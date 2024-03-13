https://ukraina.ru/20240313/1053861622.html

В Эстонии придумали способ финансирования Украины - взять в долг у граждан

В Эстонии придумали способ финансирования Украины - взять в долг у граждан - 13.03.2024 Украина.ру

В Эстонии придумали способ финансирования Украины - взять в долг у граждан

Предоставление Киеву 120 миллиардов евро в год будет достаточно для победы в конфликте, заявил канцлер минобороны Эстонии Кусти Салм изданию Euractiv

2024-03-13T15:14

2024-03-13T15:14

2024-03-13T15:14

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Выделение 120 миллиардов евро в год на военную помощь Украине "является приблизительной цифрой того, чего должно хватить Украине для победы в войне", - заявил Кусти Салм.Часть этой суммы могла бы быть профинансирована за счёт выпуска еврооблигаций, гарантами которых будут выступать страны Евросоюза, предложил Салм.Журналисты издания напомнили, что эстонские политики и чиновники в течение последних нескольких месяцев заявляли, что Украине нужно выиграть в конфликте, если западные союзники будут отдавать 0,25% своего ВВП. Такую стратегию разработали в Минобороны Эстонии. Предполагалось, что деньги будут потрачены на оборонное оборудование и боеприпасы.По словам Салма, если свыше 50 союзников Украины из коалиции Рамштайн поддержат ее таким образом, то сумма составит 120 миллиардов евро в год. "С этими деньгами к 2025 году Украина дойдет до точки, когда сможет истощать Россию", - заявил он.Сумма в 120 миллиардов евро не включает расходы Украины на западную военную подготовку и гражданскую помощь, добавил он.Эстонский канцлер Минобороны уточнил, что при условии, что такая сумма начнет поступать уже сейчас, влияние почувствуется только почти через год.Салм отметил, что некоторые страны заявили, что 0,25% ВВП не получится отдавать Украине, и "именно здесь вступает в игру обсуждение еврооблигаций". Эстонец призывал 27 стран-членов ЕС поручить исполнительной власти ЕС найти деньги на финансовых рынках и быть связанными процентными ставками. В качестве варианта рассматривают выпуск еврооблигаций для финансирования Украины, пишет Euroactiv."Поддержка накапливается довольно быстро", - заверил Сальм, добавив, что идея выпуска еврооблигаций “явно гораздо привлекательнее, чем найти 120 миллиардов евро в наших национальных бюджетах.

https://ukraina.ru/20240311/1053807356.html

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новости, эстония, украина, минобороны, ес, киев, поддержка, еврокомиссия, евросоюз