Вступили в бой, сбежали по минным полям - Минобороны РФ об атаке ВСУ на Белгородскую область - 15.03.2024 Украина.ру
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Вступили в бой, сбежали по минным полям - Минобороны РФ об атаке ВСУ на Белгородскую область
Вступили в бой, сбежали по минным полям - Минобороны РФ об атаке ВСУ на Белгородскую область - 15.03.2024 Украина.ру
Вступили в бой, сбежали по минным полям - Минобороны РФ об атаке ВСУ на Белгородскую область
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 1,5 тысячи бойцов при попытках прорыва на территорию России 12-14 марта в Курской и Белгородской областях. Об этом в пятницу сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ
2024-03-15T12:41
2024-03-15T12:41
новости
вооруженные силы украины
россия
белгородская область
курская область
диверсанты
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Ведомство подчеркнуло, что "все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей Российской Федерации пресечены, атаки подразделений ВСУ отражены".Общие потери ВСУ составили более 1,5 тысяч боевиков, из которых около 500 - безвозвратные, уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.В частности, накануне украинские военные пытались высадить в районе Козинки вертолетный десант примерно из 30 боевиков, но он был блокирован и уничтожен.Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов на улице Республиканская, примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии.
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новости, вооруженные силы украины, россия, белгородская область, курская область, диверсанты
Новости, Вооруженные силы Украины, Россия, Белгородская область, Курская область, диверсанты

Вступили в бой, сбежали по минным полям - Минобороны РФ об атаке ВСУ на Белгородскую область

12:41 15.03.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 1,5 тысячи бойцов при попытках прорыва на территорию России 12-14 марта в Курской и Белгородской областях. Об этом в пятницу сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ
Ведомство подчеркнуло, что "все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей Российской Федерации пресечены, атаки подразделений ВСУ отражены".
Общие потери ВСУ составили более 1,5 тысяч боевиков, из которых около 500 - безвозвратные, уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.
В частности, накануне украинские военные пытались высадить в районе Козинки вертолетный десант примерно из 30 боевиков, но он был блокирован и уничтожен.
Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов на улице Республиканская, примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии.
"Остатки диверсионной группы, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где были уничтожены", - сообщили в министерстве.
Геннадий Алехин
10:36
Пытаются сорвать выборы в России. Представители ГУР прибыли в Харьков для помощи диверсантам - АлехинВоенный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин 15 марта рассказал, что в Харьков прибыли высокопоставленные представители Главного управления разведки (ГУР) Украины, чтобы руководить действиями подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попытаются сорвать выборы в Белгородском регионе
 
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