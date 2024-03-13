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Украинский конфликт может выйти за свои географические рамки, допустили в МИД РФ
Украинский конфликт может выйти за свои географические рамки, допустили в МИД РФ - 13.03.2024 Украина.ру
Украинский конфликт может выйти за свои географические рамки, допустили в МИД РФ
География боевых действий может расшириться за пределы Украины, а сам кризис начнёт развиваться бесконтрольно из-за провокаций стран НАТО. Такой сценарий развития событий допустила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-03-13T16:51
2024-03-13T16:51
2024-03-13T17:26
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"В результате необдуманных провокационных действий даже одной или двух стран членов Евросоюза или НАТО, украинский кризис может абсолютно спокойно выйти за свои географические рамки, приобрести совершенно иной масштаб и развиваться бесконтрольно", – сказала она. Речь идёт о провокационных действиях коллективного Запада, которые могут быть выполнены для того, чтобы поневоле сплотить некое сообщество единомышленников, потому как сегодня и внутри НАТО существует разное видение будущего Европы и ситуации на Украине. По словам Марии Захаровой, общеевропейский конфликт длится уже несколько лет, причём разнятся мнения не только по Украине, а также по торговой войне, которую страны Запада объявили России. Комментируя призыв Папы Римского к миру, она добавила, что российская сторона видит и ценит усилия людей, которые призывают к урегулированию конфликта и прекращению боевых действий между Россией и Украиной. "Мы видим, что с каждым днём общественных деятелей государств, которые выступают вот с такими мирными призывами, мирными инициативами, основанными не на конъюнктуре или не на скрытой какой-то ложной подоплёке, а искренне понимая реальность, становится всё больше. Мы благодарны всем", – заключила спикер российского ведомства. Ранее Мария Захарова сообщала, что публичные заявления членов НАТО говорят о готовности оккупировать Украину.
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новости, мария захарова, мид, нато, украина, россия, ес, папа римский, запад, сво
Новости, Мария Захарова, МИД, НАТО, Украина, Россия, ЕС, Папа Римский, Запад, СВО
Украинский конфликт может выйти за свои географические рамки, допустили в МИД РФ
16:51 13.03.2024 (обновлено: 17:26 13.03.2024)
География боевых действий может расшириться за пределы Украины, а сам кризис начнёт развиваться бесконтрольно из-за провокаций стран НАТО. Такой сценарий развития событий допустила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"В результате необдуманных провокационных действий даже одной или двух стран членов Евросоюза или НАТО, украинский кризис может абсолютно спокойно выйти за свои географические рамки, приобрести совершенно иной масштаб и развиваться бесконтрольно", – сказала она.
Речь идёт о провокационных действиях коллективного Запада, которые могут быть выполнены для того, чтобы поневоле сплотить некое сообщество единомышленников, потому как сегодня и внутри НАТО существует разное видение будущего Европы и ситуации на Украине.
По словам Марии Захаровой, общеевропейский конфликт длится уже несколько лет, причём разнятся мнения не только по Украине, а также по торговой войне, которую страны Запада объявили России.
"Могут быть риски открытой горячей фазы, единственная предсказуемость – только в агрессивных заявлениях стран Запада", — заявила представитель российского МИДа.
Комментируя призыв Папы Римского к миру, она добавила, что российская сторона видит и ценит усилия людей, которые призывают к урегулированию конфликта и прекращению боевых действий между Россией и Украиной.
"Мы видим, что с каждым днём общественных деятелей государств, которые выступают вот с такими мирными призывами, мирными инициативами, основанными не на конъюнктуре или не на скрытой какой-то ложной подоплёке, а искренне понимая реальность, становится всё больше. Мы благодарны всем", – заключила спикер российского ведомства.
Ранее Мария Захарова сообщала,
что публичные заявления членов НАТО говорят о готовности оккупировать Украину.