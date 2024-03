https://ukraina.ru/20240315/1053910909.html

Непобедимость ─ главный недостаток Путина в глазах Запада. Западные СМИ о президентских выборах в России

Непобедимость ─ главный недостаток Путина в глазах Запада. Западные СМИ о президентских выборах в России - 15.03.2024 Украина.ру

Непобедимость ─ главный недостаток Путина в глазах Запада. Западные СМИ о президентских выборах в России

Западные СМИ комментируют начало голосования на президентских выборах в России. Большинство из них отмечает отсутствие интриги - у Владимира Путина нет настоящих соперников

2024-03-15T17:06

2024-03-15T17:06

2024-03-15T17:06

эксклюзив

россия

президентские выборы

владимир путин

запад

алексей навальный

михаил ходорковский

der spiegel

украина

telegram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053615373_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b97dfe6136dbdfa4a32746c9cdd0b9ac.jpg

Победитель президентских выборов 2024 года в России известен, так как у главного кандидата, действующего президента Владимира Путина фактически нет конкурентов, полагают ведущие западные СМИ в своих статьях, опубликованных накануне открытия избирательных участков в России 15 марта.Американская газета The New York Times считает, что после того, как главный потенциальный конкурент Путина, оппозиционер Алексей Навальный* в прошлом месяце умер в тюрьме, президентские выборы в России "напоминают скачки, но представляют собой скорее заранее определенный референдум в cоветском стиле".Остальные кандидаты, утверждает издание, не могут составить реальную конкуренцию действующему президенту, так как все они являются действующими членами Государственной Думы, которая поддержала специальную военную операцию на Украине и проголосовала за "усиление цензуры и законы, ограничивающие права геев".Американская газета признает, что Владимир Путин "пользуется определенной поддержкой", но при этом заранее обвиняет Кремль в намерении подтасовать результаты голосования. По словам авторов публикации, в условиях украинского конфликта "Кремлю необходимо продемонстрировать огромную народную поддержку", которой пользуется президент России.В этом российским властям поможет проведение выборов в новых регионах, в которых практически невозможно отслеживать ход голосования, утверждают собеседники издания.The New York Times подчеркивает, что граждане России фактически лишены возможности протестовать против результатов выборов, так как уличные демонстрации запрещены."Кампания "Полдень против Путина", проводимая организацией г-на Навального*, предполагает скопление на избирательных участках в полдень воскресенья. Но существует ряд препятствий, включая возможные столкновения с полицией", - опасается за протестующих американское издание.Поэтому самый простой способ выразить свой протест – это проголосовать за кого-то другого, советует NYT.Статью, посвященную российским выборам, газета завершает рассуждениями на тему "может ли Путин остаться президентом пожизненно". Издание напоминает, что в 2000 году Владимир Путин был назначен преемником президента Бориса Ельцина. В 2008 году он стал премьер-министром при президенте Медведеве, чтобы в 2014 году вернуться на высший пост."Срок президентских полномочий был продлен до шести лет до голосования в 2018 году, а затем в 2020 году Путин снова изменил конституцию, чтобы обнулить часы своего срока. На данный момент он может иметь как минимум два срока до 2036 года", - пишет The New York Times.В Германии голосование в новых российских регионах назвали фиктивнымНемецкий Der Spiegel не считает президентские выборы в России ни свободными, ни честными, так как в них не участвуют реальные представители оппозиции. В статье, опубликованной на страницах издания, отмечается, что кандидаты, "выступившие против путинской агрессивной войны", даже не были допущены к участию в предвыборной гонке."Кремль также в течение трех дней организовал незаконные фиктивные выборы на оккупированных территориях Украины. Украина выразила протест против голосования, проведенного с нарушением международного права, и призвала международное сообщество не признавать результаты", - пишет немецкая газета.Большое внимание Der Spiegel уделяет анонсированной на 17 марта оппозиционной акции "Полдень против Путина", которую, как подчеркивает издание, поддержала вдова Алексея Навального* Юлия.Сторонники акции надеялись, что нашли законный и безопасный способ протестовать против Кремля, так как антиправительственные демонстрации в России вне закона, а их организаторы и участники могут быть лишены свободы на несколько лет, подчеркивает немецкое издание."Прокуратура Москвы теперь объявила в платформе Telegram, что участие в "указанных массовых мероприятиях" наказуемо. По их мнению, "незаконные действия могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами избирательного права и работе избирательных комиссий", за что статья 141 УК предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы", - отмечает Der Spiegel.