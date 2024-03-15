Вступили в бой, сбежали по минным полям - Минобороны РФ об атаке ВСУ на Белгородскую область
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 1,5 тысячи бойцов при попытках прорыва на территорию России 12-14 марта в Курской и Белгородской областях. Об этом в пятницу сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ
Ведомство подчеркнуло, что "все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей Российской Федерации пресечены, атаки подразделений ВСУ отражены".
Общие потери ВСУ составили более 1,5 тысяч боевиков, из которых около 500 - безвозвратные, уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.
В частности, накануне украинские военные пытались высадить в районе Козинки вертолетный десант примерно из 30 боевиков, но он был блокирован и уничтожен.
Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов на улице Республиканская, примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии.
"Остатки диверсионной группы, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где были уничтожены", - сообщили в министерстве.
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