Ставки уже сделаны: эксперт раскрыл, когда на Украину зайдут "миротворцы" НАТО с танками и пехотой - 13.03.2024 Украина.ру
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Ставки уже сделаны: эксперт раскрыл, когда на Украину зайдут "миротворцы" НАТО с танками и пехотой
Ставки уже сделаны: эксперт раскрыл, когда на Украину зайдут "миротворцы" НАТО с танками и пехотой - 13.03.2024 Украина.ру
Ставки уже сделаны: эксперт раскрыл, когда на Украину зайдут "миротворцы" НАТО с танками и пехотой
Евросоюз готов помогать Киеву не только деньгами, ставки уже сделаны. Власти ЕС могут создать Добровольческий корпус миротворцев с помощью действующих бригад из Нидерландов, Франции и Германии, чтобы потом отправить их на Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист, директор института нового общества Василий Колташов
2024-03-13T05:30
2024-03-13T05:30
новости
украина
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миротворцы оон
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США способны в 2024 году сделать поставки на Украину на десятки миллиардов долларов. Но большой вопрос ценности того, что будет поставлено. Будут ли это современные танки Abrams, просроченная тушенка или старые американские каски времен вьетнамской войны, рассказал экономист.При этом Евросоюз будет работать "кассой Украины", несмотря на сопротивление части населения. Эта ситуация показывает, в какой гигантской степени европейские чиновники зависят от США, добавил он.Нужно понимать, что Евросоюз готов помогать Украине не только деньгами, ставки уже сделаны. То, что фронт движется не слишком быстро, дает России важное психологическое и экономическое преимущество прежде всего в Европейском союзе. Потому что общественное мнение меняется не в пользу Украины, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Василий Колташов: Даже если ЕС пошлет на помощь ВСУ миротворцев с танками, США утонут в Атлантике читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240312/1053815743.html
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новости, украина, сша, колташов, ес, нато, война, миротворцы оон
Новости, Украина, США, Колташов, ЕС, НАТО, война, миротворцы ООН

Ставки уже сделаны: эксперт раскрыл, когда на Украину зайдут "миротворцы" НАТО с танками и пехотой

05:30 13.03.2024
 
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© РИА Новости . Стрингер
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Евросоюз готов помогать Киеву не только деньгами, ставки уже сделаны. Власти ЕС могут создать Добровольческий корпус миротворцев с помощью действующих бригад из Нидерландов, Франции и Германии, чтобы потом отправить их на Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист, директор института нового общества Василий Колташов
США способны в 2024 году сделать поставки на Украину на десятки миллиардов долларов. Но большой вопрос ценности того, что будет поставлено. Будут ли это современные танки Abrams, просроченная тушенка или старые американские каски времен вьетнамской войны, рассказал экономист.
При этом Евросоюз будет работать "кассой Украины", несмотря на сопротивление части населения. Эта ситуация показывает, в какой гигантской степени европейские чиновники зависят от США, добавил он.
"Что мешает Европе создать какой-нибудь Добровольческий корпус миротворцев ЕС, набросав туда действующих бригад из Нидерландов, Франции, Германии и других стран и завести их на Украину? То есть загнать туда пехоту и бронетехнику", - отметил Колташов.
Нужно понимать, что Евросоюз готов помогать Украине не только деньгами, ставки уже сделаны. То, что фронт движется не слишком быстро, дает России важное психологическое и экономическое преимущество прежде всего в Европейском союзе. Потому что общественное мнение меняется не в пользу Украины, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Василий Колташов: Даже если ЕС пошлет на помощь ВСУ миротворцев с танками, США утонут в Атлантике читайте на сайте Украина.ру.
Александр Перенджиев интервью
Вчера, 04:57
Александр Перенджиев: Россия сорвет изощренную игру Франции и Британии, но столкнется с парой новых ВСУ На Украине гибнут военнослужащие НАТО, которые попадают туда под видом наемников. Гробы идут пачками. Российская армия уничтожает немало западной техники. Поэтому Запад так зашевелился. Он уже не знает, как себя повести
 
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