Драматический вопль в пустыне невежестваТем временем автор польского издания Rzeczpospolita Ирена Ласота сомневается в том, что российская оппозиция своим протестом 17 марта чего-либо добьется.Ласота называет текущее голосование "выборами без выбора", но при этом считает, что отношение российской оппозиции к нему как минимум странное. По ее словам, одним из лидеров этой оппозиции считается Михаил Ходорковский** - бывший олигарх, который 20 лет назад считался самым богатым россиянином с состоянием в15 миллиардов долларов."Путин не только посадил его за решетку, сослал в Сибирь, но и отпустил с сумками (…) Так или иначе, осуждение Ходорковского способствовало, больше, чем война в Чечне, открытию глаз Западу, что что-то с этой демократией и верховенством закона в России не совсем так. И слава ему за это", - пишет Ласота.Сегодня Ходорковский** финансирует "в основном эмигрантские и в основном неэффективные антипутинские инициативы – и, следовательно, считается авторитетом и даже главой оппозиции", добавила автор публикации."Ходорковский призвал выступить против избрания Путина президентом России. И как это сделать? Очень просто ─ пойти на избирательные урны, желательно в полдень, если кто-то может, и своим присутствием проявить несогласие с политикой президента. Я не шучу. Когда я впервые прочитала это, я подумала, что это грубая и жестокая пропаганда самого Путина", - заявила Ласота.Акцию Ходорковского, к которой присоединилась и Юлия Навальная, автор польского издания назвала "драматическим воплем в пустыне невежества и беспомощности". По словам Ласоты, они не смогли призвать к бойкоту выборов, а даже если бы бойкот и состоялся, им нужны были бы "активные диссиденты, снимающие избирательные участки из укрытия, подсчитывающие голоса и сравнивающие реальные данные с официальными". А за это можно оказаться приговоренным к многолетнему тюремному заключению и "лагерю", подытожила Ирена Ласота.Путин – лидер глобального большинстваПолитолог из Сербии, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич в интервью изданию Украина.ру отметил, что реакция западных СМИ на президентские выборы в России не должна удивлять, так как Запад и Россия фактически находятся в состоянии войны.Об этом свидетельствуют и последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона, которые не оставляют никаких сомнений в настоящей подоплеке украинского конфликта, добавил Гайич."Когда речь идет об отношении Запада к российским президентским выборам, здесь есть один интересный момент, касающийся самого понятия демократии в западном толковании. Весь Запад кричит "как Путин может баллотироваться столько раз подряд?" Все забывают, что президент США Франклин Делано Рузвельт избирался на должность президента четыре раза подряд. Два последних его мандата фактически были военными – в 1940-м и в 1944-м году", - рассказал политолог.До Рузвельта ни один из президентов США не баллотировался на эту должность более чем дважды ─ не из-за формальных ограничений, а из-за того, что так было принято, добавил Гайич.„Еще в период пандемии коронавируса стало понятно, что мир входит в фазу долгожданной развязки, у которой будет и силовая составляющая. В таких условиях России, которая еле вышла из кризиса 1990-х годов, не нужна была внутренняя нестабильность. Уже тогда, когда в России прошла конституционная реформа, понятно было, что Москва готовится защищаться“, - заявил эксперт.По словам Гайича, Владимир Путин мешает Западу, потому что западные страны не могут победить его.„Это его главный недостаток в глазах лидеров западных стран. Им он мешает, потому что он всколыхнул все ранее существующее международное устройство, которое зиждилось на доминировании Запада. Им мешает то, что он не позволил разорить Сирию и превратить всю территорию Украины в собственную военную базу“, - сказал Гайич.При этом Владимир Путин пользуется неоспоримым международным авторитетом, добавил эксперт.„Я называю президента России лидером глобального большинства. Большинство стран поддерживает Россию. Китай является главной экономикой мира, по многим показателям он превзошел США. Но Россия – это та страна, которая может посадить за один стол лидера Китая Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендру Моди. Россия большая не только из-за территории, но и из-за исторической роли, которую в настоящее время играет“, - подытожил Стеван Гайич.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов** - признан в РФ иноагентом

https://ukraina.ru/20240315/1053895548.html

https://ukraina.ru/20240315/1053900103.html

https://ukraina.ru/20240314/1053879179.html

https://ukraina.ru/20240315/1053912148.html

россия

запад

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, россия, президентские выборы, владимир путин, запад, алексей навальный, михаил ходорковский, der spiegel, украина, telegram, украина.ру