https://ukraina.ru/20240314/1053879179.html

Метафизика выборов: кого и для чего мы выбираем

Метафизика выборов: кого и для чего мы выбираем - 14.03.2024 Украина.ру

Метафизика выборов: кого и для чего мы выбираем

Жизнь - не кино! Да, в фильмах второй план − всего лишь фон для раскрытия первого. И даже лучший актер, играющий второстепенную роль, и близко не сравнится по значимости с главным героем.

2024-03-14T11:59

2024-03-14T11:59

2024-03-14T11:59

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дмитрий выдрин

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В жизни все по-другому. Иногда неочевидные события и неявные сущности могут не уступать по своему значению и последствиям тому, что и на виду, и на слуху.Впервые прочитал об этом еще у подзабытого сегодня классика исторического материализма Карла Маркса.Вот, скажем, свечной заводик. Что он производит? Да свечи же! Это так очевидно из названия. Но он еще производит и тип работника, который изготавливает заявленную продукцию. На одном заводике это могут быть полуграмотные, полутрезвые работяги, которые слепо выполняют предписания технолога. На другом - опрятные "черные воротнички", которые понимают всю биохимию процесса не хуже "белых". Производительность на таких предприятиях будет разной. Как и жизнь их работников - от семейной до общественной...Рассказываю эту историю потому, что вспомнил одну давнюю поучительную статью. Не помню ее названия, а автором, кажется, был великолепный Эвальд Ильенков. И суть ее заключалась в выводе о том, что личность человека растет, мужает, мудреет только во время важного для него выбора. Скажем, за одну только бессонную ночь будущий абитуриент, когда он решает, в какой вуз все же подать документы, может повзрослеть больше, чем за весь предыдущий беспечный год.И тот же механизм, безусловно, работает на уровне общества. Гражданское общество не может расти не выбирая. Да, безусловно важен объект выбора. От него может зависеть множество параметров, аспектов, нюансов развития державы. Только вот нельзя забывать и субъект выбора. Ведь, не выбирая, он и субъектом-то перестает быть. Из живых существ не выбирают разве, что овощи. За них все решают другие: "Гиви, тебе нравятся помидоры?" "Есть - да. А так - нет!"Напоминаю эту банальную истину в свете наших президентских выборов. Мы не только выбираем главу державы. Мы себя форматируем, шлифуем, актуализируем… Короче - очеловечиваем в персональном, социальном, гражданском аспекте.В этом плане все те, кто участвует в формализации, фальсификации и пр. выборного акта, совершают не только антиправовое, но и античеловеческое преступление. Они не закон попирают, а личность разрушают.Уверен, что даже развал нерушимого Союза стал неизбежным именно после окончательного превращения выборов в фарс, в имитацию. Убили компетентного гражданина. И некому стало защитить державу…Знают ли об этом избиратели? Если и не знают, то интуитивно догадываются. Иначе почему готовы рисковать люди , которые твердо решили идти на избирательные участки на обстреливаемых территориях?Знают ли об этом враждебные политики? Если и не знают, то интуитивно догадываются. Именно поэтому украинская сторона бросила остатки всех сил, чтобы сорвать выборы хотя бы в приграничных регионах. Логика очевидна - не можешь убить солдата, убей гражданина.Именно поэтому отменены выборы − и президентские, и парламентские − на самой Украине. Там вообще не должно быть граждан. Только слуги. И служащие "очистки".В этом плане такие разные президенты, как Байден и Зеленский − "близнецы-братья". По духу. Только один стремится выхолостить суть выборов, превратив их в фарс. Другой − сыграть фарс с отменой выборов. Попутно выскажу гипотезу: против честных выборов, тем более, выборов вообще, выступают только те, кто нацелен на деиндустриализацию своей страны. Только им нужно массовое обрушение качества гражданина. Да, работник плохой, но как потребитель и прислуга − он идеален…А знают ли об этой метафизике наши лидеры? Если не знают, то интуитивно догадываются. Иначе зачем проводить дорогостоящую процедуру при столь понятной социологии. Надеюсь, что думают они не только об объекте, но и субъекте выбора. Страну без личностей не построить! Россия мечтает об эпохе героев. А героизм всегда начинается с выбора.

https://ukraina.ru/20240222/1053459784.html

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мнения, джо байден, россия, карл маркс, украина, президентские выборы, выборы, дмитрий выдрин