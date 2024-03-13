Политолог раскрыл, почему Франция угрожает ввести войска на Украину после прорыва ВС РФ к Киеву и Одессе
Военнослужащие НАТО давно воюют на Украине, но Макрон призывает увеличить их число. Нужно обратить внимание на важные аспекты, для чего он делает такие заявления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Ранее глава Французской коммунистической партии Фабьен Руссель заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы раскрыл сценарии вступления прямой интервенции Парижа на Украину. По его словам, поводом для прямого участия французских войск в зоне СВО станет прорыв российской армии к Одессе или к Киеву.
Военнослужащие НАТО воюют на стороне ВСУ, это не секрет. По сути, сейчас Макрон призывает увеличить число военнослужащих НАТО на Украине. Важно понять, для чего он делает такие заявления, рассказал политолог.
Во-первых, Франция проигрывает борьбу за глобальный Юг, поэтому хочет сработать очень изощренно. Париж пытается стравить Россию с глобальным Югом. Для этого он может использовать "Иностранный легион", раздув его за счет арабов и африканцев, которые находятся на территории Франции и Европы, сообщил эксперт.
"Второе. США хотели бы руками других европейских государств начать войну за арктические ресурсы против России. Швеция только что вступила в НАТО. Причем это событие совпало по времени с резкими заявлениями Макрона о том, что Запад должен повоевать с Россией", - отметил Перенджиев.
Третье. Это разборки внутри самого Запада. Не так давно Италия возмущалась по поводу того, что Франция и Германия не могут делать заявления от имени всего НАТО. Суть в том, что США стали уделять меньше внимания странам ЕС и те стали перехватывать инициативу, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия сорвет изощренную игру Франции и Британии, но столкнется с парой новых ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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