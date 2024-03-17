"Вокруг Булгакова": 30 слов из "Мастера и Маргариты"

В одной из ранних редакций содержалось важное уточнение — «красным генеральским подбоем». Оно было отлично понятно современникам Булгакова — белый плащ (шинель) с красной подкладкой входил в форму генералов Русской императорской армии. Его можно увидеть, например, на картине Василия Верещагина «Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой». Там «белый генерал» на белом коне одет в эту самую белую шинель с красной подкладкой.

Однако, в окончательной редакции Булгаков усложнил картину.

Символика белого с красным и так понятна читателю и чётко фиксировала статус Понтия Пилата в действии книги — «первый после бога» (точнее — после принцепса Тиберия Августа).

Но Булгакову этого мало. Он убирает «генерала», а подбой делается «кровавым». Таким образом, эта деталь одежды напрямую отсылает нас к противоречивому евангельскому образу Пилата, который вначале защищал Иисуса, но позже «умыл руки», предав Сына Божьего мучительной и унизительной казни. В таком качестве он и попал в христианский Символ веры: «распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна».

Кстати, римский воинский плащ — палудаментум, — действительно мог быть белым (чаще — пурпурным), правда, без подбоя, но с каймой (опять же пурпурной, или, как у Булгакова, багряной). Капюшона у него не было. Впрочем, в сцене беседы Пилата с Афранием и не указано, что начальник тайной службы присутствовал при казни именно в военном плаще, напротив — подчёркнуто, что он переоделся в военный плащ.

2. «Шаркающей кавалерийской походкой»

Из реальной биографии Понтия Пилата нам известно только то, что написано в Евангелиях, у Тацита и у Флавия. Эти сведения касаются только его службы наместником принцепса (императора) в Иудее.

Потому биографию своего литературного Пилата Булгаков пишет буквально с чистого листа. Захотелось ему сделать Пилата военным (впрочем, императорские наместники, как считается, обычно начинали службу в армии) — сделал. Появилось идеальное сочетание генеральского плаща и шаркающей кавалерийской походки. Захотелось, в соответствии со средневековой немецкой легендой, сделать его сыном крестьянки и короля-звездочёта — сделал. Писатель — хозяин своему персонажу. До поры, до времени.

Это обстоятельство привносило дополнительную остроту в конфликт, который разгорается в дальнейшем тексте:

«Не струсил же теперешний прокуратор Иудеи, а бывший трибун в легионе, тогда, в Долине Дев, когда яростные германцы чуть не загрызли Крысобоя-великана. Но, помилуйте меня, философ! Неужели вы, при вашем уме, допускаете мысль, что из-за человека, совершившего преступление против кесаря, погубит свою карьеру прокуратор Иудеи?»

Кстати, сражение в Долине Дев (Идиставизо), вполне историческое и почерпнуто Булгаковым, скорее всего, из того же Тацита (напрямую или посредством гимназического курса древней истории).

Кавалерийский генерал, храбрец, герой войны с варварами оказывается бессилен перед варварскими же интригами и имперской государственной машиной.

Кстати говоря, хромота намекает на некую связь Пилата с другим героем романа — Воландом. А их обоих — с… Иосифом Сталиным, у которого, по ходившим тогда слухам, были сросшиеся пальцы на ноге.

Случайность тут маловероятна ещё и потому, что в описываемый период римляне в кавалерии не служили. Вероятность же того, что сам Пилат был выходцем из провинций не слишком велика (хотя историки такую возможность признают).

3. «Ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана»

Нисан в еврейском календаре — первый месяц года, соответствующий марту-апрелю (в арабских странах название «нисан» бесхитростно присвоено апрелю).

Если относительно конкретного года, когда происходили события Страстной недели, во времена Булгакова велась научная дискуссия, то с месяцем определённость есть — события происходили перед Пасхой (Песахом), которую правоверные иудеи празднуют 15 нисана. Вечером 14 нисана (после захода солнца) евреи собираются за праздничным столом на Пасхальный Седер и читают Пасхальную Агаду (этот момент в романе зафиксирован в описании судьбы Иуды)

Казнь преступников должна была состояться накануне, поскольку в праздник казнить (и вообще заниматься какими-либо делами, как и в шаббат) не полагалось. Это правило и не нарушается — в Евангелиях Иисус умирает очень быстро, чем удивляет Пилата, у Булгакова Иешуа (собственно, это арамейское прочтение иудейского Иисус) убивают по приказу Пилата.

По булгаковской хронологии (отличной от хронологии Евангелий) суд Пилата происходит утром 14 нисана. Арест Иисуса и суд Синедриона происходит накануне вечером (а к тетрарху дело посылали не иначе как ночью). Теоретически это было допустимо, поскольку речь шла о преступлении против веры. В таких случаях Талмуд предписывает вершить суд даже ночью.

4. «В крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого»

Ирод I Великий — царь Иудеи в 37-1 годах до н.э. Царём стал благодаря поддержке Рима. Среди наследия Ирода Великого были реконструкция Второго Храма, строительство крепости («башни») Антония и дворца в Иерусалиме.