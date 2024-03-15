https://ukraina.ru/20240315/1053901267.html

Вступили в бой, сбежали по минным полям - Минобороны РФ об атаке ВСУ на Белгородскую область

Вступили в бой, сбежали по минным полям - Минобороны РФ об атаке ВСУ на Белгородскую область - 15.03.2024 Украина.ру

Вступили в бой, сбежали по минным полям - Минобороны РФ об атаке ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 1,5 тысячи бойцов при попытках прорыва на территорию России 12-14 марта в Курской и Белгородской областях. Об этом в пятницу сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ

2024-03-15T12:41

2024-03-15T12:41

2024-03-15T12:41

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вооруженные силы украины

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белгородская область

курская область

диверсанты

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Ведомство подчеркнуло, что "все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей Российской Федерации пресечены, атаки подразделений ВСУ отражены".Общие потери ВСУ составили более 1,5 тысяч боевиков, из которых около 500 - безвозвратные, уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.В частности, накануне украинские военные пытались высадить в районе Козинки вертолетный десант примерно из 30 боевиков, но он был блокирован и уничтожен.Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов на улице Республиканская, примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии.

https://ukraina.ru/20240315/1053898879.html

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