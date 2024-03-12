В минобороны РФ назвали потери противника при попытке прорыва госграницы России
© Минобороны РФМинобороны РФ показало, как артиллеристы на Авдеевском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ
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Неудачная попытка украинских военнослужащих прорваться на территорию России обернулась большими потерями. Только сегодня Киев потерял 234 солдата, семь танков, три БМП "Bradley" производства США, два бронетранспортёра. Об этом вечером 12 марта сообщили в минобороны РФ
"Противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП "Bradley" производства США и два бронетранспортёра. Нарушений государственной границы не допущено", – говорится в телеграм-канале ведомства.
Речь идёт о попытке прорыва украинских военнослужащих на территорию Белгородской и Курской областей сегодня около 03:00. Как уточнили в минобороны, самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки украинских террористических формирований отражены.
"В районе населенного пункта Одноробовка Харьковской области уничтожено до 60 украинских террористов и четыре пикапа. На приграничной территории со стороны Украины в районе населенного пункта Нехотеевка Белгородской области ударами авиации ВКС России, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов "Ланцет" уничтожены до 45 боевиков, два танка и два бронетранспортёра", – привели данные в ведомстве.
Кроме этого, в Белгородской области ударами оперативно-тактической и армейской авиации с применением ПТУР "Вихрь" уничтожены более 100 военнослужащих противника, пять танков, три боевые машины пехоты "Bradley", два автомобиля, а также ещё одна инженерная машина подорвалась на мине.
Всего за 25 минут с 08:00 отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населённого пункта Теткино Курской области.
Все террористические формирования киевского режима отброшены, заключили в министерстве обороны.
13:54Атака на Белгородскую и Курскую области: предатели, "Вампир" и фейковый губернаторУтром во вторник, 12 марта, украинские диверсионно-разведывательные группы попытались перейти российскую границу в Белгородской и Курской областях. Очередной теракт киевского режима сопровождался обстрелами, запуском беспилотников и кибератаками