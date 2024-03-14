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В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА

В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА - 14.03.2024 Украина.ру

В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА

В Воронежской области введён режим опасности атаки беспилотниками, сообщил 14 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев

2024-03-14T16:12

2024-03-14T16:12

2024-03-14T16:12

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Глава региона подчеркнул, что российские силы противовоздушной обороны наготове.Гусев призвал жителей Воронежской области следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России. "Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход", - написал он.Накануне, 13 марта, утром Гусев сообщил, что за сутки средствами ПВО и системами РЭБ уничтожено более 40 воздушных целей. Пострадавших и значительных повреждений нет.

https://ukraina.ru/20240313/1053857681.html

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новости, воронежская область, россия, беспилотники, бпла, атака