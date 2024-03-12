https://ukraina.ru/20240312/1053847026.html

В минобороны РФ назвали потери противника при попытке прорыва госграницы России

В минобороны РФ назвали потери противника при попытке прорыва госграницы России - 12.03.2024 Украина.ру

В минобороны РФ назвали потери противника при попытке прорыва госграницы России

Неудачная попытка украинских военнослужащих прорваться на территорию России обернулась большими потерями. Только сегодня Киев потерял 234 солдата, семь танков, три БМП "Bradley" производства США, два бронетранспортёра. Об этом вечером 12 марта сообщили в минобороны РФ

2024-03-12T20:19

2024-03-12T20:19

2024-03-12T20:19

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Речь идёт о попытке прорыва украинских военнослужащих на территорию Белгородской и Курской областей сегодня около 03:00. Как уточнили в минобороны, самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки украинских террористических формирований отражены. Кроме этого, в Белгородской области ударами оперативно-тактической и армейской авиации с применением ПТУР "Вихрь" уничтожены более 100 военнослужащих противника, пять танков, три боевые машины пехоты "Bradley", два автомобиля, а также ещё одна инженерная машина подорвалась на мине. Всего за 25 минут с 08:00 отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населённого пункта Теткино Курской области. Все террористические формирования киевского режима отброшены, заключили в министерстве обороны.

https://ukraina.ru/20240312/1053837730.html

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