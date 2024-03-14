В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА - 14.03.2024 Украина.ру
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В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА
В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА - 14.03.2024 Украина.ру
В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА
В Воронежской области введён режим опасности атаки беспилотниками, сообщил 14 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев
2024-03-14T16:12
2024-03-14T16:12
новости
воронежская область
россия
беспилотники
бпла
атака
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Глава региона подчеркнул, что российские силы противовоздушной обороны наготове.Гусев призвал жителей Воронежской области следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России. "Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход", - написал он.Накануне, 13 марта, утром Гусев сообщил, что за сутки средствами ПВО и системами РЭБ уничтожено более 40 воздушных целей. Пострадавших и значительных повреждений нет.
https://ukraina.ru/20240313/1053857681.html
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новости, воронежская область, россия, беспилотники, бпла, атака
Новости, Воронежская область, Россия, беспилотники, БПЛА, атака

В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА

16:12 14.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Свердловскую область. Александр Гусев
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Свердловскую область. Александр Гусев - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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В Воронежской области введён режим опасности атаки беспилотниками, сообщил 14 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев
"Внимание! На территории Воронежской области введен режим опасности атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие", - написал губернатор.
Глава региона подчеркнул, что российские силы противовоздушной обороны наготове.
Гусев призвал жителей Воронежской области следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России. "Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход", - написал он.
Накануне, 13 марта, утром Гусев сообщил, что за сутки средствами ПВО и системами РЭБ уничтожено более 40 воздушных целей. Пострадавших и значительных повреждений нет.
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НовостиВоронежская областьРоссиябеспилотникиБПЛАатака
 
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