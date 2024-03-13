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В Эстонии придумали способ финансирования Украины - взять в долг у граждан
В Эстонии придумали способ финансирования Украины - взять в долг у граждан - 13.03.2024 Украина.ру
В Эстонии придумали способ финансирования Украины - взять в долг у граждан
Предоставление Киеву 120 миллиардов евро в год будет достаточно для победы в конфликте, заявил канцлер минобороны Эстонии Кусти Салм изданию Euractiv
2024-03-13T15:14
2024-03-13T15:14
2024-03-13T15:14
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Выделение 120 миллиардов евро в год на военную помощь Украине "является приблизительной цифрой того, чего должно хватить Украине для победы в войне", - заявил Кусти Салм.Часть этой суммы могла бы быть профинансирована за счёт выпуска еврооблигаций, гарантами которых будут выступать страны Евросоюза, предложил Салм.Журналисты издания напомнили, что эстонские политики и чиновники в течение последних нескольких месяцев заявляли, что Украине нужно выиграть в конфликте, если западные союзники будут отдавать 0,25% своего ВВП. Такую стратегию разработали в Минобороны Эстонии. Предполагалось, что деньги будут потрачены на оборонное оборудование и боеприпасы.По словам Салма, если свыше 50 союзников Украины из коалиции Рамштайн поддержат ее таким образом, то сумма составит 120 миллиардов евро в год. "С этими деньгами к 2025 году Украина дойдет до точки, когда сможет истощать Россию", - заявил он.Сумма в 120 миллиардов евро не включает расходы Украины на западную военную подготовку и гражданскую помощь, добавил он.Эстонский канцлер Минобороны уточнил, что при условии, что такая сумма начнет поступать уже сейчас, влияние почувствуется только почти через год.Салм отметил, что некоторые страны заявили, что 0,25% ВВП не получится отдавать Украине, и "именно здесь вступает в игру обсуждение еврооблигаций". Эстонец призывал 27 стран-членов ЕС поручить исполнительной власти ЕС найти деньги на финансовых рынках и быть связанными процентными ставками. В качестве варианта рассматривают выпуск еврооблигаций для финансирования Украины, пишет Euroactiv."Поддержка накапливается довольно быстро", - заверил Сальм, добавив, что идея выпуска еврооблигаций “явно гораздо привлекательнее, чем найти 120 миллиардов евро в наших национальных бюджетах.
https://ukraina.ru/20240311/1053807356.html
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новости, эстония, украина, минобороны, ес, киев, поддержка, еврокомиссия, евросоюз
Новости, Эстония, Украина, Минобороны, ЕС, Киев, поддержка, Еврокомиссия, Евросоюз
В Эстонии придумали способ финансирования Украины - взять в долг у граждан
Предоставление Киеву 120 миллиардов евро в год будет достаточно для победы в конфликте, заявил канцлер минобороны Эстонии Кусти Салм изданию Euractiv
Выделение 120 миллиардов евро в год на военную помощь Украине "является приблизительной цифрой того, чего должно хватить Украине для победы в войне", - заявил Кусти Салм.
Часть этой суммы могла бы быть профинансирована за счёт выпуска еврооблигаций, гарантами которых будут выступать страны Евросоюза, предложил Салм.
Журналисты издания напомнили, что эстонские политики и чиновники в течение последних нескольких месяцев заявляли, что Украине нужно выиграть в конфликте, если западные союзники будут отдавать 0,25% своего ВВП. Такую стратегию разработали в Минобороны Эстонии. Предполагалось, что деньги будут потрачены на оборонное оборудование и боеприпасы.
По словам Салма, если свыше 50 союзников Украины из коалиции Рамштайн поддержат ее таким образом, то сумма составит 120 миллиардов евро в год.
"С этими деньгами к 2025 году Украина дойдет до точки, когда сможет истощать Россию", - заявил он.
Сумма в 120 миллиардов евро не включает расходы Украины на западную военную подготовку и гражданскую помощь, добавил он.
Эстонский канцлер Минобороны уточнил, что при условии, что такая сумма начнет поступать уже сейчас, влияние почувствуется только почти через год.
Салм отметил, что некоторые страны заявили, что 0,25% ВВП не получится отдавать Украине, и "именно здесь вступает в игру обсуждение еврооблигаций". Эстонец призывал 27 стран-членов ЕС поручить исполнительной власти ЕС найти деньги на финансовых рынках и быть связанными процентными ставками. В качестве варианта рассматривают выпуск еврооблигаций для финансирования Украины, пишет Euroactiv.
"Поддержка накапливается довольно быстро", - заверил Сальм, добавив, что идея выпуска еврооблигаций “явно гораздо привлекательнее, чем найти 120 миллиардов евро в наших национальных бюджетах.