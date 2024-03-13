Гладков опроверг украинский фэйк о присутствии в Белгородской области ДРГ - 13.03.2024 Украина.ру
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Гладков опроверг украинский фэйк о присутствии в Белгородской области ДРГ
Гладков опроверг украинский фэйк о присутствии в Белгородской области ДРГ - 13.03.2024 Украина.ру
Гладков опроверг украинский фэйк о присутствии в Белгородской области ДРГ
По состоянию на вечер, 12 марта, на территории Белгородской области вражеских диверсионно-разведывательных групп нет. Об этом сообщил губернатор края Вячеслав Главков в своём телеграм-канале
2024-03-13T00:07
2024-03-13T00:07
новости
белгородская область
курская область
дрг
сво
вячеслав гладков
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Тем временем, украинские СМИ продолжают распространять информацию о якобы присутствии ДРГ в посёлке Тёткино в Курской области. По данным министерства обороны РФ, к нему противник не смог даже подойти и был разгромлен ВС РФ на границе. Неудачная попытка украинских военнослужащих прорваться на территорию России обернулась большими потерями. Только сегодня Киев таким образом потерял 234 солдата, семь танков, три БМП "Bradley" производства США, два бронетранспортёра.
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новости, белгородская область, курская область, дрг, сво, вячеслав гладков
Новости, Белгородская область, Курская область, ДРГ, СВО, Вячеслав Гладков

Гладков опроверг украинский фэйк о присутствии в Белгородской области ДРГ

00:07 13.03.2024
 
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГладков
Гладков
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Читать в
По состоянию на вечер, 12 марта, на территории Белгородской области вражеских диверсионно-разведывательных групп нет. Об этом сообщил губернатор края Вячеслав Главков в своём телеграм-канале

"Мы столкнулись с огромным объёмом лживой информации от нашего врага. В связи с этим хочу сказать, что на территории населённых пунктов Белгородской области противника нет", – сказал глава региона.

Тем временем, украинские СМИ продолжают распространять информацию о якобы присутствии ДРГ в посёлке Тёткино в Курской области. По данным министерства обороны РФ, к нему противник не смог даже подойти и был разгромлен ВС РФ на границе.
Неудачная попытка украинских военнослужащих прорваться на территорию России обернулась большими потерями. Только сегодня Киев таким образом потерял 234 солдата, семь танков, три БМП "Bradley" производства США, два бронетранспортёра.
ССО ВС Украины - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
30 декабря 2023, 04:00
Владимир Евсеев о том, как дроны помогают уничтожать украинские ДРГ и оценил шансы ВСУ в гибкой оборонеКак один из вариантов действия ВСУ в будущем украинские эксперты называют маневренную оборону, когда противник не будет навязывать линию боевого соприкосновения, а будет бить по коммуникациям ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
 
НовостиБелгородская областьКурская областьДРГСВОВячеслав Гладков
 
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Заголовок открываемого материала
00:07Гладков опроверг украинский фэйк о присутствии в Белгородской области ДРГ
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