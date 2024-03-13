Гладков опроверг украинский фэйк о присутствии в Белгородской области ДРГ

Владимир Евсеев о том, как дроны помогают уничтожать украинские ДРГ и оценил шансы ВСУ в гибкой обороне Как один из вариантов действия ВСУ в будущем украинские эксперты называют маневренную оборону, когда противник не будет навязывать линию боевого соприкосновения, а будет бить по коммуникациям ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев