https://ukraina.ru/20240314/1053886817.html
В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА
В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА - 14.03.2024 Украина.ру
В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА
В Воронежской области введён режим опасности атаки беспилотниками, сообщил 14 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев
2024-03-14T16:12
2024-03-14T16:12
2024-03-14T16:12
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воронежская область
россия
беспилотники
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атака
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Глава региона подчеркнул, что российские силы противовоздушной обороны наготове.Гусев призвал жителей Воронежской области следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России. "Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход", - написал он.Накануне, 13 марта, утром Гусев сообщил, что за сутки средствами ПВО и системами РЭБ уничтожено более 40 воздушных целей. Пострадавших и значительных повреждений нет.
https://ukraina.ru/20240313/1053857681.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, воронежская область, россия, беспилотники, бпла, атака
Новости, Воронежская область, Россия, беспилотники, БПЛА, атака
В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА
В Воронежской области введён режим опасности атаки беспилотниками, сообщил 14 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев