ru/20231128/1051511762.html

https://ukraina.ru/20240314/1053881970.html

https://ukraina.ru/20240314/1053884438.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, харьков, украина, белгородская область, алексей самойлов, вооруженные силы украины, украина.ру, цру, сво