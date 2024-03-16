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Оборонительное гнездо ВСУ: эксперт о том, что происходит в донбасском Нью-Йорке
Оборонительное гнездо ВСУ: эксперт о том, что происходит в донбасском Нью-Йорке - 16.03.2024 Украина.ру
Оборонительное гнездо ВСУ: эксперт о том, что происходит в донбасском Нью-Йорке
ВСУ оборудовали оборонительные рубежи в поселке Нью-Йорк в Донбассе, однако ставку при атаках российской армии они все равно будет делать на живую силу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов
2024-03-16T09:00
2024-03-16T09:00
2024-03-16T09:00
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Этот поселок основали немецкие колонисты, после войны его переименовали в Новгородское. В рамках декоммунизации Украина вернула ему старое название, напомнил Измайлов. По его словам, в 2022 году ВС РФ после взятия Верхнеторецкого имели в этом районе серьезные успехи, остановившись на окраинах поселка. Но видно, что ВСУ не надеются на фортификацию, укрепрайоны, а наступление российской армии надеются остановить людскими ресурсами. Командование ВСУ понимает, что, если оно не затормозит наше наступление между Красногоровкой и Авдеевкой, разразится катастрофа, резюмировал Измайлов. Полный текст интервью Олега Измайлова "После Невельского ВС РФ предстоит штурмовать природную крепость и гнездо ВСУ в Нью-Йорке" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, нью-йорк, донбасс, всу, олег измайлов
Новости, Украина, Нью-Йорк, Донбасс, ВСУ, Олег Измайлов
Оборонительное гнездо ВСУ: эксперт о том, что происходит в донбасском Нью-Йорке
ВСУ оборудовали оборонительные рубежи в поселке Нью-Йорк в Донбассе, однако ставку при атаках российской армии они все равно будет делать на живую силу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов
Этот поселок основали немецкие колонисты, после войны его переименовали в Новгородское. В рамках декоммунизации Украина вернула ему старое название, напомнил Измайлов.
По его словам, в 2022 году ВС РФ после взятия Верхнеторецкого имели в этом районе серьезные успехи, остановившись на окраинах поселка.
"Там ВСУ создали оборонительное гнездо. Это Дзержинск, Новгородское-Нью-Йорк, железнодорожные станции Магдалиновка и Дылеевка. По железнодорожной ветке из Константиновки можно было снабжать гарнизон Дзержинска", - сказал эксперт.
Но видно, что ВСУ не надеются на фортификацию, укрепрайоны, а наступление российской армии надеются остановить людскими ресурсами. Командование ВСУ понимает, что, если оно не затормозит наше наступление между Красногоровкой и Авдеевкой, разразится катастрофа, резюмировал Измайлов.