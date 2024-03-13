https://ukraina.ru/20240313/1053864562.html

Украинский конфликт может выйти за свои географические рамки, допустили в МИД РФ

Украинский конфликт может выйти за свои географические рамки, допустили в МИД РФ - 13.03.2024 Украина.ру

Украинский конфликт может выйти за свои географические рамки, допустили в МИД РФ

География боевых действий может расшириться за пределы Украины, а сам кризис начнёт развиваться бесконтрольно из-за провокаций стран НАТО. Такой сценарий развития событий допустила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-03-13T16:51

2024-03-13T16:51

2024-03-13T17:26

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"В результате необдуманных провокационных действий даже одной или двух стран членов Евросоюза или НАТО, украинский кризис может абсолютно спокойно выйти за свои географические рамки, приобрести совершенно иной масштаб и развиваться бесконтрольно", – сказала она. Речь идёт о провокационных действиях коллективного Запада, которые могут быть выполнены для того, чтобы поневоле сплотить некое сообщество единомышленников, потому как сегодня и внутри НАТО существует разное видение будущего Европы и ситуации на Украине. По словам Марии Захаровой, общеевропейский конфликт длится уже несколько лет, причём разнятся мнения не только по Украине, а также по торговой войне, которую страны Запада объявили России. Комментируя призыв Папы Римского к миру, она добавила, что российская сторона видит и ценит усилия людей, которые призывают к урегулированию конфликта и прекращению боевых действий между Россией и Украиной. "Мы видим, что с каждым днём общественных деятелей государств, которые выступают вот с такими мирными призывами, мирными инициативами, основанными не на конъюнктуре или не на скрытой какой-то ложной подоплёке, а искренне понимая реальность, становится всё больше. Мы благодарны всем", – заключила спикер российского ведомства. Ранее Мария Захарова сообщала, что публичные заявления членов НАТО говорят о готовности оккупировать Украину.

https://ukraina.ru/20240309/1053774854.html

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новости, мария захарова, мид, нато, украина, россия, ес, папа римский, запад, сво