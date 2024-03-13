Гладков опроверг украинский фэйк о присутствии в Белгородской области ДРГ
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГладков
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
По состоянию на вечер, 12 марта, на территории Белгородской области вражеских диверсионно-разведывательных групп нет. Об этом сообщил губернатор края Вячеслав Главков в своём телеграм-канале
"Мы столкнулись с огромным объёмом лживой информации от нашего врага. В связи с этим хочу сказать, что на территории населённых пунктов Белгородской области противника нет", – сказал глава региона.
Тем временем, украинские СМИ продолжают распространять информацию о якобы присутствии ДРГ в посёлке Тёткино в Курской области. По данным министерства обороны РФ, к нему противник не смог даже подойти и был разгромлен ВС РФ на границе.
Неудачная попытка украинских военнослужащих прорваться на территорию России обернулась большими потерями. Только сегодня Киев таким образом потерял 234 солдата, семь танков, три БМП "Bradley" производства США, два бронетранспортёра.
30 декабря 2023, 04:00Владимир Евсеев о том, как дроны помогают уничтожать украинские ДРГ и оценил шансы ВСУ в гибкой оборонеКак один из вариантов действия ВСУ в будущем украинские эксперты называют маневренную оборону, когда противник не будет навязывать линию боевого соприкосновения, а будет бить по коммуникациям ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев